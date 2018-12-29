Легкие салаты на праздничный стол - вкусная подборка

Важность присутствия легких, не слишком калорийных салатов на праздничном столе трудно переоценить, они всегда пользовались особой популярность, а в последнее время стали особенно желанными. Учитывая общую озабоченность вопросами здорового питания, которая приобрела совершенно массовый характер, превратившись в модную кулинарную тенденцию, таких легких изысканных салатов на праздничном столе должно быть несколько.

Если вы составляете меню на празднование Нового Года, когда праздник длится практически всю ночь, то легкие новогодние салаты наверняка станут своеобразными кулинарными фаворитами сытного праздничного стола.

Кроме того, именно такие салаты всегда выглядят невероятно изысканно и радуют глаз, являясь аппетитным и желанным украшением стола. Главное при выборе нескольких вариантов легких салатов, это соблюдение баланса между полностью овощными витаминными и освежающими салатами и такими же легкими салатами, но с добавлением белковых ингредиентов.

Салат «Томатный»

Всего три основных ингредиента в салате, но он такой вкусный, освежающий и яркий, что остаться незамеченным на новогоднем столе у него не будет ни одного шанса.

Ингредиенты:

помидоры обычные или черри – несколько шт.,

руккола – пучок;

сыр плавленый;

чеснок – 1 – 2 зубчика;

соль, перец;

масло оливковое.

Приготовление:

Смешиваем оливковое масло с чесноком, раздавленным в чесночнице, лучше это сделать за сутки до приготовления.

Если будем готовить салат с черри, то разрезаем их пополам и выкладываем в подготовленную емкость, туда добавляем рукколу, промытую и порванную на небольшие части.

Плавленый сыр нарезаем кубиками, добавляем к остальным ингредиентам, оставляем в готовности. Перед самой подачей салата к столу, перчим, солим и поливаем оливковым маслом с чесноком, тщательно перемешиваем.

Подаем легкий, простой и вкусный салат приготовленный по рецепту с фото, на праздничный стол.

Салат «Бальзамический»

Все продукты самые обычные, некоторые тонкости в приготовлении, а также использование для заправки бальзамического соуса, придают салату пикантности, оригинальна также и его подача.

Ингредиенты:

куриная грудка – 1 шт.;

помидоры – 2 шт.;

желтый болгарский перец – 1 шт.;

соус бальзамический; оливковое масло – 1 ст. л.;

сыр «Фета» - 100 г;

сливочное масло – 1 ст. л.; соль, перец;

оливки черные и зеленые без косточек, для украшения;

пекинская капуста, нежная часть листьев;

гренки домашние.

Приготовление:

Куриную грудку нарезаем тонкими пластинами и обжариваем на сливочном масле с любыми вашими любимыми специями, солим, перчим, остужаем и нарезаем небольшими продолговатыми ломтиками.

Нежные листья пекинской капусты нарезаем крупно или рвем руками, смешиваем с ломтиками куриной грудки и оливковым маслом.

Вкладываем куриную грудку и листья салата на одну или несколько тарелок для подачи, сверху раскладываем дольки помидоров, нарезанные предварительно, а также желтый сладкий перец или желтые помидоры, нарезанные крупно.

Поливаем салат, приготовленный по новому рецепту, бальзамическим уксусом, нанося его в виде сетки.

По всей поверхности салата раскладываем оставшиеся дольки куриного филе, оливки и приготовленные заранее домашние гренки, а также выкладываем и кубики сыра «Фета».

Все еще раз поливаем бальзамическим соусом и подаем красивый вкусный салат в изысканном оформлении к новогоднему столу.

Салат «Изысканный»

Салат приготовлен из простых недорогих продуктов, вся его «фишка», влияющая, кстати, и на вкусовые ощущения, в том, что приготовлен он в соответствии с современными модными тенденциями, которые строго соблюдаются в ресторанных рецептах.

Все продукты хорошо просматриваются в простом и вкусном салате, отсутствует эффект «полного погружения в майонез». Все продукты разложены красиво и эстетично так, чтобы обострить их контрастное сочетание.

