Советы beauty-эксперта: как правильно отдыхать на солнце

Загорать на активном солнце вредно. Потому что ультрафиолет разрушителен для кожи человека и в целом может навредить здоровью. И все же, если вы любите отдых на пляже, то соблюдайте несколько полезных рекомендаций.





Выбирайте безопасное время, когда индекс UF-лучей на отметке 3. Для мониторинга есть специальные приложения. Время с 12 до 16 часов считается пиком активности солнца. Поэтому нужно исключить своё пребывание под прямыми лучами для здоровья.

Выходить на солнце обязательно после использования кремов с SPF. Для детей обязательно с показателем 50+, для взрослых на лицо – 50+, на тело можно 30+. Если есть пигментация, витилиго, то на тело идут кремы только с SPF 50+. На губы стик, тоже с SPF 50+.

Очень важно помнить, если вы после элос – эпиляции или депиляции воском, нахождение на открытом солнце в течение 10 дней запрещено.

Моментальный же загар является безопасной бьюти-процедурой во всех отношениях. Его можно наносить непосредственно перед отпуском, чтобы сразу выглядеть загорело. Так же можно делать после всех видов эпиляции/депиляции.

Ранее женский журнал "Клео.ру" рассказал о пяти мифах о SPF-средствах, в которые опасно верить.