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Маринованные грузди на зиму: рецепты с фото

  • Категория:
    заготовки
  • Время приготовления:
    2 час

Ингредиенты

  • грузди
  • перец черный горошек
  • соль
  • сахар
  • чеснок
  • гвоздика
  • лавровый лист
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Существует несколько простых рецептов, которые помогут разобраться в приготовлении маринованных груздей на зиму горячим способом. Для этого лишь нужно выделить немного свободного времени и обзавестись всем необходимым.

Простой вариант для новичков

Помимо нескольких полулитровых банок для приготовления зимних заготовок, понадобится следующий набор ингредиентов:

  • 1 кг грибов (груздей);
  • 12 горошин черного перца;
  • 10 гвоздик;
  • 4 ст. л. кухонной соли;
  • 3 зубчика чеснока;
  • 2 ст. л. белого сахара;
  • 1 щепотка измельченного лаврового листа.

Основные этапы приготовления:

  • Грибы перебираем, перекладываем в глубокую тарелку и заливаем прохладной водой. Оставляем их в сторону на сутки, чтобы ушла вся грязь.
  • Если такой возможности нет, то тщательно промываем грузди под краном и очищаем все лишнее вручную.

  • На следующий день перекладываем основной ингредиент в большую кастрюлю с водой, при этом мелкие грибы оставляем целыми, а большие – нарезаем ножом на несколько частей.
  • Добавляем измельченный лавровый лист, немного соли и все хорошо перемешиваем. Доводим состав до кипения, уменьшаем огонь и варим еще в течение 30 минут. Крышкой накрывать кастрюлю не нужно.

  • За это время стерилизуем банки с крышками любым удобным способом. В данном случае этот шаг можно пропустить, если совсем нет времени, но такая процедура поможет консервации «дожить» до зимы и не лопнуть.

  • На дно стеклянных емкостей выкладываем оставшиеся специи (очередность не имеет большого значения). Перекладываем в них готовые грибы и заливаем их горячим маринадом.
  • Сверху, в каждую банку, всыпаем по большой ложке соли.

Закручиваем все стерильными крышками и ждем, когда консервация немного остынет. После этого можно спрятать грибы в темное прохладное место до востребования.

«Зимние» грибы на скорую руку

Для того чтобы быстро законсервировать маринованные грузди на зиму горячим способом, можно воспользоваться классическим рецептом приготовления. Понадобится всем доступный и недорогой набор продуктов.

Инредиенты:

  • 150 мл столового уксуса 9%;
  • 50 г поваренной соли;
  • 40 г сахарного песка;
  • 2 л питьевой воды;
  • 1 кг очищенных и измельченных грибов.

Основные этапы приготовления:

  • Грузди вымачиваем в холодной воде около суток. Также их можно оставить на ночь в глубоком тазике, а утром слить всю грязную жидкость.

  • Банки заранее стерилизуем вместе с крышками в духовом шкафу или на пару. Действует очень аккуратно, чтобы не обжечься и ничего не разбить.
  • В глубокую кастрюлю наливаем 1 литр воды, добавляем чайную ложку соли и всыпаем грибы. Отвариваем грузди до тех пор, пока они не опустятся на дно. При этом не забываем снимать пену и периодически помешивать продукты.

  • Откидываем основной ингредиент на дуршлаг и промываем большим количеством прохладной воды.

  • В другую глубокую емкость переливаем оставшуюся воду, добавляем в нее соль и сахарный песок. Доводим жидкость до кипения и перекладываем в нее остывшие грузди.

  • Томим состав на медленном огне 10 минут, добавляем уксус, перемешиваем и варим грибы такое же количество времени.
  • Банки выставляем на рабочую поверхность и заполняем их груздями по плечики. Заливаем все маринадом и быстро закатываем крышки специальным ключом.

  • Ставим стеклянные емкости дном вверх, накрываем полотенцами и оставляем в теплом помещении еще на 5 суток. После этого их можно переставить на длительное хранение в кладовку или погреб.
  • Маринованные грузди на зиму горячим способом, приготовленные по этому рецепту имеют срок годности до трех месяцев. Поэтому сразу не рекомендуется закатывать много банок, если грибная заготовка делается первый раз.

  • Любите маринованные грибы?

Грузди с корицей на зиму

Довольно экзотическая заготовка может получиться, если использовать следующий набор ингредиентов:

  • 20 мл столового уксуса;
  • 5 штук душистого перца;
  • 3 лавовых листа;
  • 2 л воды (можно из-под крана, если чистая);
  • 2 ч. л. поваренной соли;
  • 1 кг грибов;
  • половина палочки корицы;
  • лимонная кислота на кончике ножа.

Основные этапы приготовления:

  • Грибы заранее перебираем, очищает и вымачиваем в воде хотя бы 4-5 часов. Если грузди большие, то нарезаем их средними дольками острым лезвием ножа.

  • Две полулитровые банки (или одну литровую) заранее стерилизуем любым удобным способом. Подбираем к ней крышку по размеру.
  • Отвариваем грибы в подсоленной воде (1 л) на среднем огне четверть часа. Периодически снимаем пену и помешиваем состав.