Ингредиенты:

листья салата;

тунец – 1 банка;

огурец;

черри;

авокадо;

яйца – 2 шт.;

оливки черные для украшения.

Для соуса:

оливковое масло – 1 ст. л.;

лимонный сок – 1 ст. л.;

горчица – 1 ч. л.;

мед – 1 ч. л.;

соевый соус – 1 ст. л.;

соль, перец.

Приготовление:

Готовим соус, смешивая все перечисленные ингредиенты, оставляем в готовности. На приготовленное блюдо для подачи раскладываем листья салата, порванные руками, сверху раскладываем кубики огурца, нарезанного заранее. По всей поверхности салата раскладываем половинки черри или дольки обычного помидора, полукруги авокадо, дольки отваренных вкрутую яиц, тунец, разобранный на небольшие кусочки и оливки.

Весь простой и вкусный салат на Новый год 2019, перед подачей поливаем приготовленным пикантным соусом, подаем к праздничному столу.

Салат «Витаминный»

Ингредиентами салата являются исключительно овощи, удачное их сочетание, а также пикантная заправка являются основными составляющими освежающего витаминного салата.

Ингредиенты:

пекинская капуста – 1 шт.;

помидоры – 2 шт.;

огурцы – 2 шт.;

зеленый лук;

сладкий перец разных цветов – по 1 / 4 части;

оливки черные.

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Для соуса:

оливковое масло – 1 ст. л.;

мед – 1 ч. л.;

горчица – 1 ч. л.;

соевый соус – 1 ст. л.;

соль, перец;

сок лимона – 1 ч. л..

Приготовление:

Готовим соус, смешивая все приготовленные для него ингредиенты. Пекинскую капусту тонко шинкуем, выкладываем в емкость для перемешивания, добавляем крупно нарезанные помидоры и болгарский разноцветный перец, мелко нарезанный зеленый лук. Оливки нарезаем кольцами, выкладываем в приготовленный простой и вкусный салат, приготовленный по рецепту с фото, заправляем соусом, подаем на праздничный стол.

Салат «Пикантный»

Также невероятно простой в приготовлении и эффектный салат с насыщенным вкусом овощей, настоящий бальзам для желудка в праздничные дни, когда организм испытывает пищевую перегрузку.

Ингредиенты:

листья салата;

огурец;

гренки готовые;

сыр твердых сортов;

черри;

оливки;

яйца.

Для соуса:

оливковое масло;

мед;

перец;

соль;

горчица;

чеснок.

Для такого салат количественный состав ингредиентов не указывается, все зависит от индивидуальных предпочтений.

Приготовление:

Промытые и обсушенные листья салата выкладываем на красивую тарелку, в рассыпную раскладываем все подготавливаемые продукты:

гренки;

огурцы, нарезанные четвертинками колец;

сыр, нарезанный кубиками;

половинки черри;

отваренные вкрутую яйца, нарезанные крупными дольками;

оливки.

Готовую кулинарную конструкцию поливаем соусом, который готовим, смешивая все, выше перечисленные продукты.

Подаем простой и вкусный салат, приготовленный на Новый год 2019 к праздничному столу.

Салат с тунцом

Сказать, что салат вкусный, значит, ничего не сказать, он просто нереально вкусный, в чем секрет понять трудно, состав ингредиентов простой, возможно все дело в удачной сочетаемости используемых продуктов.

Ингредиенты:

черри – 5 – 6 шт.;

тунец – 1 банка;

авокадо – 1 шт.;

ананасы консервированные – 2 кольца;

огурец;

оливки черные – 100 г;

сыр «Фета» - 100 г;

горчица – 1 ч. л.;

оливковое масло – 1 ст. л.;

лист сухих водорослей Нори - 1 шт.;

соль, перец.

Приготовление:

Помидоры и огурец нарезаем крупно выкладываем в приготовленную емкость для салата, туда же выкладываем и ананас, нарезанный кубиками. Нарезаем кольцами оливки, авокадо нарезаем полукольцами, добавляем тунец и сыр «Фета», нарезанный кубиками, посыпаем все измельченными водорослями поливаем оливковым маслом, смешанным с горчицей, солью и перцем. Вкусный и легкий салат, приготовленный по простому рецепту с фото подаем на праздничный стол, украсив, по своему вкусу.

