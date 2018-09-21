Как солить волнушки: холодный и горячий способ

Семейство сыроежковых насчитывает огромное количество полезных съедобных грибов и одними из них являются волнушки. Засолить их можно легко и быстро, что немаловажно для зимних заготовок. В некоторых странах волнушки считаются несъедобными, потому что на срезе у гриба выделяется сок с едким вкусом.

Необходимо научиться правильно их обрабатывать и готовить в домашних условиях, чтобы зимой довольствоваться отменными вкусовыми качествами закуски. А рецепты с фото помогут приготовить блюдо быстро и качественно.

Заготовка волнушек на зиму

На сегодняшний день существует два вида обработки: холодный способ и горячий. В первом случае волнушки получаются хрустящими, однако, при несоблюдении правил обработки можно получить отравление. При горячей технологии такой риск значительно ниже.

Еще одним преимуществом теплового воздействия является то, что соленые грибы готовы к употреблению намного раньше, чем при холодной обработке. Не стоит слишком долго кипятить волнушки, так как они получатся чересчур мягкими.

Горячая обработка: рецепты

Многие хозяйки еще не знают, как правильно солить грибы волнушки в домашних условиях горячим способом, ведь это не так просто. Стоит знать некоторые нюансы, чтобы закуска получилась вкусной и полезной. Для горячего способа обработки характерно воздействие высоких температур, благодаря чему продукты могут храниться в течение длительного времени.

Каждая хозяйка сможет приготовить соленые грибы горячим способом в соответствии со своими вкусовыми пристрастиями, ведь на сегодняшний день существует огромное количество рецептов с различными компонентами.

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Зимняя заготовка волнушек с луком

Грибы, приготовленные таким способом, можно употреблять сразу после вскрытия банки.

Ингредиенты:

3 кг волнушек;

литр воды;

400 грамм морковки;

200 грамм репчатого лука;

5 бутонов гвоздики;

20 горошин перца (душистого);

60 мл яблочного уксуса;

120 грамм соли;

100 грамм сахара;

4 листика лавра.

Пошаговое приготовление:

Волнушки сварить до полной готовности. Промыть их проточной водой. Лук нашинковать полукольцами, а морковь тонкими кружочками. В воду для маринада засыпать соль, сахар и специи. После закипания добавить нарезанные лук и морковь. Держать на огне в течение четверти часа. Теперь осталось добавить только волнушки и уксус. Варить еще 15 минут. Разлить соленые грибы по банкам и стерилизовать в кастрюле с водой получаса.

Волнушки соленные с имбирем

Такая заготовка придется по душе даже настоящим гурманам. Для ее приготовления необходимо тщательно выбирать корень имбиря – он должен быть без повреждений и гнилых участков.

Чтобы засолить грибы по этому рецепту на 4 килограмма волнушек необходимо взять следующее количество продуктов.

Ингредиенты:

2 столовые ложки тертого имбиря;

20 горошин перца черного;

4 зонтика укропа;

200 грамм соли;

листья смородины.

Как правильно приготовить:

Пока грибы варятся, необходимо подготовить емкость для их дальнейшего хранения. Для этого дно тары устелить листьями смородины, укропными зонтиками и тертым имбирем. Сверху посыпать небольшим количеством соли, горошинами перца. Затем необходимо положить слой отваренных грибов и посыпать их солью и приправами. Повторить процедуру. На последний слой грибов ставят пресс и опускают в погреб на хранение. Во время приготовления должно выделиться столько сока, чтобы он полностью покрыл грибы, если его не хватает можно просто добавить немного кипятка.

Грибы с горчицей

Волнушки, засоленные по этому рецепту, приобретают пикантную остринку и неповторимый вкус. На 3 килограмма грибов потребуются следующие компоненты.

Ингредиенты:

литр воды;

2 головки чеснока;

2 зонта укропа;

2 чайной ложки семян горчицы (белой);

60 грамм соли;

150 грамм сахарного песка;

50 мл яблочного уксуса.

Пошаговое приготовление:

Грибы необходимо отварить. О готовности волнушек говорит их опускание на дно кастрюли.

В это время необходимо простерилизовать тару для их последующего хранения.

На дно банок выложить зонтики укропа, семена горчицы, чеснок и отваренные грибы.

Залить это все готовым маринадом. Для его приготовления в закипающую воду добавить сахар, соль и держать на огне пять минут. После выключения плиты в маринад влить уксус.

В кастрюле с водой банки стерилизовать 35 минут.

Волнушки с яблоками

Благодаря яблокам, грибы получаются упругими и хрустящими. Количество продуктов указана на 6 килограмм волнушек.

Ингредиенты:

300 грамм соли;

20 долек зеленых яблок;

10 долек чеснока;

12 бутончиков гвоздики;

8 листиков лавра;

листья дуба и вишни.

