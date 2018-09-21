Маринованные грузди на зиму: рецепты с фото

Существует несколько простых рецептов, которые помогут разобраться в приготовлении маринованных груздей на зиму горячим способом. Для этого лишь нужно выделить немного свободного времени и обзавестись всем необходимым.

Простой вариант для новичков

Помимо нескольких полулитровых банок для приготовления зимних заготовок, понадобится следующий набор ингредиентов:

1 кг грибов (груздей);

12 горошин черного перца;

10 гвоздик;

4 ст. л. кухонной соли;

3 зубчика чеснока;

2 ст. л. белого сахара;

1 щепотка измельченного лаврового листа.

Основные этапы приготовления:

Грибы перебираем, перекладываем в глубокую тарелку и заливаем прохладной водой. Оставляем их в сторону на сутки, чтобы ушла вся грязь.

Если такой возможности нет, то тщательно промываем грузди под краном и очищаем все лишнее вручную.

На следующий день перекладываем основной ингредиент в большую кастрюлю с водой, при этом мелкие грибы оставляем целыми, а большие – нарезаем ножом на несколько частей.

Добавляем измельченный лавровый лист, немного соли и все хорошо перемешиваем. Доводим состав до кипения, уменьшаем огонь и варим еще в течение 30 минут. Крышкой накрывать кастрюлю не нужно.

За это время стерилизуем банки с крышками любым удобным способом. В данном случае этот шаг можно пропустить, если совсем нет времени, но такая процедура поможет консервации «дожить» до зимы и не лопнуть.

На дно стеклянных емкостей выкладываем оставшиеся специи (очередность не имеет большого значения). Перекладываем в них готовые грибы и заливаем их горячим маринадом.

Сверху, в каждую банку, всыпаем по большой ложке соли.

Закручиваем все стерильными крышками и ждем, когда консервация немного остынет. После этого можно спрятать грибы в темное прохладное место до востребования.

«Зимние» грибы на скорую руку

Для того чтобы быстро законсервировать маринованные грузди на зиму горячим способом, можно воспользоваться классическим рецептом приготовления. Понадобится всем доступный и недорогой набор продуктов.

Инредиенты:

150 мл столового уксуса 9%;

50 г поваренной соли;

40 г сахарного песка;

2 л питьевой воды;

1 кг очищенных и измельченных грибов.

Основные этапы приготовления:

Грузди вымачиваем в холодной воде около суток. Также их можно оставить на ночь в глубоком тазике, а утром слить всю грязную жидкость.

Банки заранее стерилизуем вместе с крышками в духовом шкафу или на пару. Действует очень аккуратно, чтобы не обжечься и ничего не разбить.

В глубокую кастрюлю наливаем 1 литр воды, добавляем чайную ложку соли и всыпаем грибы. Отвариваем грузди до тех пор, пока они не опустятся на дно. При этом не забываем снимать пену и периодически помешивать продукты.

Откидываем основной ингредиент на дуршлаг и промываем большим количеством прохладной воды.

В другую глубокую емкость переливаем оставшуюся воду, добавляем в нее соль и сахарный песок. Доводим жидкость до кипения и перекладываем в нее остывшие грузди.

Томим состав на медленном огне 10 минут, добавляем уксус, перемешиваем и варим грибы такое же количество времени.

Банки выставляем на рабочую поверхность и заполняем их груздями по плечики. Заливаем все маринадом и быстро закатываем крышки специальным ключом.

Ставим стеклянные емкости дном вверх, накрываем полотенцами и оставляем в теплом помещении еще на 5 суток. После этого их можно переставить на длительное хранение в кладовку или погреб.

Маринованные грузди на зиму горячим способом, приготовленные по этому рецепту имеют срок годности до трех месяцев. Поэтому сразу не рекомендуется закатывать много банок, если грибная заготовка делается первый раз.

Грузди с корицей на зиму

Довольно экзотическая заготовка может получиться, если использовать следующий набор ингредиентов:

20 мл столового уксуса;

5 штук душистого перца;

3 лавовых листа;

2 л воды (можно из-под крана, если чистая);

2 ч. л. поваренной соли;

1 кг грибов;

половина палочки корицы;

лимонная кислота на кончике ножа.