Салат «Финский»

Особенность финской кухни состоит, кроме всего прочего, еще и в том, что все блюда готовятся максимально просто и выглядят максимально натурально, без излишних «заморочек».

Ингредиенты:

смесь салатных листьев – 1 упаковка;

черри разноцветные – 10 – 12 шт.;

огурец;

форель или семга горячего копченая – 300 г;

оливки, фаршированные лимоном или анчоусами;

оливковое масло с вялеными помидорами;

лимонный сок.

Приготовление:

Смесь салатных листьев раскладываем на красивое блюдо, сверху равномерно выкладываем кружки огурца, половинки черри, если они крупные, если мелкие, то можно выложить целиком и оливки. Рыбу разбираем на небольшие кусочки, добавляем в кулинарную композицию из вкусных и полезных продуктов, поливаем оливковым маслом и соком лимона. Красивый роскошный и очень полезный салат за новогодним столом закончится моментально, вне всяких сомнений, поэтому желательно иметь его ингредиенты в запасе, чтобы можно было быстро сделать повтор.

Салат «Грибной»

Небольшое количество ингредиентов в салате обеспечивают невероятно нежную его структуру и лакомый вкус, один внешний вид салата, заставляет сглатывать слюнки.

Ингредиенты:

шампиньоны – 200 г;

лук – 2 головки;

яйца – 4 – 5 шт.;

молоко – 1 ст. л.;

масло растительное для обжаривания;

майонез – 1 ст. л.;

соль, перец.

Приготовление:

Яйца взбиваем, добавляем соль, перец и молоко, обжариваем несколько яичных блинчиков, кладем один на другой и сворачиваем трубочкой, нарезаем соломкой, выкладываем в емкость, в которой будем перемешивать салат.

Шампиньон промываем и нарезаем пластинами, обжариваем на масле, отдельно обжариваем лук, нарезанный предварительно полукольцами.

К подготовленным ингредиентам добавляем майонез или сметану, перчим, солим по – вкусу и выкладываем на красивое блюдо, украшаем зеленью и подаем салат, приготовленный по рецепту с фото к новогоднему столу.

Салат с креветками

Очень вкусный богатый на ингредиенты салат, в результате получается невероятно эффектно, абсолютно праздничное блюдо с пикантным вкусом.

Ингредиенты:

креветки- 300 г;

болгарский перец разноцветный – 3 шт.;

помидоры – 3 шт.;

макароны разноцветные итальянские – по – вкусу;

кукуруза консервированная – 1 банка;

руккола, петрушка;

листья салата;

маслины черные и зеленые без косточек – 100 г;

оливковое масло – 4 ст. л.;

сок лимона – 1 ст. л.;

соль, перец;

соевый соус – 2 ст. л.

Приготовление:

Маринуем креветки, посыпав их солью и перцем, а также любыми любимыми специями.

Отвариваем цветные макароны спиральками до готовности, откидываем на дуршлаг, остужаем.

Смешиваем в приготовленной емкости для салата рукколу, макароны, листья салата, порванные руками на небольшие кусочки.

Болгарский перец очищаем и разрезаем на 4 части каждый, половину нарезаем более мелкими кусочками, а другую половину обжариваем на сковороде гриль.

Креветки обжариваем не более двух минут.

К ингредиентам, которые мы уже уложили в салатницу, добавляем помидоры, нарезанные крупно, перец сырой и обжаренный, нарезанный крупной соломкой, кукурузу и измельченную петрушку.

Из оливкового масла, сока лимона и соевого соуса готовим заправку, солим, перчим, поливаем салат и перемешиваем, выкладываем на подготовленное блюдо.

Сверху салата эффектно раскладываем креветки, подаем простой и вкусный салат, который мы приготовили на Новый год 2019, к праздничному столу.

