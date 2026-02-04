Читатели Клео.ру выбрали самые эффективные средства для защиты губ на основе личного опыта и открытого голосования.
Бальзам для губ – одна из самых необходимых вещей в холодное время года. Он защищает кожу от ветра и мороза, помогает справляться с сухостью и трещинами и часто становится средством первой помощи в повседневном уходе. Именно поэтому выбор такого продукта для многих имеет особое значение.
Лучший бальзам в ценовой категории до 1500 рублей выбрали читатели Клео.ру. Рейтинг был составлен на основе реальных пользовательских предпочтений и стал частью проекта, посвященного осознанному выбору популярных товаров.
Для участия в голосовании были отобраны бальзамы для губ, широко представленные на рынке и сопоставимые по цене и характеристикам. В подборку вошли средства, которые уже заслужили доверие потребителей и активно используются в холодный сезон.
Голосование проходило на сайте Клео.ру и в официальном Telegram-канале издания. В опросе приняли участие более 2000 человек, поделившихся собственным опытом использования. Итоговые результаты формировались на основе суммарных данных с обеих площадок.
По итогам голосования лидерами рейтинга стали:
1 место – Бальзам для губ Carmex Classic
2 место – Бальзам-барьер для губ La Roche-Posay Cicaplast Lèvres
3 место – Бальзам для губ Bioderma Atoderm Restorative Lip Balm
Важная особенность народного рейтинга Клео.ру в том, что он отражает реальные предпочтения аудитории и показывает, какие средства пользователи считают наиболее эффективными и надежными в повседневном использовании. Народные рейтинги Клео.ру формируются на основе открытого голосования и помогают сориентироваться в многообразии товаров без опоры на субъективные экспертные оценки.
Ранее читатели Клео.ру уже выбирали лучшие банковские приложения, зубные пасты, солнцезащитные средства, дезодоранты, питьевую воду, детское питание, витамины D₃ и гидрогелевые патчи.