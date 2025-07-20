Паста качо-э-пепе: рецепт вкусного ужина из трех ингредиентов

 138

Минимум продуктов — максимум вкуса. Один из самых известных рецептов Рима снова стал модным и появился в меню ресторанов по всему миру.

Если вы хоть раз были в Риме – или хотя бы мечтали туда попасть, – то наверняка слышали о пасте качо-э-пепе. Это блюдо из серии "ничего лишнего", и именно в этом его гениальность. Минимум ингредиентов – максимум вкуса.

Откуда появилась качо-э-пепе?

Качо-э-пепе – традиционное блюдо пастухов региона Лацио. Им нужно было что-то сытное, доступное, из продуктов, которые не портятся в дороге. Так в меню появились макароны, сыр пекорино и черный перец. Сегодня этот рецепт – гастрономический символ Рима, и, как это часто бывает, простая еда из прошлого превращается в тренд.

Почему ее все готовят?

Во-первых, качо-э-пепе легко готовится: без соусов, сливок и кулинарных выкрутасов. Во-вторых, это идеальный рецепт на вечер, когда хочется поесть вкусно, но без марафона у плиты. И наконец – это просто красиво. Классическая итальянская подача, шелковистый соус, легкая пряность – и вы словно оказываетесь где-то в районе Трастевере.

Как приготовить качо-э-пепе дома

Фото: freepik.com

Вам понадобятся:

  • 200 г пасты (идеально – спагетти или тонарелли)

  • 100 г сыра пекорино романо

  • свежемолотый черный перец – по вкусу

  • соль

  • вода для варки пасты

Готовим:

  1. Отварите пасту в большом количестве воды с солью. Важно: воду не выливайте, часть жидкости понадобится для соуса.

  2. Пока варится паста, натрите пекорино на мелкой терке.

  3. На сухой сковороде обжарьте черный перец до появления аромата.

  4. Добавьте немного воды от пасты в сковороду с перцем и дайте ей чуть выкипеть.

  5. Добавьте сваренную до состояния аль денте пасту. Перемешайте.

  6. Снимите сковороду с огня и добавьте сыр. Постепенно, перемешивая, вливайте немного воды от пасты, пока соус не станет кремовым и однородным.

Важный момент: сыр не должен сворачиваться. Температура должна быть умеренной, а вода – не кипящей. Терпение – главный ингредиент в этом рецепте.

С чем подавать качо-э-пепе?

Несмотря на простоту, блюдо получается насыщенным и довольно соленым за счет пекорино. Лучше всего его балансирует белое вино с хорошей кислотностью – например, верначча, греканико или совиньон блан. Красное подойдет легкое, вроде пино нуар или кьянти, но белое – все же в приоритете.

Качо-э-пепе – не просто модный рецепт из TikTok, а настоящая классика с характером. И если вы вдруг устали от сложных ужинов и бесконечных соусов, просто сделайте себе тарелку этой пасты. Будет вкусно, уютно и по-настоящему по-итальянски.

Елизавета Федорова

Выпускающий редактор

 

Сетевое издание "Клео.ру" Реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 86153 от 19.10.2023 г.

Подписывайтесь на нас

«Клео.ру» — интересно и доступно про моду, бьюти, светскую жизнь и все то, о чем ты хотела бы знать.