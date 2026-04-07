PDRN в косметике: все об активе морского происхождения

В индустрии красоты нечасто случаются прорывы, способные изменить правила игры. PDRN (полидезоксирибонуклеотиды) – как раз такое исключение. Этот компонент уверенно занимает позицию главного бестселлера 2026 года, претендуя на звание "эликсира молодости" и составляя серьезную конкуренцию легендарному ретинолу.

Мария Русинова, генеральный директор компании ФармОушен, врач, эксперт брендов "Доктор Море" и "ГидроБионик" рассказывает о том, что такое PDRN и как работает на нашей коже этот популярный актив морского происхождения.





Что такое PDRN?

Истоки популярности PDRN – в серьезной медицине. Еще с 1970-х годов эти полинуклеотиды использовали в качестве ранозаживляющего средства и БАДа для восстановления тканей. В косметологию вещество пришло в середине 2010-х на волне интереса к инъекциям на основе ДНК лосося, и тогда же начали появляться первые кремы с этим компонентом. Сегодня PDRN прочно обосновался в премиальном сегменте и корейском уходе: его добавляют в ампулы, сыворотки и даже тканевые маски.





PDRN – это очищенные фрагменты ДНК с низкой молекулярной массой, главная задача которых – запускать восстановительные процессы в тканях. Сырьем служат молоки (семенники) лососевых, и это не случайно: генетический материал рыбы почти на 95% совпадает с человеческим. Благодаря такому родству молекулы безошибочно "встраиваются" в работу клеток кожи, ускоряя регенерацию и оставаясь незаметными для иммунной системы.

Механизм действия PDRN на кожу

Как уже было отмечено, полинуклеотиды PDRN практически родственны нашей коже, что и объясняет впечатляющий эффект. Попадая в клетки, они запускают механизмы восстановления: укрепляют защитный барьер, снимают раздражение и стимулируют обновление. Особенно важно, что эффективность компонента доказана экспериментально на фибробластах – клетках, отвечающих за синтез коллагена и, как следствие, за упругость и молодость кожи.

Помимо регенерирующих свойств, PDRN демонстрирует мощную антиоксидантную защиту, причем сразу по двум направлениям. Во-первых, он нейтрализует свободные радикалы, не давая им разрушать клетки. Во-вторых, действует подобно глутатиону: повышает уровень собственных антиоксидантов в тканях, усиливая природную защиту организма. Исследования также подтверждают, что этот компонент способен эффективно бороться с последствиями фотостарения, восстанавливая глубокие повреждения, вызванные ультрафиолетом.

Полинуклеотиды, выделенные из лосося, содержат значительное количество аденозина. Это не просто добавка, а ключевой компонент: аденозин служит источником энергии для клеток и сам по себе признан эффективным антивозрастным ингредиентом. Он задействован во множестве биохимических сигналов, которые запускают визуально заметные процессы омоложения. Работая как клеточное "топливо", аденозин пробуждает метаболизм, возвращая коже сияние и тонус.





Но потенциал PDRN шире, чем просто борьба с возрастом. Экспериментально подтверждено, что в комбинации с витамином С и ниацинамидом полидезоксирибонуклеотид эффективно осветляет пигментные пятна. "В ходе исследования этот коктейль, введенный с помощью микроигл, сравнивали с действием чистого PDRN и с эталонным осветляющим средством – гидрохиноном. Результат впечатляет: смесь PDRN с витамином С и ниацинамидом показала результаты, не уступающие по эффективности гидрохинону", – рассказывает Мария Русинова.

Растительный аналог

Может ли PDRN быть получен из других источников, например, для веганов? Вопреки распространенному мнению, лосось – не единственный источник PDRN. У этого актива существуют и альтернативные версии, и главный интерес вызывает веганская альтернатива. Ученые научились извлекать полидезоксирибонуклеотиды из корня женьшеня, и такой растительный PDRN показывает впечатляющие результаты: он эффективно восстанавливает барьерные функции кожи и ускоряет заживление. Более того, женьшеневый PDRN содержит не только аденозин, но и целый комплекс биоактивных молекул с противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.

Но и это не предел. В 2025 году исследование при поддержке корейского гиганта Amorepacific доказало, что получать PDRN можно и из микроводорослей, в частности из Auxenochlorella protothecoides.

Как же разобраться в составах?

Если перед вами косметика с PDRN животного происхождения, в ингредиентном списке будут обозначения "Sodium DNA" или "Hydrolyzed DNA". Производители, использующие растительное сырье (женьшень или водоросли), как правило, указывают это отдельно, чтобы подчеркнуть происхождение компонента.





PDRN – это не сиюминутный тренд, а серьезный рабочий инструмент, эффективность которого подтверждена медицинскими исследованиями. Независимо от формата – будь то инъекции или продуманная сыворотка – полинуклеотиды пробуждают скрытые резервы кожи, заставляя ее обновляться изнутри и возвращая ей сияние и здоровье.