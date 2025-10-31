Трендовый макияж с голубыми тенями: как обыграть, чтобы выглядеть стильно?

Устаревший, дешевый, придающий возраст... Как бы ни ругали голубой цвет теней, временами он снова и снова оказывается в любимчиках у модных стилистов. Осенью и зимой этого года небесный оттенок стал одним из главных трендов, затмив популярные из года в год хаки и бордовый. Палитры с голубым акцентом вышли у Chanel, Kylie Cosmetics, Louis Vuitton и других крупных брендов.

Как носить голубые тени в 2025 и 2026 году?

Мода на голубые тени вернулась, но видоизменилась, исходя из современных тенденций. Тренд на минимализм в макияже никуда не исчез, поэтому в наступившем сезоне визажисты предлагают делать голубой единственным акцентом макияжа глаз, не миксуя его с другими цветами. При этом губы можно накрасить как нюдовой, так и темной помадой – например, черешневой или сливовой.

Небесная дымка

Самый популярный оттенок, который подходит практически всем, – нежно-голубой, имеющий матовую или сияющую текстуру. Растушевываем его акварельной дымкой – пушистой кистью или подушечкой пальца.

В зависимости от того, каким вы хотите видеть свой образ, можно накрасить ресницы тушью или оставить их ненакрашенными. Оба варианта сейчас актуальны.

Образ с ресницами, нетронутыми тушью, выглядит очень воздушно и нежно. Это идеальный вариант для тех, кто боится, что голубые тени визуально прибавляют возраст.

Голубые тени в сочетании с длинными пушистыми ресницами – нарядный вариант, который особенно подходит юным девушкам. Такой макияж часто выбирают Лили-Роуз Депп и Кайли Дженнер.





Можно не ограничиваться нанесением голубых теней на верхнем веке и растушевать их по ресничному краю нижнего века. Получается нежный и романтичный образ.

Ставим стрелку

Хорошие новости для тех, кто любит макияж со стрелками: голубые тени идеально подходят для акцента по нижнему ресничному краю, освежают взгляд и при этом не выглядят слишком ярко.

Кто сказал, что цветные стрелки – исключительно летняя история? Этой осенью визажисты считают голубые стрелки совершенно уместными: выбирайте для них актуальные цвета – деним и пастельно-небесный.

Выбор текстуры

Для модной акварельной дымки визажисты рекомендуют выбирать рассыпчатые, запеченные или кремовые тени: их удобно растушевывать и регулировать интенсивность цвета. Для цветовых акцентов по нижнему веку и для стрелок лучше выбрать тени в стике или голубой карандаш-кайал.



