Трендовый макияж с голубыми тенями: как обыграть, чтобы выглядеть стильно?

Один из самых рискованных оттенков теней - голубой - на пике популярности. Рассказываем, как превратить его в стильный акцент макияжа и не выглядеть винтажно.

Устаревший, дешевый, придающий возраст... Как бы ни ругали голубой цвет теней, временами он снова и снова оказывается в любимчиках у модных стилистов. Осенью и зимой этого года небесный оттенок стал одним из главных трендов, затмив популярные из года в год хаки и бордовый. Палитры с голубым акцентом вышли у Chanel, Kylie Cosmetics, Louis Vuitton и других крупных брендов. 

Фото: архивы пресс-служб. Палетка теней Рождество 2025 LES 4 OMBRES NUIT ASTRALE, Chanel; Палетка King Kylie, Kylie Cosmetics; Палетка LV Ombres, Louis Vuitton

Как носить голубые тени в 2025 и 2026 году?

Мода на голубые тени вернулась, но видоизменилась, исходя из современных тенденций. Тренд на минимализм в макияже никуда не исчез, поэтому в наступившем сезоне визажисты предлагают делать голубой единственным акцентом макияжа глаз, не миксуя его с другими цветами. При этом губы можно накрасить как нюдовой, так и темной помадой – например, черешневой или сливовой.

Фото: соцсети / @chanel.beauty

Небесная дымка

Самый популярный оттенок, который подходит практически всем, – нежно-голубой, имеющий матовую или сияющую текстуру. Растушевываем его акварельной дымкой – пушистой кистью или подушечкой пальца.

Фото: архивы пресс-службы Elian Russia. Кремовые тени 74 Improvise

В зависимости от того, каким вы хотите видеть свой образ, можно накрасить ресницы тушью или оставить их ненакрашенными. Оба варианта сейчас актуальны.

Фото: соцсети / @unclejessiie

Образ с ресницами, нетронутыми тушью, выглядит очень воздушно и нежно. Это идеальный вариант для тех, кто боится, что голубые тени визуально прибавляют возраст. 

Фото: архивы пресс-службы Arive Makeup. Тени Alphabet eyeshadow U

Голубые тени в сочетании с длинными пушистыми ресницами – нарядный вариант, который особенно подходит юным девушкам. Такой макияж часто выбирают Лили-Роуз Депп и Кайли Дженнер. 

Фото: соцсети / @lilyrose_depp

Можно не ограничиваться нанесением голубых теней на верхнем веке и растушевать их по ресничному краю нижнего века. Получается нежный и романтичный образ.

Фото: соцсети / @blythe

Ставим стрелку

Хорошие новости для тех, кто любит макияж со стрелками: голубые тени идеально подходят для акцента по нижнему ресничному краю, освежают взгляд и при этом не выглядят слишком ярко. 

Фото: соцсети / @sosodoesmakeup

Кто сказал, что цветные стрелки – исключительно летняя история? Этой осенью визажисты считают голубые стрелки совершенно уместными: выбирайте для них актуальные цвета – деним и пастельно-небесный.

Фото: архивы пресс-службы Louis Vuitton

Выбор текстуры

Для модной акварельной дымки визажисты рекомендуют выбирать рассыпчатые, запеченные или кремовые тени: их удобно растушевывать и регулировать интенсивность цвета. Для цветовых акцентов по нижнему веку и для стрелок лучше выбрать тени в стике или голубой карандаш-кайал.

Фото: архивы пресс-служб. Палетка теней для век Tiny Treasures, Catrice; Кремовые тени 74 Improvise, Elian Russia; Тени Alphabet eyeshadow U, Arive Makeup; Минеральный пигмент для макияжа глаз и губ, Небесный мерцающий, Kristall Minerals Cosmetics; Тени-карандаш для глаз, 07 Светло-голубой, DEBORAH MILANO

Мария Орешкина

Редактор раздела «Бьюти»

 

