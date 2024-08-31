Модные стрижки осенью 2024 года: обзор топовых причесок на разную длину волос

Красивая и гармонично подобранная прическа – один из основных атрибутов стильного образа. Модные стрижки осень 2024 года представлены в разной длине и форме, создаются с учетом того, чтобы придавать разнообразие в укладках. Любая представительница прекрасного пола сможет подобрать для себя подходящий вариант на свою длину волос и структуру прядей. Некоторые тенденции заслужили особую популярность и признаны настоящими хитами сезона. В этой статье Клео.ру предлагает вашему вниманию самые востребованные варианты стрижек.

Основные тренды стрижек на осень 2024

Любая модница стремится сделать свой образ индивидуальным и запоминающимся. Справиться с этой задачей в полной мере помогут стильные прически, которые осенью 2024 года обзавелись оригинальными и креативными чертами. Среди самых актуальных трендов Клео.ру советует обратить внимание на следующие:

Классическое каре претерпевает изменения и предлагается в модели «Bubble», что в переводе означает «пузырь». Особенность такой стрижки заключается в том, что ей придается особенно пышный объем с помощью определенной техники выстригания. Однако при выборе данной прически стоит учитывать, что придется уделять внимание укладке.





Стрижка с абсолютно ровным срезом – абсолютно универсальный вариант, подходящий для любой длины волос. Этот тренд занимает лидирующие позиции благодаря простоте в исполнении. При этом прическа придает волосам аккуратный вид и является самым доступным способом, чтобы избавиться от посеченных кончиков.





Осенние стрижки «боб» 2024 года продолжают занимать лидирующие позиции на модном олимпе. Такие прически представлены вариантами как в микродлине, не достигающей уровня плеч, так и в удлиненном виде.

Для любительниц ультра дерзких вариантов станет находкой стрижка» кроп», перешедшая из мужской моды и унаследовавшая ее черты. Эффект достигается за счет максимального укорачивания в области висков и затылка. К числу особо смелых дизайнов относится выбривание в этих частях.





Почитательницы образов в стиле гранж по достоинству оценят «маллет». При создании прически верхние пряди зачастую выстригают на уровне середины ушей, тем самым создавая эффектный контраст с удлинением затылочной области. «Маллет» великолепно смотрится как на прямых, так и на вьющихся локонах. При желании можно обратиться к смелому эксперименту и прибегнуть к эффекту асимметрии, выбрив один висок.





Тренды в длине и форме

Стрижки для женщин 2024 года представлены разной длиной и формами. Разнообразие выбора дает возможность модницам подобрать для себя идеальный вариант, который гармонично смотрится на их структуре прядей. Клео.ру относит к числу наиболее актуальных тенденций такие варианты причесок:

Стрижки на короткую длину – выбор смелых модниц, которые ни на минутку не жалеют о своем решении, поскольку могут визуально убавить свой возраст. Неизменно популярной и востребованной остается пикси, которую обыгрывают с помощью многослойного исполнения. В зависимости от индивидуальных предпочтений челку можно сделать ультракороткой или асимметричной удлиненной и косой. Альтернативным решением может стать мальчишеская стрижка «гарсон», придающая образу дерзкий и задорный вид и характеризующаяся максимальной простотой в укладке.





Каскад – оптимальный выбор для любительниц многослойных причесок на средние или длинные локоны. Стилисты предлагают дать максимальную волю фантазии при создании перепадов слоев, делая их резкими или смягченными, частыми или с более выраженным расстоянием друг между другом. При желании придать классике более дерзкие черты стоит обратить внимание на такие прически как «шегги», «аврора», «итальянка», которые делаются на каскадной основе, но характеризуются рваной обработкой краев.





Для средней длины отличным решением станет градуированное каре, обладающее корректирующим эффектом и смягчающее черты лица. Такая вариация прически станет настоящей находкой для обладательниц истонченных прядей, которым необходимо придать визуального объема.





Каре продолжает оставаться универсальной трендовой формой. Помимо ультрамодной версии «Bubble» допустимо создавать французскую классику с ровным срезом, вариацию с удлинением передних прядей, с приподнятым затылком «на ножке».





Подведем итог

Модные стрижки осенью 2024 года порадуют разнообразием дизайнов, креативным оформлением, возможностью создания классических луков или проведения смелых экспериментов. Актуальные тренды предлагаются в разной длине и форме, благодаря чему выбор подходящей прически не составит труда для любой представительницы прекрасного пола. Не бойтесь экспериментов со стрижками, и обязательно найдете для себя подходящий вариант.