Основные этапы приготовления:

Грибы заранее перебираем, очищает и вымачиваем в воде хотя бы 4-5 часов. Если грузди большие, то нарезаем их средними дольками острым лезвием ножа.

Две полулитровые банки (или одну литровую) заранее стерилизуем любым удобным способом. Подбираем к ней крышку по размеру.

Отвариваем грибы в подсоленной воде (1 л) на среднем огне четверть часа. Периодически снимаем пену и помешиваем состав.

По истечении указанного времени сбрасываем основной ингредиент на дуршлаг и ждем, когда стечет вся лишняя жидкость.

В другой глубокой емкости готовим маринад. Для этого соединяем оставшуюся воду с уксусом, перцем, лавровыми листьями и корицей.

После закипания перекладываем туда грузди и томим на медленном огне около 20 минут.

Достаем корицу и ложем ее на дно подготовленной банки (если их две, то разламываем палочку на части).

Сверху выкладываем грибы и приминаем их аккуратно ложкой. Остается лишь добавить лимонную кислоту и залить все маринадом.

Стеклянную емкость аккуратно ставим в кастрюлю с водой, накрываем крышкой и включаем комфорку на полчаса. После этого закатываем зимнюю закуску, переворачиваем ее и держим под одеялом до полного остывания.

Грузди на зиму с овощами

Из простых продуктов можно сделать очень вкусно блюдо. Перечень того, что пригодится в процессе готовки совсем небольшой:

100 мл растительного масла;

20 мл уксусной эссенции (70%);

5-6 ч. л. поваренной соли;

3 л воды;

2 кг грибов;

1 кг спелых томатов;

1 кг репчатого лука.

Основные этапы приготовления:

Тщательно промытые грибы режем ножом небольшими кусочками. Отвариваем их в большом количестве воды (3 л), растворив в ней поваренную соль. Как только грузди опустятся на дно кастрюли, аккуратно достаем их и просушиваем любым удобным способом. Лучше всего оставить в дуршлаге или удобной тарелке на некоторое время. Томаты обдаем кипятком, снимем кожуру и нарезаем в произвольном порядке, но довольно крупно. Очищенный лук режем тонкими полукольцами. Заливаем подсолнечное масло в сотейник, перекладываем туда грибы и солим их по вкусу. Обжариваем продукты в течение 10 минут, периодически помешивая. Отдельно обжариваем лук, а затем помидоры до мягкости. Смешиваем все ингредиенты в кастрюле. Добавляем уксус и томим заготовку на медленном огне 30 минут, периодически помешивая ингредиенты, чтобы ничего не подгорело. Отправляем салат в стерилизованные банки, быстро закатываем их и прячем под зимним одеялом до полного остывания.

«Польские» грибы в качестве закуски

Грузди маринованные на зиму горячим способом очень любят в Польше. Даже есть специальный рецепт приготовления, для которого понадобятся небольной набор продуктов.

Ингредиенты:

60 мл столового уксуса (9%);

20 зубчиков чеснока;

50 г поваренной соли;

30 г сахарного песка;

3 гвоздики;

3 л воды;

2 кг груздей;

2 листка смородины;

2 листка вишни;

1 лавровый лист.

Основные этапы приготовления:

Грибы промываем под краном, хорошо вымачиваем в большом количестве жидкости около 12 часов. Не забываем менять воду каждые 3-4 часа. Еще раз промываем основной ингредиент. В 2 л воды растворяем 2 чайные ложки соли и доводим состав до кипения. Добавляем подготовленные грузди и томим их на огне четверть часа. Вновь промываем их в дуршлаге и ждем, когда стечет вся жидкость. Кипятим оставшуюся воду с листьями вишни и смородины, также ложем лавровый лист, целые зубчики чеснока, гвоздику, 2 столовые ложки соли и 1,5 ложки сахара. Опускаем в состав грузди, хорошо все перемешиваем и варим в течении 20 минут. Проводим стерилизацию банок и заполняем их грибной закуской. Заливаем все рассолом и добавляем в каждую емкость 30 мл уксуса. Закручиваем крышки и даем груздям остыть в перевернутом виде под зимним одеялом.

Как можно видеть, существует несколько вариантов приготовления маринованных груздей на зиму горячим способом. Главное найти «свой» рецепт и выполнять все рекомендации.