Салат острый «Тайский»

Приготовить по этому новому рецепту салат и подать к новогоднему столу, значит обеспечить себя восторгами собравшихся на всю новогоднюю ночь, просто потому, что салат невероятно вкусный, открывающий новые вкусовые ощущения.

Ингредиенты:

креветки – 200 г;

кальмары кольцами – 2 шт.;

куриный фарш – 100 г;

фунчоза – 80 г;

кинза, зеленый лук;

стебли сельдерея;

перец чили – 1 шт.;

помидор;

сок лимона – 1 ст. л.;

лук;

тростниковый сахар – 1 ст. л.;

рыбный соус;

чеснок – 4 шт.

Приготовление:

Прозрачную лапшу заливаем кипятком и через пару минут выкладываем в дуршлаг, прямо в дуршлаге нарезаем ее на более мелкие кусочки при помощи кулинарных ножниц. Креветки отвариваем в небольшом количестве кипящей воды в течение 2 минут, извлекаем и добавляем к лапше, в ту же воду выкладываем и кальмары, также отвариваем 2 минуты, выкладываем к лапше и креветкам. Количество воды значительно уменьшаем и выкладываем куриный фарш, отвариваем при перемешивании 5 – 7 минут, также добавляем к уже собранным ингредиентам. Подготавливаем заправку, для чего измельчаем в ступке чеснок, перец чили, петрушку, отрезав у нее стебли, тростниковый сахар, добавляем сок лимона и рыбный соус, все перемешиваем. Измельчаем зеленый лук, нарезаем крупно помидор, лук нарезаем полукольцами, ломтиками нарезаем и сельдерей . Все подготовленные ингредиенты перемешиваем, заправляем приготовленной заправкой и подаем вкусный легкий салат, приготовленный по простому рецепту с фото на праздничный стол.

Салат «Нежность»

Внешний вид салата, как его визитная карточка, одного взгляда достаточно, чтобы решить, будешь его пробовать или нет, данный салат сразу хочется не пробовать, а основательно полакомиться им.

Ингредиенты:

куриная грудка – 1 шт.;

шампиньоны – 200 г;

лук – 1 головка;

ананасы консервированные – 4 кольца;

майонез;

чеснок – 1 зубчик;

перец, соль.

Приготовление:

Куриную грудку отвариваем со специями, охлаждаем и нарезаем ломтиками или разбираем на крупные волокна. Лук нарезаем полукольцами и обжариваем, пока лук обжаривается, нарезаем промытые грибы пластинами и добавляем к грибам, слегка обжариваем сильном огне не более 2 минут. Смешиваем половину майонеза с чесноком, раздавленным или натертым на мелкой терке, и перцем. На приготовленную тарелку выкладываем куриную грудку, смазываем тонким слоем майонеза, сверху распределяем слой грибов с луком, который майонезом не промазываем и закрываем еще одним слоем куриного филе, смазываем майонезом. Ананас нарезаем кубиками, выкладываем завершающим слоем, оставшимся майонезом без чеснока, наносим сверху салата густую майонезную сетку. Для украшения и придания пикантной нотки можно посыпать салат измельченными орехами или просто раскладываем по краям тарелки с салатом веточки зелени, подаем аппетитный салат, приготовленный по рецепту с фото, на праздничный стол.

Салат «Яичный»

Если приготовить омлетные блинчики заранее, а к нужному моменту добавить некоторые простые ингредиенты, то для приготовления этого салата уйдет совсем мало времени.

Ингредиенты:

яйца – 5 – 6 шт.;

огурец;

листья салата;

петрушка;

соль, перец;

куриная грудка – 1 шт.

Для соуса:

оливковое масло – 3 ст. л.;

соевый соус – 1 -2 ст. л.;

чеснок – 2 зубчика.

Приготовление:

Яйца взбиваем, добавляем соль и перец, выпекаем два – три блинчика, охлаждаем и нарезаем соломкой.

Отварную куриную грудку, огурец и салатные листья также нарезаем соломкой, добавляем к омлетным блинчикам, туда же добавляем и измельченную петрушку, поливаем все приготовленной заправкой и тщательно перемешиваем.

