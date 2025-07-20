Паста качо-э-пепе: рецепт вкусного ужина из трех ингредиентов

Если вы хоть раз были в Риме – или хотя бы мечтали туда попасть, – то наверняка слышали о пасте качо-э-пепе. Это блюдо из серии "ничего лишнего", и именно в этом его гениальность. Минимум ингредиентов – максимум вкуса.

Откуда появилась качо-э-пепе?

Качо-э-пепе – традиционное блюдо пастухов региона Лацио. Им нужно было что-то сытное, доступное, из продуктов, которые не портятся в дороге. Так в меню появились макароны, сыр пекорино и черный перец. Сегодня этот рецепт – гастрономический символ Рима, и, как это часто бывает, простая еда из прошлого превращается в тренд.

Почему ее все готовят?

Во-первых, качо-э-пепе легко готовится: без соусов, сливок и кулинарных выкрутасов. Во-вторых, это идеальный рецепт на вечер, когда хочется поесть вкусно, но без марафона у плиты. И наконец – это просто красиво. Классическая итальянская подача, шелковистый соус, легкая пряность – и вы словно оказываетесь где-то в районе Трастевере.

Как приготовить качо-э-пепе дома





Вам понадобятся:

200 г пасты (идеально – спагетти или тонарелли)

100 г сыра пекорино романо

свежемолотый черный перец – по вкусу

соль

вода для варки пасты

Готовим:

Отварите пасту в большом количестве воды с солью. Важно: воду не выливайте, часть жидкости понадобится для соуса. Пока варится паста, натрите пекорино на мелкой терке. На сухой сковороде обжарьте черный перец до появления аромата. Добавьте немного воды от пасты в сковороду с перцем и дайте ей чуть выкипеть. Добавьте сваренную до состояния аль денте пасту. Перемешайте. Снимите сковороду с огня и добавьте сыр. Постепенно, перемешивая, вливайте немного воды от пасты, пока соус не станет кремовым и однородным.

Важный момент: сыр не должен сворачиваться. Температура должна быть умеренной, а вода – не кипящей. Терпение – главный ингредиент в этом рецепте.

С чем подавать качо-э-пепе?

Несмотря на простоту, блюдо получается насыщенным и довольно соленым за счет пекорино. Лучше всего его балансирует белое вино с хорошей кислотностью – например, верначча, греканико или совиньон блан. Красное подойдет легкое, вроде пино нуар или кьянти, но белое – все же в приоритете.

Качо-э-пепе – не просто модный рецепт из TikTok, а настоящая классика с характером. И если вы вдруг устали от сложных ужинов и бесконечных соусов, просто сделайте себе тарелку этой пасты. Будет вкусно, уютно и по-настоящему по-итальянски.