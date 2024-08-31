ТОП-7 признаков обезвоженной кожи

Кожа, которая потеряла много влаги, называется обезвоженная кожа. И причин для обезвоживания может быть много. Это может быть и солнечный свет, и нарушение внутренних ресурсов, и проблемы с удержанием влаги на уровне эпидермиса, и недостаточное количество внутренних ресурсов, например, гиалуроновой кислоты, которая удерживает эту влагу. Сухое помещение, сухой климат, долгое пребывание на солнце, стрессовые факторы – все это может привести к обезвоживанию кожи. Итак, как же понять, что кожа обезвожена?

Неприятные ощущения





Первым признаком обезвоженной кожи является сухость и стянутость. Возникает дискомфорт, который чувствуется особенно остро, если не нанести увлажняющий крем. Стянутость кожи – первый признак, который сигнализирует о недостатке влаги.

Тусклый цвет лица

Лицо начинает иметь тусклый оттенок. Эпидермис и кожа, потерявшие много влаги, уже не так хорошо наполнены, что влияет на светоотражение. Кожа становится менее гладкой, и начинают проявляться ее недостатки, поры становятся более заметными, цвет лица теряет здоровый вид.





Шелушение и зуд

Обезвоженная кожа может шелушиться, зудеть и вызывать болезненные ощущения. Верхние роговые чешуйки теряют увлажненность, плохо прилегают к поверхности и начинают приподниматься, что вызывает шелушение и дискомфорт.

Мелкие морщинки





На обезвоженной коже появляются мелкие морщинки, так называемые морщины обезвоженности. Они проходят сразу после нанесения крема. Эти морщинки свидетельствуют о необходимости интенсивного увлажнения кожи, чтобы восстановить водный баланс и разгладить морщины.

Истончение кожи

При обезвоженности кожные покровы истончаются. Вода занимает некоторое пространство в коже, и ее уменьшение приводит к формированию морщин обезвоженности.

Нарушение работы сальных желез

Обезвоженность может нарушить работу сальных желез, что приводит к жирному блеску по утрам. Даже жирная кожа может быть обезвоженной. При обезвоженности сальные железы работают на максимуме, пытаясь восстановить водный баланс, что приводит к избыточной жирности кожи.

Комфортность жирной кожи

В случае с жирной кожей необязательно чувствовать стянутость. Однако, если кожа становится более жирной и появляются дискомфортные ощущения, тусклый цвет лица, то это указывает на обезвоженность. Сальные железы стараются компенсировать нехватку влаги, что усугубляет состояние кожи.

Итак, помните, что обезвоженная кожа требует своевременного и правильного ухода, чтобы сохранить ее здоровье и красоту. Уделяйте внимание увлажнению кожи в любой сезон и при любом типе кожи.

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