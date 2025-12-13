Wildberries & Russ стала владельцем сети "Рив Гош"

Объединенная компания Wildberries & Russ завершила сделку по приобретению одной из крупнейших российских сетей в сегменте парфюмерии и косметики – "Рив Гош". Согласно данным ЕГРЮЛ, с 15 декабря 100% долей в операционных структурах сети, включая ООО "Аромалюкс", перешли под контроль ООО "РВБ". Финансовые параметры сделки стороны раскрывать не стали.

Покупка стала продолжением стратегического партнерства, о котором компании объявили осенью. Тогда магазины "Рив Гош" начали работать с маркетплейсом по модели самовывоза, а бренд получил отдельное пространство в категории "Красота" на онлайн-платформе. Теперь интеграция выходит на новый уровень и предполагает более тесное объединение офлайн– и онлайн-каналов продаж.

В компании рассчитывают, что присоединение к крупнейшему маркетплейсу страны позволит "Рив Гош" ускорить развитие омниканальной модели, расширить представленность брендов в цифровом каталоге и повысить доступность косметической продукции для покупателей в регионах и за пределами России. Для Wildberries & Russ сделка, в свою очередь, укрепляет позиции в быстрорастущем бьюти-сегменте и усиливает конкуренцию с другими крупными игроками рынка.

Сеть "Рив Гош" была основана в 1995 году и за годы работы превратилась в одного из ключевых федеральных ритейлеров в своей категории. До смены владельца операционная компания контролировалась кипрской Rive Gauche Group Ltd. По итогам 2024 года выручка ООО "Аромалюкс" составила более 37 миллиардов рублей, при этом компания зафиксировала чистый убыток, который вырос по сравнению с предыдущим годом.