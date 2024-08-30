5 основных правил ухода за окрашенными волосами: как сохранить цвет и укрепить структуру

Ухоженные окрашенные волосы — это реальность, доступная каждому. Следуя простым правилам ухода, вы сможете сохранить яркость цвета на долгое время.

Придание волосам модного оттенка с помощью современных техник – один из самых простых и популярных способов сменить имидж. Это не просто актуальный тренд, но и возможность подчеркнуть свою уникальность, добавив в образ оригинальности. Профессионализм и хороший вкус мастера обеспечивают потрясающие результаты, однако поддержание насыщенности цвета требует особого внимания. О том, что позволяет сохранить результат окрашивания на длительное время, рассказывает Галина Тоторина – стилист, мастер по коротким стрижкам и преображениям, создатель быстрой техники укладки "Руки и фен". Помогает подбирать стрижки онлайн и офлайн. Сделала обладателями красивых причесок более 16 000 человек. 

Галина Тоторина. Фото: из личного архива

Правило 1. Бережная гигиена

Качество ежедневного ухода имеет большое значение для стойкости цвета ваших локонов. Важный фактор – правильное мытье волос. 

Температурный режим 

Нужно помнить о том, что окрашенные пряди не следует подвергать воздействию высоких температур – это ведет к повреждению кутикулы и быстрому вымыванию пигмента. Чтобы минимизировать риски, используйте прохладную воду, комфортную для кожи головы. В противном случае вы можете потерять до 50% красителя всего за несколько дней. Чуть теплая и даже холодная вода, наоборот, позволяет сохранить влагу внутри волоса и запечатать цвет. 

Регулярность гигиены

Мойте голову по мере загрязнения, не забывайте о том, что воздействие воды и моющих средств негативно сказывается на насыщенности оттенка. Если вы обожаете стайлинг и наносите средства для укладки ежедневно, не бойтесь мыть волосы чаще, но делайте это с умом. 

Следует применять специальные средства для яркости цвета, если вы не хотите, чтобы он потускнел после первого же мытья. Хорошее решение — использование сухого шампуня для поддержания свежести и объема прически без необходимости частых водных процедур.

Фото: Freepik.com

Правило 2. Качественная косметика

Стойкость окрашивания во многом зависит от того, какие уходовые продукты вы выбираете. 

Шампуни, бальзамы, кондиционеры

Внимательно изучайте состав косметики, следите, чтобы в ней не было агрессивных компонентов, отрицательно влияющих на красящие вещества. Особенно опасны парабены и сульфаты. Остановитесь на средствах с увлажняющими ингредиентами, пантенолом, натуральными маслами, кератином, которые делают волосы здоровыми и менее восприимчивыми к негативным факторам. 

Маски с полезными компонентами

Питательные продукты с кератином и маслами – один из ключевых элементов ухода за окрашенными прядями. Их рекомендуется наносить раз в неделю для восстановления волос после посещения салона. 

Можно также дополнительно применять профессиональные средства для секущихся кончиков. Попросите мастера посоветовать вам косметическую продукцию с пигментом или запишитесь на цветовую баню – специальную процедуру для сохранения красивого оттенка на более длительный срок. 

Правило 3. Безопасная укладка 

Перед применением нагревательных инструментов обязательно наносите средства с защитными свойствами. По данным исследований, такие продукты в два раза снижают риск повреждений и изменения цвета. При сушке феном включайте максимальный выдув и минимальный тепловой режим для обеспечения безопасности локонов. 

Фото: Freepik.com

Правило 4. Укрепление волос

Известно, что внешняя красота начинается изнутри. Это в полной мере касается и волос, поэтому важно следить за питанием, не допускать дефицита витаминов Е и группы B, цинка и биотина. Эти вещества жизненно необходимы для тех, кто хочет иметь здоровую шевелюру. Исследования показывают, что биотин улучшает рост волос на 25%, а витамин E способствует восстановлению поврежденных клеток кожи головы. 

Рекомендуется соблюдать питьевой режим, употребляя достаточное количество жидкости, ввести в рацион блюда с Омега-3: жирную рыбу и орехи. Это обеспечит нормальный уровень гидратации и укрепит волосяные фолликулы.

Правило 5. Соблюдение рекомендаций мастера и дополнительный уход

Советы специалиста и внимание к своим волосам помогут вам надолго сохранить привлекательность прически. 

Первое мытье после окрашивания

Обсудите с мастером использование закрепителя цвета, который помогает удерживать пигмент. В этом случае вам не понадобится ждать 2-3 дня, чтоб помыть голову после процедуры. 

Комплексная забота

Создайте собственный ритуал, включающий очищение, восстановление и защиту волос. Это продлит их сияние, улучшит текстуру и исключит ломкость. Можно приобрести спрей для блеска, который сделает цвет максимально насыщенным. Главное – не переборщить с этим средством, чтобы не загрязнить волосы. 

Защита от ультрафиолета 

Важно избегать преждевременного выгорания оттенка с помощью продуктов с УФ-защитой. Желательно также прикрывать голову при выходе на яркое солнце.

Редакция "Клео"

 

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