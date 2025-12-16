Чемпионка мира по бальным танцам Вера Бондарева открыла салон красоты в Москве

Многократная чемпионка мира по бальным танцам, участница телешоу и блогер Вера Бондарева запустила собственный бьюти-проект – салон EAZYBEUTY. Открытие нового пространства прошло в жилом комплексе "Династия" на севере Москвы, где побывал и Клео.ру.

По словам Бондаревой, это не классический салон "про ноготочки", а место для восстановления и перезагрузки. Она называет его "пространством заботы", где важны не только процедуры, но и общее состояние человека. Интерьер салона построен на принципе света и воздуха: нейтральные оттенки, минимализм и арт-объекты создают атмосферу спокойствия и уюта.



Решение пойти в бьюти-индустрию стало для спортсменки логичным продолжением карьеры. Танцевальный опыт, сцена, работа с образами и стилем сопровождали ее с детства, а со временем появилось желание развиваться в новом направлении.



"Мне хотелось сделать уголок, куда будут приходить женщины и отключаться от шума порой слишком активной Москвы. Я подбирала все, в первую очередь для себя, но и старалась продумать, а что бы хотелось нашим клиентам ", – рассказала Бондарева в эксклюзивном интервью для Клео.ру.

EAZYBEUTY стал для нее первым, но, как признается чемпионка, не последним проектом в сфере красоты. Новый бизнес она рассматривает как сочетание рационального подхода и личного вкуса: салон задуман как проект "50 на 50" – бизнес и душа.



Выбор локации занял почти год: Бондарева долго искала пространство, которое совпадало бы с ее ощущением места и настроением будущего проекта. В итоге решающим стал "вайб" района и самого комплекса.

