"Мясная карта": на Смоленском бульваре мясо готовят всеми возможными способами

Мясные рестораны появляются в Москве совсем нечасто. Однако каждый такой проект неизменно становится точкой притяжения отнюдь не только для убежденных мясоедов, но и для самой разнообразной публики, включая юных барышень, которые при случае совсем не против расправиться с хорошим стейком. Дело, разумеется, не в том, что ЗОЖ теряет популярность. Просто для культуры питания в нашем климате мясо все-таки играет важную роль. В ресторане "Мясная лавка" с этим продуктом работают максимально плотно.

Речь идет о новом проекте ресторатора Михаила Петухова, который в начале года заработал на Смоленском бульваре на месте Brisket BBQ. От своего предшественника "Мясная лавка" унаследовала отличный смокер, так что в меню найдутся и томленые говяжьи ребра, и утка, и, разумеется, брискет, который здесь подают с огурцами в бурбоне.





За кухню отвечает шеф-повар Дмитрий Зонов, известный по работе в "Бибирево", Smoke BBQ и "Белуге". Помимо смокера, в его распоряжении имеются дровяная печь и кастомный гриль. Словом, все необходимое для полноценной работы с мясом. В печи запекают лопатку ягненка, на углях готовят стейки, люля, шашлыки и котлеты. Акцент сделан на локальные российские продукты. Говядину привозят из Воронежа, баранину – из Дагестана и Карачаево-Черкессии, утку – из Ростовской области, дичь – с Ямала.

В основном разделе стоит обратить внимание, прежде всего, на классические выдержанные стейки (мачете, рибай, пиканья), бургер с брискетом, утку с мочеными яблоками и бифштекс из дичи с корнем сельдерея и густым ягодным соусом. Исходящий соками бифштекс готовят из трех видов мяса – оленины, кабана и лося.





Впрочем, раздел закусок не менее интересен. Прежде всего, отметим фактурный колбасный бар – с башкирской казы, подмосковным фуэтом, татарским суджуком, тамбовским окороком и копчеными в смокере колбасами собственного изготовления. Для каждой позиции грамотно подобран свой соус (томатная сальса, медово-горчичная заправка, варенье из красного апельсина и перца). К числу безусловных удач шефа можно отнести также листья салата с ростбифом, карпаччо из лося с хрустящими каперсами, телячий язык под соусом тоннато с жареными анчоусами и тако с говядиной и ананасом на огне.

Одним мясом дело, разумеется, не ограничивается. В основном зале ресторана на открытой кухне лепят пельмени с ростовской уткой и вареники с пряной вишней. На гриле готовят люля из креветок с кинзой. А в печи запекают внушительных размеров камбалу и несколько видов пиццы из ферментированного теста.





Отдельного упоминания заслуживает витрина с десертами, за которые отвечает шеф-кондитер Александр Батищев (White Rabbit, Oltremare, Artest). В ассортименте лимонный тарт с высоченной умеренно плотной меренгой, элегантное птичье молоко с тончайшими коржами, плотный эстерхази, воздушное тирамису, легкий эклер с ванильным кремом и совсем уж деликатный чиа-боул с мандаринами. По мере появления сезонных фруктов витрина наверняка будет активно пополняться новыми позициями.





А еще при ресторане имеется мясная лавка – со стейками, колбасами, ветчинами, специями и соусами. Так что при желании полноценный ужин от "Мясной карты" можно организовать дома или на даче.

Средний счет – 4 000 рублей.