Как приготовить:

Сначала на дно тары нужно постелить листья и посыпать их солью.

Выложить на них по две дольки яблок и чеснока.

Следующим слоем будут грибы. Их необходимо разложить вверх ножками. Каждый слой волнушек покрыть солью, яблоками, гвоздикой и лавровыми листьями.

На последний слой грибов и специй необходимо выложить листья смородины и марлю, которая должна быть сложена в несколько слоев.

Спустя 20 дней заготовка готова к употреблению.

Холодная обработка: рецепты

Зная, как правильно солить грибы волнушки в домашних условиях холодным способом, можно приготовить закуску быстро и без особых хлопот. Такой способ обработки сокращает время заготовления, так как плоды не нужно варить.

Однако к употреблению холодным методом соленные грибы готовы гораздо позже, нежели предварительно отваренные. Зато питательных веществ и микроэлементов в таких соленьях сохраняется больше.

Классический рецепт

Солить волнушки по этому рецепту рекомендуется в деревянной бочке. Если же таковой не имеется, можно взять любую другую тару. Грибы 3 дня замачивают в лимонном растворе с солью, причем его менять необходимо каждые 5 часов.

На 3,5 килограмма волнушек взять:

100 грамм соли;

25 грамм семян укропа;

10 грамм лимонной кислоты;

10 грамм тмина;

листья капусты.

Процесс приготовления:

После завершения процесса вымачивания, волнушки необходимо промыть проточной водой. Сложить грибы вверх ножками в бочку, каждый слой должен быть около 6 см. Смешать специи и соль. Полученной приправой посыпать каждый грибной слой. На последний слой сверху специй уложить капустные листья. Они должны полностью закрывать грибы. Сверху поставить пресс. Если его веса недостаточно, на него можно поставить кастрюлю, наполненную водой.

Бочку с грибами хранят 45 суток при температуре 0 - +10 градусов. В более теплом помещении грибы прокиснут, а в более прохладном – раскрошатся.

Волнушки с чесноком

Незаменимым компонентом для грибов является чеснок, ведь благодаря ему, волнушки приобретают особый вкус и аромат.

На 5 килограмм грибов потребуется:

1,5 литра воды;

400 грамм соли;

10 зонтиков укропа;

20 долек чеснока;

листья смородины.

Процесс приготовления пошагово:

Грибы сварить до полной готовности. Дно тары для засолки волнушек застелить листьями смородины. На них выложить пару зонтиков укропа и немного чеснока. Последний необходимо порезать тонкими пластинками. Затем следует слой грибов, сложенных вверх ножками, необходимо посыпать их солью, укропом и измельченным чесноком. Процесс повторять пока не заполнится вся емкость. Залить грибы водой и установить сверху пресс.

Пока волнушки солятся необходимо контролировать их верхний слой – он не должен сохнуть. А также рекомендуется встряхивать бочку каждые три дня.

Волнушки в банке

Чаще всего грибы солят в трехлитровых банках, так как они наиболее удобны и практичны. Заготовки съедаются, не успев испортиться. А грибы лучше выбирать со шляпками диаметром 3-4 сантиметра.

На 2 килограмма волнушек потребуется:

100 грамм соли;

листья смородины, вишни и хрена;

лавровый лист и черный перец.

Готовим:

Грибы необходимо предварительно обработать и вымочить. На дно банок постелить листья, а на них выложить грибы вверх ножками. Каждый слой волнушек необходимо посолить и поперчить. Самые верхние грибы щедро посыпать солью и накрыть сложенной в несколько слоев марлей.

Маринованные волнушки

Для маринования необходимо предварительно отварить грибы до полной готовности, о чем будет говорить их опускание на дно. За все время кипячения нужно снимать пену. Коичество ингредиентов на 3 килограмма волнушек.

Ингредиенты:

3 литра воды;

30 горошин черного перца и 15 горошин душистого;

9 листиков лавра;

15 бутонов гвоздики;

90 граммов соли;

60 грамм сахара;

1 ч. л. эссенции.

Приготовление:

Грибы отварить в соленой воде, после чего их нужно хорошо промыть проточной водой. Для приготовления маринада в закипающую воду добавить соль, сахар и приправы. Выждать несколько минут и влить эссенцию. Теперь в маринад необходимо запустить отваренные грибы и держать емкость на огне около пяти минут. Маринованные волнушки разложить по банкам и закрутить их. Стерилизовать заготовки в кастрюле с водой. Время этого процесса зависит от размера банок – для трехлитровых оно составляет около 45 минут.

После стерилизации банки ставят вверх дном под теплое одеяло.

Зная, как правильно солить волнушки, можно приготовить на зиму вкусную заготовку из грибов, которые отличаются от других своих сородичей ароматом и вкусовыми качествами.