5 блюд, которые стоит научиться готовить каждому мужчине

Вместо бесконечных рецептов из интернета стоит освоить несколько ключевых блюд, которые дают базовые кулинарные навыки.
Человек становится уверенным на кухне не тогда, когда знает десятки рецептов, а когда владеет базовыми техниками. Именно поэтому кулинарные школы и гастрономические медиа регулярно повторяют один и тот же принцип – сначала нужно освоить несколько фундаментальных блюд. Они учат работать с огнем и текстурой продуктов, понимать баланс вкуса и чувствовать момент готовности. И если мужчина действительно хочет однажды не задаваться вопросом, что приготовить, а спокойно открыть холодильник и собрать полноценный ужин, начинать стоит именно с таких блюд.
Идеальный стейк с гарниром (запеченный картофель, сезонные овощи)
Выберите качественный кусок мяса: рибай, Нью-Йорк-стрип или фланк-стейк толщиной около 4–5 см. Для лучшего результата доведите мясо до комнатной температуры и обсушите бумажным полотенцем. Это поможет получить красивую корочку. Жарьте на сильном огне по 3–5 минут с каждой стороны до нужной степени прожарки. Затем дайте стейку отдохнуть 5–10 минут. Так вы научитесь правильно обжаривать мясо и контролировать его температуру. Легкие специи (соль, перец, чесночный порошок) и сливочное масло или травы создадут насыщенный аромат.
|Полезный совет
|Пока стейк отдыхает, запеките картофель в духовке – получится полноценный ужин.
Запеченная курица с травами
Целая курица – это классика семейного обеда и главный атрибут праздничного стола. Для приготовления используется метод запекания в духовке, который позволяет сохранить сочность мяса. Курицу натирают солью, перцем и травяным маслом. Под кожу желательно вложить кусочек сливочного масла или лимонный сок.
Запекайте при температуре 200–220 °C первые 20–30 минут. Затем снизьте температуру до 180 °C и готовьте до полной готовности (обычно 1–1,5 часа для курицы весом 1,5 кг). После запекания дайте курице отдохнуть 10–15 минут. Это позволит соку равномерно распределиться.
|Почему это полезно?
|Вы научитесь рассчитывать время запекания и получите навык приготовления сочного мяса. Этот метод пригодится не только для курицы, но и для запеченной баранины, ростбифа и других блюд.
В качестве гарнира можно подать печеный картофель и обжаренные овощи.
Лосось на сковороде с хрустящей корочкой
Рыба – отличный выбор для ужина, а лосось – один из самых популярных вариантов. Чтобы приготовить его вкусно, нужно освоить технику панировки и обжаривания. Важно хорошо просушить филе, особенно кожу, перед жаркой.
Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и положите лосось кожей вниз. Не переворачивайте слишком часто – дайте коже стать золотистой и хрустящей. Затем переверните рыбу и готовьте на среднем огне еще пару минут, чтобы внутри появилась "розовинка".
Такой способ приготовления сделает лосось сочным внутри и с хрустящей корочкой снаружи.
|Полезный совет
|Используйте щипцы или лопатку для переворачивания рыбы, чтобы не повредить филе.
Лосось сочетается с пюре из овощей, киноа или свежим салатом.
Паста "рагу" (например, спагетти болоньезе)
Основа блюда – медленное томление соуса. Обжарьте мелко нарезанный лук и морковь (так называемый софритто), добавьте фарш и тщательно обжарьте его до румяной корочки для насыщенного вкуса. Обязательно деглазируйте сковороду, например, белым вином или бульоном, затем добавьте томатную пасту и помидоры. Доведите соус до кипения и тушите на слабом огне 1–2 часа. Чем дольше соус готовится, тем вкуснее он становится: мясо размягчается, а ароматы гармонично сочетаются. Это блюдо требует времени, но процесс довольно прост.
|Почему это нужно уметь?
|Блюдо учит терпению и умению готовить блюда, требующие длительной термической обработки, такие как густые супы или рагу.
Подавайте с спагетти или тальятелле, посыпав тертым пармезаном.
Чили кон карне (острое мясное рагу)
Попробуйте приготовить чили с одной кастрюлей. В ней можно объединить фасоль, мясо, томаты и специи. Этот рецепт поможет вам освоить основы тушения и приправления блюд. Обжарьте фарш (говядину или свинину) до золотистой корочки, затем добавьте лук, перец, чеснок и специи – чили, паприку, кумин. Влейте бульон и томаты, после чего тушите 40–50 минут.
Это идеальное блюдо для дружеских посиделок, поскольку легкое и питательное. Вы научитесь сочетать острые и соленые вкусы, правильно балансировать пряности, а также приготовите холодную закуску, такую как гуакамоле или сальса, к этому блюду.
|Полезный совет
|В конце приготовления добавьте немного темного шоколада или какао. Это придаст блюду глубокий и насыщенный вкус, как рекомендуют опытные кулинары.
Подавайте чили с рисом, сметаной и зеленью.
В итоге, освоение пяти базовых блюд – мяса, птицы, рыбы, пасты и острого рагу – закладывает основу кулинарных навыков. Изучая их, вы осваиваете важные техники: обжаривание на сильном огне, томление, запекание целиком и использование приправ. Этот набор навыков поможет вам с легкостью решать, что приготовить в будний день или на праздничный ужин.