  • По истечении указанного времени сбрасываем основной ингредиент на дуршлаг и ждем, когда стечет вся лишняя жидкость.

  • В другой глубокой емкости готовим маринад. Для этого соединяем оставшуюся воду с уксусом, перцем, лавровыми листьями и корицей.
  • После закипания перекладываем туда грузди и томим на медленном огне около 20 минут.

  • Достаем корицу и ложем ее на дно подготовленной банки (если их две, то разламываем палочку на части).
  • Сверху выкладываем грибы и приминаем их аккуратно ложкой. Остается лишь добавить лимонную кислоту и залить все маринадом.

  • Стеклянную емкость аккуратно ставим в кастрюлю с водой, накрываем крышкой и включаем комфорку на полчаса. После этого закатываем зимнюю закуску, переворачиваем ее и держим под одеялом до полного остывания.

Грузди на зиму с овощами

Из простых продуктов можно сделать очень вкусно блюдо. Перечень того, что пригодится в процессе готовки совсем небольшой:

  • 100 мл растительного масла;
  • 20 мл уксусной эссенции (70%);
  • 5-6 ч. л. поваренной соли;
  • 3 л воды;
  • 2 кг грибов;
  • 1 кг спелых томатов;
  • 1 кг репчатого лука.

Основные этапы приготовления:

  1. Тщательно промытые грибы режем ножом небольшими кусочками. Отвариваем их в большом количестве воды (3 л), растворив в ней поваренную соль.
  2. Как только грузди опустятся на дно кастрюли, аккуратно достаем их и просушиваем любым удобным способом. Лучше всего оставить в дуршлаге или удобной тарелке на некоторое время.
  3. Томаты обдаем кипятком, снимем кожуру и нарезаем в произвольном порядке, но довольно крупно. Очищенный лук режем тонкими полукольцами.
  4. Заливаем подсолнечное масло в сотейник, перекладываем туда грибы и солим их по вкусу. Обжариваем продукты в течение 10 минут, периодически помешивая.
  5. Отдельно обжариваем лук, а затем помидоры до мягкости. Смешиваем все ингредиенты в кастрюле.
  6. Добавляем уксус и томим заготовку на медленном огне 30 минут, периодически помешивая ингредиенты, чтобы ничего не подгорело.
  7. Отправляем салат в стерилизованные банки, быстро закатываем их и прячем под зимним одеялом до полного остывания.

«Польские» грибы в качестве закуски

Грузди маринованные на зиму горячим способом очень любят в Польше. Даже есть специальный рецепт приготовления, для которого понадобятся небольной набор продуктов.

Ингредиенты:

  • 60 мл столового уксуса (9%);
  • 20 зубчиков чеснока;
  • 50 г поваренной соли;
  • 30 г сахарного песка;
  • 3 гвоздики;
  • 3 л воды;
  • 2 кг груздей;
  • 2 листка смородины;
  • 2 листка вишни;
  • 1 лавровый лист.

Основные этапы приготовления:

  1. Грибы промываем под краном, хорошо вымачиваем в большом количестве жидкости около 12 часов. Не забываем менять воду каждые 3-4 часа. Еще раз промываем основной ингредиент.
  2. В 2 л воды растворяем 2 чайные ложки соли и доводим состав до кипения. Добавляем подготовленные грузди и томим их на огне четверть часа. Вновь промываем их в дуршлаге и ждем, когда стечет вся жидкость.
  3. Кипятим оставшуюся воду с листьями вишни и смородины, также ложем лавровый лист, целые зубчики чеснока, гвоздику, 2 столовые ложки соли и 1,5 ложки сахара.
  4. Опускаем в состав грузди, хорошо все перемешиваем и варим в течении 20 минут.
  5. Проводим стерилизацию банок и заполняем их грибной закуской. Заливаем все рассолом и добавляем в каждую емкость 30 мл уксуса. Закручиваем крышки и даем груздям остыть в перевернутом виде под зимним одеялом.

Как можно видеть, существует несколько вариантов приготовления маринованных груздей на зиму горячим способом. Главное найти «свой» рецепт и выполнять все рекомендации.

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21.09.2018
Теги: грибы на зиму рецепты

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Оставить комментарий
  • Лена / 21.09.18 13:06
    -
    0
    +
    Интересные рецепты и есть из чего выбрать. Спасибо большое за полезную статью и дельные советы. Обязательно займусь заготовками в ближайшее время.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Лена / 21.09.18 13:06
    -
    0
    +
    Интересные рецепты и есть из чего выбрать. Спасибо большое за полезную статью и дельные советы. Обязательно займусь заготовками в ближайшее время.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Татьяна / 21.09.18 13:05
    -
    0
    +
    Никогда раньше не закрывала грибы на зиму. Но в этом году решила попробовать, так как муж привез много груздей. Баночки еще не открывали, но выгляди все очень аппетитно.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Ирина / 21.09.18 13:03
    -
    0
    +
    Люблю грузди в любом виде. Но с помидорами их еще не закатывала. Думаю, такая заготовка получится очень вкусной и ароматной. То, что нужно к праздничному столу.
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