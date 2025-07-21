Как смывать солнцезащитные средства, чтобы они не забивали поры?

Многие не любят пользоваться санскринами, потому что замечают, что это усугубляет состояние проблемной кожи: появляются закрытые комедоны и черные точки, обостряется акне... Но дерматологи уверены: виной тому не сами солнцезащитные средства, а неправильная процедура очищения кожи в конце дня.





В нужное время

Солнцезащитное средство необходимо для кожи, когда вы выходите на улицу. Но если вы пришли домой, к примеру, в 17 часов вечера и больше не планируете выходить на свежий воздух, то не стоит ждать времени отхода ко сну, чтобы очистить кожу от слоя солнцезащиты, смешанного с себумом и пылью.

Мицеллярная вода или гидрофильное масло?

Для обычных солнцезащитных кремов, которые не являются водостойкими, дерматологи советуют использовать двухэтапное очищение, состоящее из мицеллярного средства (воды, лосьона или молочка с мицеллами) и умывалки по вашему типу кожи.

Одного ватного диска, смоченного в мицеллярном средстве, недостаточно: как правило, на очищение лица и шеи нужно 3-4 диска. После первого этапа переходим ко второму: намыливаем кожу пенкой или гелем, массируем все участки, смываем водой. И наносим тоник.

Если вы используете водостойкие солнцезащитные и тональные средства, то вместо мицеллярного лосьона лучше очищать кожу гидрофильным маслом или бальзамом. Его наносят на сухую кожу, тщательно массируют лицо подушечками пальцев, затем смывают водой и умываются с гелем или пенкой.

Проверочный тест

Для бьюти-перфекционистов изобрели специальные зеркала с УФ-камерой, которые помогают оценить, ровно ли нанесен солнцезащитный крем, а вечером узнать, до конца ли смыто средство. SPF-фильтры отображаются в зеркале черным или серым цветом.

Восстановить баланс

Ежевечернее двойное очищение позволяет удалить остатки косметики и солнцезащитных средств, однако может нарушить микробиом кожи, что тоже может повлиять на обострение акне. Чтобы этого не произошло, надо использовать деликатные очищающие средства, не нарушающие гидролипидный барьер, и обязательно после каждого умывания наносить тоник для лица и увлажняющее средство, поддерживающее микробиом эпидермиса.



