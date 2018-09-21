Маринованные грузди на зиму: рецепты с фото
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Категория:
заготовки
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Время приготовления:
2 час
Ингредиенты
- грузди
- перец черный горошек
- соль
- сахар
- чеснок
- гвоздика
- лавровый лист
Существует несколько простых рецептов, которые помогут разобраться в приготовлении маринованных груздей на зиму горячим способом. Для этого лишь нужно выделить немного свободного времени и обзавестись всем необходимым.
Простой вариант для новичков
Помимо нескольких полулитровых банок для приготовления зимних заготовок, понадобится следующий набор ингредиентов:
- 1 кг грибов (груздей);
- 12 горошин черного перца;
- 10 гвоздик;
- 4 ст. л. кухонной соли;
- 3 зубчика чеснока;
- 2 ст. л. белого сахара;
- 1 щепотка измельченного лаврового листа.
Основные этапы приготовления:
- Грибы перебираем, перекладываем в глубокую тарелку и заливаем прохладной водой. Оставляем их в сторону на сутки, чтобы ушла вся грязь.
- Если такой возможности нет, то тщательно промываем грузди под краном и очищаем все лишнее вручную.
- На следующий день перекладываем основной ингредиент в большую кастрюлю с водой, при этом мелкие грибы оставляем целыми, а большие – нарезаем ножом на несколько частей.
- Добавляем измельченный лавровый лист, немного соли и все хорошо перемешиваем. Доводим состав до кипения, уменьшаем огонь и варим еще в течение 30 минут. Крышкой накрывать кастрюлю не нужно.
- За это время стерилизуем банки с крышками любым удобным способом. В данном случае этот шаг можно пропустить, если совсем нет времени, но такая процедура поможет консервации «дожить» до зимы и не лопнуть.
- На дно стеклянных емкостей выкладываем оставшиеся специи (очередность не имеет большого значения). Перекладываем в них готовые грибы и заливаем их горячим маринадом.
- Сверху, в каждую банку, всыпаем по большой ложке соли.
Закручиваем все стерильными крышками и ждем, когда консервация немного остынет. После этого можно спрятать грибы в темное прохладное место до востребования.
«Зимние» грибы на скорую руку
Для того чтобы быстро законсервировать маринованные грузди на зиму горячим способом, можно воспользоваться классическим рецептом приготовления. Понадобится всем доступный и недорогой набор продуктов.
Инредиенты:
- 150 мл столового уксуса 9%;
- 50 г поваренной соли;
- 40 г сахарного песка;
- 2 л питьевой воды;
- 1 кг очищенных и измельченных грибов.
Основные этапы приготовления:
- Грузди вымачиваем в холодной воде около суток. Также их можно оставить на ночь в глубоком тазике, а утром слить всю грязную жидкость.
- Банки заранее стерилизуем вместе с крышками в духовом шкафу или на пару. Действует очень аккуратно, чтобы не обжечься и ничего не разбить.
- В глубокую кастрюлю наливаем 1 литр воды, добавляем чайную ложку соли и всыпаем грибы. Отвариваем грузди до тех пор, пока они не опустятся на дно. При этом не забываем снимать пену и периодически помешивать продукты.
- Откидываем основной ингредиент на дуршлаг и промываем большим количеством прохладной воды.
- В другую глубокую емкость переливаем оставшуюся воду, добавляем в нее соль и сахарный песок. Доводим жидкость до кипения и перекладываем в нее остывшие грузди.
- Томим состав на медленном огне 10 минут, добавляем уксус, перемешиваем и варим грибы такое же количество времени.
- Банки выставляем на рабочую поверхность и заполняем их груздями по плечики. Заливаем все маринадом и быстро закатываем крышки специальным ключом.
- Ставим стеклянные емкости дном вверх, накрываем полотенцами и оставляем в теплом помещении еще на 5 суток. После этого их можно переставить на длительное хранение в кладовку или погреб.
- Маринованные грузди на зиму горячим способом, приготовленные по этому рецепту имеют срок годности до трех месяцев. Поэтому сразу не рекомендуется закатывать много банок, если грибная заготовка делается первый раз.
Грузди с корицей на зиму
Довольно экзотическая заготовка может получиться, если использовать следующий набор ингредиентов:
- 20 мл столового уксуса;
- 5 штук душистого перца;
- 3 лавовых листа;
- 2 л воды (можно из-под крана, если чистая);
- 2 ч. л. поваренной соли;
- 1 кг грибов;
- половина палочки корицы;
- лимонная кислота на кончике ножа.
Основные этапы приготовления:
- Грибы заранее перебираем, очищает и вымачиваем в воде хотя бы 4-5 часов. Если грузди большие, то нарезаем их средними дольками острым лезвием ножа.
- Две полулитровые банки (или одну литровую) заранее стерилизуем любым удобным способом. Подбираем к ней крышку по размеру.
