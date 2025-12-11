Праздник к нам приходит: 5 диффузоров для дома с новогодними ароматами

Диффузор для дома Tangerine & Fir от Purring Home

Если вы в потоке дел не успеваете ощутить новогоднее настроение, этот диффузор поможет прочувствовать приближение главного зимнего праздника. Аромат мандариновой цедры, хвойных иголок и стойкий шлейф со смолистыми кедровыми шишками создает праздничный уют дома.



Диффузор для дома Tangerine & Fir, Purring Home 1 360 ₽

Диффузор Mandarin от Atelier Rebul

Мандариновый диффузор от турецкого парфюмерного бренда мгновенно поднимает настроение и дарит ощущение солнечного утра даже в самую хмурую зиму благодаря яркому, освежающему аромату.

Ароматический диффузор Mandarin Reed Diffuser Limited Edition, Atelier Rebul 6 720 ₽

В верхних нотах сочный мандарин сопровождается искрящимся лаймом и легкими штрихами белого персика.

В сердце аромата элегантный и романтичный пион перекликается с нежным ландышем и фиалкой. В отличие от свечей, которым нужно горение, диффузор работает непрерывно, создавая легкий, ненавязчивый ароматный фон.

Диффузор "Новогоднее настроение" от BAGO home

Еще один аромат для дома, который наполняет пространство предвкушением самого волшебного праздника.

Диффузор "Новогоднее настроение", BAGO home 2 341 ₽

Яркий аккорд сочных спелых мандаринов дарит мгновенный заряд бодрости и оптимизма. Он плавно перетекает в сердце композиции, где теплые пряные ноты корицы вступают в гармонию с освежающим хвойным дыханием эвкалипта и смолистой сосны. Этот праздничный букет напоминает и о щедро накрытом столе, и о свежей хвое новогодней ели, создавая по-настоящему волшебную атмосферу.

Диффузор "Накануне Рождества" от AROMATICA

Волшебство начинается с первых секунд. Композиция открывается свежим, насыщенным дыханием сибирской пихты и сочными ягодными оттенками смородины, даря ощущение морозной чистоты. В сердце аромата этот хвойный букет раскрывается глубже: смолистые ноты еловых шишек переплетаются с яркой кислинкой спелой клюквы, напоминая о зимнем угощении. Финальный аккорд согревает: его создают благородный кедр, терпкий мох и щепотка теплой корицы, которые надолго оставляют в воздухе стойкий, уютный шлейф.

Диффузор Накануне Рождества, AROMATICA 2622 ₽