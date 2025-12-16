Чемпионка по бальным танцам Вера Бондарева – об открытии EAZYBEUTY: "Буду делать то, что я люблю, и делать это очень хорошо"

"Не салон красоты, куда ходят "сделать ноготочки", а место, где можно восстановиться, получить уход и заботу", – сказала чемпионка мира по бальным танцам, участница телешоу и популярный блогер Вера Бондарева про свое новое бьюти-пространство EAZYBEUTY.

"Место силы" находится в ЖК "Династия" на севере столицы – отличный повод приехать в один из самых живописных районов Москвы, расположенный недалеко от парка Серебряный бор.

Первое, что замечаешь при входе в салон, – обилие света: интерьеры выполнены в светло-бежевом оттенке; белые стены и мебель; яркими пятнами выделяется абстрактная живопись и керамические арт-объекты на полке с косметикой. Примерно так могла бы выглядеть "женская половина" в царском дворце в 21-м веке – случайная рифма с названием и архитектурой элитного жилого комплекса.

Все кабинеты для косметических процедур и массажа, маникюрная зона и парикмахерский зал выполнены по принципу "ничего лишнего – только воздух и свет".

Мы спросили Веру Бондареву, помогает ли популярность в бизнесе и что для нее значит красота.

– Вера, почему салон красоты, а не фитнес-клуб или студия танцев?

– Всю свою сознательную жизнь единственное, что я делала, – тренировалась, танцевала и преподавала. В какой-то момент я поняла, что устала от одного направления. Сфера красоты смежная для танцевальной индустрии – мы, танцовщицы, с самого детства приучены к тому, что выступаем с макияжем, прическами, маникюром.

Это мой первый проект в бьюти-индустрии, но я уверена, что не последний, потому что мне безумно хочется развиваться на этом поприще. В салоне абсолютно все сделано в соответствии с моим мировоззрением и моим чувством прекрасного. Мне хотелось сделать уголок, куда будут приходить женщины и отключаться от шума порой слишком активной Москвы. Я подбирала все, в первую очередь для себя, но и старалась продумать, а что бы хотелось нашим клиентам.

– EAZYBEUTY – это прежде всего бизнес-проект или ваш способ реализовать свои творческие идеи?

– Я человек рациональный, и это нормально думать о том, какую прибыль ты хочешь извлечь из своего дела. Поэтому нельзя сказать, что я думала только о творчестве – я всю жизнь занималась творчеством. И сейчас я уже в том состоянии, когда я хочу, чтобы мои идеи приносили плоды. Поэтому здесь 50/50 – бизнес и душа.

– Как выбирали место?

– Место я выбирала очень долго – от идеи до момента реализации прошел год, и все это время я выбирала помещение. Когда-то я смотрела квартиру в этом доме, мне нравится этот ЖК и местный вайб, в итоге здесь и остановились.

– Вы сказали, что с самого детства привыкли к яркому макияжу и сложным прическам. На соревнованиях с вами работали стилисты или вы могли проявить свою фантазию?

– Когда я выступала на соревнованиях, у нас была крепкая связка: тренеры, руководители клубов, костюмеры и визажисты. Но я всегда была придирчива к образам, мне казалось, что я сама лучше знаю, что подходит именно мне, и другие люди не могут меня прочувствовать так, как я сама себя чувствую. Финальное слово оставалось за мной, и мне это безумно нравилось. Тренеры доверяли моему вкусу и всегда давали мне право выбора. Так что в этом плане я свободолюбива – могу послушать совет, но в любом случае принимаю решение сама.

– Вспомните самые необычные образы, в которых вы выходили на сцену?

– Однажды я вышла на турнир в комбинезоне вместо платья, а латиноамериканские танцы подразумевают короткие юбки и каблуки. И тут появилась я в простом комбинезоне — меня даже пытались дисквалифицировать, потому что это не совсем разрешено с точки зрения правил.

– Это был международный турнир?

– Да, это был международный турнир серии Grand Slam, а потом мы приехали выступать на финал в Россию, и в России меня пытались дисквалифицировать из-за комбинезона, но не получилось – мы нашли лазейки в правилах.