- Отвариваем грибы в подсоленной воде (1 л) на среднем огне четверть часа. Периодически снимаем пену и помешиваем состав.
- По истечении указанного времени сбрасываем основной ингредиент на дуршлаг и ждем, когда стечет вся лишняя жидкость.
- В другой глубокой емкости готовим маринад. Для этого соединяем оставшуюся воду с уксусом, перцем, лавровыми листьями и корицей.
- После закипания перекладываем туда грузди и томим на медленном огне около 20 минут.
- Достаем корицу и ложем ее на дно подготовленной банки (если их две, то разламываем палочку на части).
- Сверху выкладываем грибы и приминаем их аккуратно ложкой. Остается лишь добавить лимонную кислоту и залить все маринадом.
- Стеклянную емкость аккуратно ставим в кастрюлю с водой, накрываем крышкой и включаем комфорку на полчаса. После этого закатываем зимнюю закуску, переворачиваем ее и держим под одеялом до полного остывания.
Грузди на зиму с овощами
Из простых продуктов можно сделать очень вкусно блюдо. Перечень того, что пригодится в процессе готовки совсем небольшой:
- 100 мл растительного масла;
- 20 мл уксусной эссенции (70%);
- 5-6 ч. л. поваренной соли;
- 3 л воды;
- 2 кг грибов;
- 1 кг спелых томатов;
- 1 кг репчатого лука.
Основные этапы приготовления:
- Тщательно промытые грибы режем ножом небольшими кусочками. Отвариваем их в большом количестве воды (3 л), растворив в ней поваренную соль.
- Как только грузди опустятся на дно кастрюли, аккуратно достаем их и просушиваем любым удобным способом. Лучше всего оставить в дуршлаге или удобной тарелке на некоторое время.
- Томаты обдаем кипятком, снимем кожуру и нарезаем в произвольном порядке, но довольно крупно. Очищенный лук режем тонкими полукольцами.
- Заливаем подсолнечное масло в сотейник, перекладываем туда грибы и солим их по вкусу. Обжариваем продукты в течение 10 минут, периодически помешивая.
- Отдельно обжариваем лук, а затем помидоры до мягкости. Смешиваем все ингредиенты в кастрюле.
- Добавляем уксус и томим заготовку на медленном огне 30 минут, периодически помешивая ингредиенты, чтобы ничего не подгорело.
- Отправляем салат в стерилизованные банки, быстро закатываем их и прячем под зимним одеялом до полного остывания.
«Польские» грибы в качестве закуски
Грузди маринованные на зиму горячим способом очень любят в Польше. Даже есть специальный рецепт приготовления, для которого понадобятся небольной набор продуктов.
Ингредиенты:
- 60 мл столового уксуса (9%);
- 20 зубчиков чеснока;
- 50 г поваренной соли;
- 30 г сахарного песка;
- 3 гвоздики;
- 3 л воды;
- 2 кг груздей;
- 2 листка смородины;
- 2 листка вишни;
- 1 лавровый лист.
Основные этапы приготовления:
- Грибы промываем под краном, хорошо вымачиваем в большом количестве жидкости около 12 часов. Не забываем менять воду каждые 3-4 часа. Еще раз промываем основной ингредиент.
- В 2 л воды растворяем 2 чайные ложки соли и доводим состав до кипения. Добавляем подготовленные грузди и томим их на огне четверть часа. Вновь промываем их в дуршлаге и ждем, когда стечет вся жидкость.
- Кипятим оставшуюся воду с листьями вишни и смородины, также ложем лавровый лист, целые зубчики чеснока, гвоздику, 2 столовые ложки соли и 1,5 ложки сахара.
- Опускаем в состав грузди, хорошо все перемешиваем и варим в течении 20 минут.
- Проводим стерилизацию банок и заполняем их грибной закуской. Заливаем все рассолом и добавляем в каждую емкость 30 мл уксуса. Закручиваем крышки и даем груздям остыть в перевернутом виде под зимним одеялом.
Как можно видеть, существует несколько вариантов приготовления маринованных груздей на зиму горячим способом. Главное найти «свой» рецепт и выполнять все рекомендации.
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А вы маринуете на зиму грузди? 4
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Лена / 21.09.18 13:06Интересные рецепты и есть из чего выбрать. Спасибо большое за полезную статью и дельные советы. Обязательно займусь заготовками в ближайшее время.
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Лена / 21.09.18 13:06Интересные рецепты и есть из чего выбрать. Спасибо большое за полезную статью и дельные советы. Обязательно займусь заготовками в ближайшее время.
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Татьяна / 21.09.18 13:05Никогда раньше не закрывала грибы на зиму. Но в этом году решила попробовать, так как муж привез много груздей. Баночки еще не открывали, но выгляди все очень аппетитно.
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Ирина / 21.09.18 13:03Люблю грузди в любом виде. Но с помидорами их еще не закатывала. Думаю, такая заготовка получится очень вкусной и ароматной. То, что нужно к праздничному столу.