Для приготовления заправки смешиваем все ингредиенты, предварительно раздавив чеснок при помощи специального пресса.

Выкладываем простой и вкусный салат, приготовленный на Новый год 2019, на красивую тарелку и подаем к новогоднему столу.

Салат «Фасолька»

Также, как и салат, приготовленный по предыдущему рецепту, этот салат готовится достаточно быстро, а получается сытным и легким одновременно.

Ингредиенты:

сыр твердых сортов – 100 г;

фасоль консервированная – 1 банка;

грибы маринованные – 1 банка;

сухарики домашние;

чеснок – 2 зубчика;

перец;

майонез.

Приготовление:

Сыр нарезаем кубиками, выкладываем в просторную емкость, туда же добавляем фасоль, предварительно слив воду, грибы нарезаем пластинками, перед самой подачей добавляем сухарики и небольшое количество майонеза, смешанного с измельченным чесноком. Выкладываем салат на блюдо и подаем к праздничному столу.

Салат «Диетический»

Очень вкусный салат, красивый, аппетитный и не содержит ни мяса, ни птицы, подходит для баланса сытных блюд на праздничном столе.

Ингредиенты:

яйца - 3 шт.;

лук;

огурцы маринованные – 2 шт.;

картофель – 2 шт.;

петрушка;

зерна граната для украшения;

майонез.

Приготовление:

Подготавливаем все продукты для формирования салата в виде новогоднего венка, для чего натираем на треке яйца и маринованные огурцы, отжимаем влагу из натертых огурцов. На тарелку ставим стакан, вокруг него выкладываем половину подготовленных яиц, сверху раскладываем мелко нарезанный лук, смазываем небольшим количеством майонеза, сверху раскладываем нарезанные грибы. Поверх грибов укладываем слой натертого на крупной терке картофеля, тонкий слой майонеза, натертые огурцы, вновь раскладываем слой яиц, наносим майонез очень тонким слоем, посыпаем салат измельченным укропом и раскладываем зерна граната. Салат можно украсить еще и звездочками, вырезанными из сыра, вынимаем стакан и подаем простой и вкусный салат, приготовленный на новый год 2019, на праздничный стол.

Салат с семгой

Очень легкий салат, в котором семга играет «первую скрипку», готовится очень быстро, на столе смотрится празднично.

Ингредиенты:

грейпфрут – 1 шт.;

семга – 100 г;

сыр – 100 г;

яйца – 2 шт.4

оливковое масло;

перец;

зеленый лук.

Приготовление:

Грейпфрут очищаем, в том числе и от белых прожилок, нарезаем небольшими кусочками, сок сливаем в отдельную емкость. Выкладываем кусочки грейпфрута первым слоем на тарелку для подачи салата, сверху выкладываем натертый на терке сыр и кусочки семги, очередным слоем насыпаем яйца, также натертые на крупной терке и украшаем салат измельченным зеленым луком. Поливаем салат оливковым маслом, подаем к столу.

Салат «Оливье с каперсами»

Отличная замена традиционному салату для тех, кто желает новизны, готовится аналогичным образом с заменой некоторых продуктов на другие.

Ингредиенты:

яйца – 3 шт.;

зеленый горошек – 1 / 2 банки;

картофель – 2 шт.;

огурцы маринованный и свежий;

куриная грудка – 1 шт.;

каперсы – 100 г;

креветки- 100 г;

майонез;

перец, соль.

Приготовление:

Все продукты нарезаем кубиками, как для традиционного оливье, добавляем подготовленные каперсы и креветки, добавляем немного майонеза, перчим, солим, тщательно перемешиваем и выкладываем в кулинарное кольцо, установленное на тарелке для подачи. Извлекаем кольцо, украшаем салат и подаем к новогоднему столу.

В данную подборку мы постарались поместить максимально большое количество рецептов легких салатов на Новый год 2019, выбирая самые вкусные и простые популярные из них. Каждый наверняка сможет выбрать себе парочку понравившихся вариантов для своего семейного торжества, с Новым годом!