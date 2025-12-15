Красный и золотой: маникюр к Году Огненной Лошади, приносящий удачу

Следующий год пройдет под знаком Огненной Лошади, а значит, в фаворе будут красный и золотой цвета маникюра.

Клео.ру делится дизайнами маникюра с оттенками, приносящими удачу в новом году.

Красный прекрасный

В 2026 году красный – это не просто тренд, это ключевой цвет-символ, воплощающий суть покровительницы года – страсть, лидерство и мощную жизненную энергию.

Фото: соцсети / @nails.by.iz_

Выбирайте глянцевые и сверкающие текстуры – хромированные, с золотым шиммером, оранжевой слюдой.

Фото: соцсети / @monmayernails

Красный с блестками, который еще год назад казался слишком помпезным, теперь идеально вписывается в модную палитру. Он подходит для цветного френча и для однотонного маникюра, нарядно смотрится с новогодними элементами.

Фото: соцсети / @thenaileditions

Красивое сочетание глянцевого лака со стеклянной текстурой и новогоднего декора: шапочка Санты в качестве идеи цветного френча достойна того, чтобы взять на заметку!

Фото: соцсети / @_valartist

Терракотовый лак, украшенный всполохами золотой потали, – идеальный вариант к году Огненной Лошади для тех, кто не любит сложные дизайны.

Фото: соцсети / @karenmackmannails

Не любите классические оттенки красного? Можно поиграть с палитрой и создать свой уникальный тон.

Фото: соцсети / @finewinenails

Тонкая работа

Нежные, тонкие рисунки – один из главных трендов этой зимы. Рисуем тонкие бантики, снежинки, звезды: ручная работа только приветствуется!

Фото: соцсети / @nailsbyheather.errington

Изящная лента, словно переходящая с одного ногтя на другой, завязанная в бант на среднем или указательном пальце, – тонкое напоминание о том, что праздник уже близко.

Фото: соцсети / @_by_shelley

Нюдовый маникюр, украшенный тонкими золотыми звездами, смотрится нежно и эстетично. Ровно нарисовать такой узор довольно-таки сложно, лучше воспользоваться специальными стикерами и стемпингом.

Фото: соцсети / @thenaillologist

Любите все необычное? Тогда почему бы не украсить свой маникюр нарисованными гирляндами в любимых цветах Огненной Лошади! 

Фото: соцсети / @truebeautybycarrie

Золотая жизнь

В палитре 2026 года золотой – это ключевой акцент, воплощающий энергию успеха, которую несет Огненная Лошадь. В отличие от доминирующего красного, золотой играет второстепенную, но не менее важную роль: он притягивает взгляд и добавляет роскоши.

Фото: соцсети / @thenaillologist

Попробуйте сочетание золотого магнитного лака с кремовым белым: получается интересный и нежный дизайн, который уместен не только на Новый год, но и без праздничного повода.

Фото: соцсети / @nails.by.iz_

Розовое золото на кончиках пальцев – нарядный вариант цветного френча, который смотрится очень празднично и создает настроение. 

Фото: соцсети / @thenaillologist

Не забудьте сохранить понравившиеся идеи красного и золотого новогоднего маникюра, чтобы показать нейл-мастеру: реализовать задумку будет проще, если за основу взят удачный пример!

Мария Орешкина

Редактор раздела «Бьюти»

 

