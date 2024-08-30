5 основных правил ухода за окрашенными волосами: как сохранить цвет и укрепить структуру

Придание волосам модного оттенка с помощью современных техник – один из самых простых и популярных способов сменить имидж. Это не просто актуальный тренд, но и возможность подчеркнуть свою уникальность, добавив в образ оригинальности. Профессионализм и хороший вкус мастера обеспечивают потрясающие результаты, однако поддержание насыщенности цвета требует особого внимания. О том, что позволяет сохранить результат окрашивания на длительное время, рассказывает Галина Тоторина – стилист, мастер по коротким стрижкам и преображениям, создатель быстрой техники укладки "Руки и фен". Помогает подбирать стрижки онлайн и офлайн. Сделала обладателями красивых причесок более 16 000 человек.

Правило 1. Бережная гигиена

Качество ежедневного ухода имеет большое значение для стойкости цвета ваших локонов. Важный фактор – правильное мытье волос.



Температурный режим

Нужно помнить о том, что окрашенные пряди не следует подвергать воздействию высоких температур – это ведет к повреждению кутикулы и быстрому вымыванию пигмента. Чтобы минимизировать риски, используйте прохладную воду, комфортную для кожи головы. В противном случае вы можете потерять до 50% красителя всего за несколько дней. Чуть теплая и даже холодная вода, наоборот, позволяет сохранить влагу внутри волоса и запечатать цвет.

Регулярность гигиены

Мойте голову по мере загрязнения, не забывайте о том, что воздействие воды и моющих средств негативно сказывается на насыщенности оттенка. Если вы обожаете стайлинг и наносите средства для укладки ежедневно, не бойтесь мыть волосы чаще, но делайте это с умом.

Следует применять специальные средства для яркости цвета, если вы не хотите, чтобы он потускнел после первого же мытья. Хорошее решение — использование сухого шампуня для поддержания свежести и объема прически без необходимости частых водных процедур.





Правило 2. Качественная косметика

Стойкость окрашивания во многом зависит от того, какие уходовые продукты вы выбираете.

Шампуни, бальзамы, кондиционеры

Внимательно изучайте состав косметики, следите, чтобы в ней не было агрессивных компонентов, отрицательно влияющих на красящие вещества. Особенно опасны парабены и сульфаты. Остановитесь на средствах с увлажняющими ингредиентами, пантенолом, натуральными маслами, кератином, которые делают волосы здоровыми и менее восприимчивыми к негативным факторам.

Маски с полезными компонентами

Питательные продукты с кератином и маслами – один из ключевых элементов ухода за окрашенными прядями. Их рекомендуется наносить раз в неделю для восстановления волос после посещения салона.

Можно также дополнительно применять профессиональные средства для секущихся кончиков. Попросите мастера посоветовать вам косметическую продукцию с пигментом или запишитесь на цветовую баню – специальную процедуру для сохранения красивого оттенка на более длительный срок.

Правило 3. Безопасная укладка

Перед применением нагревательных инструментов обязательно наносите средства с защитными свойствами. По данным исследований, такие продукты в два раза снижают риск повреждений и изменения цвета. При сушке феном включайте максимальный выдув и минимальный тепловой режим для обеспечения безопасности локонов.





Правило 4. Укрепление волос

Известно, что внешняя красота начинается изнутри. Это в полной мере касается и волос, поэтому важно следить за питанием, не допускать дефицита витаминов Е и группы B, цинка и биотина. Эти вещества жизненно необходимы для тех, кто хочет иметь здоровую шевелюру. Исследования показывают, что биотин улучшает рост волос на 25%, а витамин E способствует восстановлению поврежденных клеток кожи головы.

Рекомендуется соблюдать питьевой режим, употребляя достаточное количество жидкости, ввести в рацион блюда с Омега-3: жирную рыбу и орехи. Это обеспечит нормальный уровень гидратации и укрепит волосяные фолликулы.

Правило 5. Соблюдение рекомендаций мастера и дополнительный уход

Советы специалиста и внимание к своим волосам помогут вам надолго сохранить привлекательность прически.

Первое мытье после окрашивания

Обсудите с мастером использование закрепителя цвета, который помогает удерживать пигмент. В этом случае вам не понадобится ждать 2-3 дня, чтоб помыть голову после процедуры.

Комплексная забота

Создайте собственный ритуал, включающий очищение, восстановление и защиту волос. Это продлит их сияние, улучшит текстуру и исключит ломкость. Можно приобрести спрей для блеска, который сделает цвет максимально насыщенным. Главное – не переборщить с этим средством, чтобы не загрязнить волосы.

Защита от ультрафиолета

Важно избегать преждевременного выгорания оттенка с помощью продуктов с УФ-защитой. Желательно также прикрывать голову при выходе на яркое солнце.