– Вы постоянно носите высокие каблуки, это профессиональная привычка?

– Да, я всю жизнь ношу высокие каблуки – это привычка, которая всегда со мной. Когда я выполняю сложные номера на каблуках или прихожу на какое-то мероприятие на высоких каблуках, мне часто говорят: "Тебе же не удобно!", а я отвечаю: "Наоборот, мне неудобно в другой обуви, а на каблуках я чувствую себя увереннее".

– Вы принимали участие во многих телешоу, в чем плюсы и минусы таких проектов? Медийность помогает бизнесу?

– Это медаль, на которую нужно смотреть с двух сторон. Конечно, легче привлечь людей в свой салон и донести до клиентов, что у нас действительно очень хорошо. Но к нам предъявляют завышенные ожидания, люди считают, что, когда известные люди что-то делают, все должно быть идеально и ни сантиметра, к чему придраться. Я буду стараться превзойти все ожидания.

Я никогда не думала о том, что мне надо стать известной, я просто занималась своим делом и делала это хорошо. В танцах я была на высоких позициях – мы были чемпионами мира, чемпионами России, многократными вице-чемпионами. Я это люблю и поэтому у меня хорошо получается. На новом поприще я тоже буду делать то, что я люблю, и делать это очень хорошо.

– Зато известность точно помогает транслировать свои ценности и здоровый образ жизни.

– Если известные люди в соцсетях пропагандируют здоровый образ жизни и сами его соблюдают, это прекрасно, потому что их подписчики и друзья этим мотивируются. Чем больше людей ведет здоровый образ жизни, тем здоровее мы все будем.

– У вас есть какие-то ежедневные бьюти-ритуалы, которые позволяют мгновенно почувствовать себя собой?

– Я просыпаюсь, иду в душ, обязательно вкусно завтракаю, а потом начинается моя бьюти-рутина – легкий макияж. Я не позволяю себе выйти из дома ненакрашенной и непричесанной. Когда мы себя приводим в форму – делаем макияж, укладку – настроение становится лучше.

Я считаю, что девушка должна ухаживать за собой, посещать косметолога и обязательно – массаж, потому что стресс никому к лицу не идет. Для меня салон красоты – это не место, куда "приходишь за ноготочками", но место, где восстанавливаешься.





– Назовите свои полезные привычки, которые стали неотъемлемой частью вашей жизни, и вредные, от которых хотите избавиться.

– Полезные привычки – это постоянное присутствие в моей жизни разнообразного спорта: мы играем в падел, я танцую, мы бегаем. Также я придерживаюсь хорошего питания, конечно, я позволяю себе круассан или бургер, но в разумном количестве. Из вредных привычек – курю кальян, все мои друзья курят, и у меня пока не получилось бросить.

– Что для вас любовь, здоровье и красота?

– Здоровье и любовь – это о разном. Можно быть красивым и здоровым, но не любить и не быть любимым, или наоборот, иметь проблемы со здоровьем, но очень сильно любить. Чтобы быть здоровым, надо каждые полгода проходить чекапы организма. А чтобы быть любимым, надо самому полюбить.

Счастье и любовь связаны напрямую. Когда ты любишь, тебе хочется заботиться о человеке, дарить ему позитивные эмоции – от этого ты сам заряжаешься и становишься еще счастливее.

– В салоне EAZYBEUTY сочетаются любовь, здоровье и красота.

– Вы правы, без любви ничего бы не получилось, но здоровье нам нужно проверять самим и каждый день следить за собой.

Название EAZYBEUTY перекликается с брендом спортивной одежды EAZYWAY, принадлежащем мужу Веры Бондаревой, спортсмену и блогеру Алексею Столярову. По словам спортсменки, это два разных проекта, и она лично отношения к бренду не имеет.

Алексей приехал с опозданием прямо из аэропорта – несмотря на то что его рейс задержали и пришлось стоять в пробках, в момент начала новой главы профессиональной жизни пара была вместе. Все кажется гораздо легче – и новый бизнес и долгая дорога – когда нами движет любовь.