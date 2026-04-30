Винные тренды 2026: легкость, гастрономия и безалкогольная революция

Винный мир стремительно меняется, и главные тренды сезона диктуют женщины. Именно они все чаще выбирают прозрачные, освежающие вкусы и открывают для себя вино как часть здорового образа жизни. Рассказываем, что пить, с чем сочетать и почему "нулевка" – новый стандарт удовольствия.

Тренд №1: легкость во всем

Самый яркий запрос 2026 года – легкие белые вина с легкой природной газацией. Это нежные, чуть игристые напитки, с минеральной свежестью и низким содержанием алкоголя. Их пьют охлажденными в солнечный день, с салатами, молодыми сырами и морепродуктами.

Такое вино не перегружает, не дает тяжести и идеально вписывается в концепцию осознанного обеда или ужина. Кстати, доля полусладких вин за последние годы заметно снизилась. Им на смену приходят сухие и полусухие стили с чистой фруктовостью.





Тренд №2: игристое настроение

Продажи игристых вин в начале 2026 года выросли, в то время как спрос на тихие красные немного снизился. Потребители все чаще выбирают шампанское и другие игристые вина как для праздников, так и для обычного вечера, потому что это весело, эстетично и легко сочетается даже с нетривиальными закусками.

Совет Попробуйте подавать брют с клубникой и белым перцем или с соленым попкорном. Неожиданное гастрономическое удовольствие гарантировано.

Тренд №3: революция "нулевки"

Самая громкая новость винного рынка – появление безалкогольных вин, произведенных методом деалкоголизации. Теперь можно не отказываться от ритуала: бокал, цвет, аромат, сложный вкус и без градусов. Спрос на такие вина вырос за год на четверть, и это только начало.





Как правило, это красные и белые сорта, которые прошли щадящую обработку, сохранив танины и кислотность. Они хороши за ужином, когда за руль или на следующее утро важные дела. В продаже уже есть линейки с антиоксидантами (например, на основе ресвератрола) – настоящий тренд для тех, кто следит за молодостью и здоровьем.

Тренд №4: наши вина – наша гордость

Сегодня в российских магазинах на полках с тихими и игристыми винами можно найти до двух третей отечественной продукции. Речь о чистых, сортовых винах, которые завоевывают награды на дегустационных конкурсах.

Что особенно по душе:

Розовые вина – не слишком сладкие, с ароматами лесных ягод и лепестков роз. В 2026 году их популярность слегка стабилизировалась, но они остаются любимым выбором для аперитива.

– не слишком сладкие, с ароматами лесных ягод и лепестков роз. В 2026 году их популярность слегка стабилизировалась, но они остаются любимым выбором для аперитива. Крепленые вина десертного стиля – отдельная история для уютных вечеров: плотные, сладковатые, с тонами чернослива, орехов и какао. Некоторые образцы получают очень высокие оценки экспертов (под 90+ баллов).

Как выбирать и сочетать

Если вы хотите… Ищите… Идеальная пара с едой Легкости и свежести Белое вино с легкой газацией (сухое или полусухое) Цитрусовые салаты, устрицы, козий сыр Праздника без повода Игристое брют или экстра-брют Свежая клубника, солёные снеки, белая рыба Вина, но без алкоголя Безалкогольное красное или белое Твердые сыры, ягоды, лёгкие десерты Теплоты и глубины Российское красное из автохтонных сортов Тушеные овощи, грибы, нежирная птица





Но главный критерий выбора – это ваш личный вкус и удовольствие. За красивыми этикетками не гонитесь, доверяйте своему носу и не забывайте о мере.