Ночной уход за телом: как восстановить кожу, пока вы спите

Мы привыкли, что ночной уход – это важнейший этап ухода за кожей лица, но часто упускаем из внимания тот факт, что ночью активно восстанавливается и кожа тела. Во время сна ускоряется кровоток, клетки делятся активнее, вовсю синтезируется коллаген, укрепляется защитный барьер. Самый продуктивный период – с 23 часов ночи до 4 часов утра, когда мелатонин на пике. Если в это время кожа получила правильные компоненты, утром она отблагодарит гладкостью, упругостью и ощущением настоящего увлажнения.





Очищение без сухости

Вечерний душ – базовый этап, но тут важно, чем вы моетесь. Агрессивные гели с высоким содержанием поверхностно-активных веществ вредны не только для лица: с тела они точно также смывают защитный липидный слой. После такого душа кожа становится стянутой, а утром может быть сухой и шелушащейся.

Для вечернего мытья выбирайте мягкие средства: кремы и масла для душа, гели с увлажняющими компонентами в составе. Если кожа склонна к сухости, попробуйте мыться без губки и мочалки – она дополнительно травмирует роговой слой. После душа не растирайте тело полотенцем, а промакивайте. Оставшаяся на коже влага поможет увлажняющему средству впитаться лучше.

Умное увлажнение

Сразу после душа, пока кожа еще влажная, наносите увлажняющее средство для тела. Влажная кожа впитывает активные компоненты гораздо эффективнее, чем сухая. Если для утреннего времени больше подходят легкие текстуры – спреи и лосьоны для тела, то для ночного ухода предпочтительны более насыщенные и плотные.

В составе ночного ухода для тела должны быть:

✔ Церамиды (восстанавливают липидный барьер, который страдает днем)

✔ Сквалан и растительные масла (питают и удерживают влагу)

✔ Пантенол (успокаивает и заживляет микротрещины)

✔ Ниацинамид (укрепляет барьер, выравнивает тон и борется с сухостью)

Если кожа не просто сухая, а шершавая (например, на локтях, коленях, пятках), на эти зоны стоит дополнительно нанести более плотный бальзам или масло: они работают как окклюзивы, запирая влагу на всю ночь.

Активный режим

То, что работает для лица, работает и для тела. Ретинол, пептиды, кислоты, – все это можно (и нужно) использовать на коже тела, особенно с возрастом, когда она теряет упругость и появляется сухость.

✔ Ретинол стимулирует обновление клеток, разглаживает мелкие морщинки и борется с дряблостью. Наносите его на ночь, начиная с низкой концентрации, и не забывайте про SPF утром.

✔ Пептиды работают на синтез коллагена и эластина, делая кожу более упругой.

✔ Антиоксиданты (витамин С, ресвератрол и другие) нейтрализуют свободные радикалы и помогают коже восстанавливаться после дневного стресса.

Важно не наносить все сразу. Чередуйте активы: сегодня ретинол, завтра – интенсивное увлажнение с маслами, послезавтра – пептиды.

Ночная маска, баттер или масло?

Ночные маски для тела – сравнительно новое направление, только набирающее популярность. Пока таких средств в продаже не слишком много, вместо них можно использовать плотные кремы, баттеры или чистые масла, которые наносятся перед сном и работают всю ночь. Главное правило: текстура не должна быть слишком легкой. Ночью нужны именно насыщенные составы, которые создают на коже дышащую, но влагонепроницаемую пленку.

Баттеры имеют наиболее плотную текстуру, поэтому идеальны для сухой, шелушащейся кожи, а также локально для локтей, коленей и ступней. При комнатной температуре они твердые, но тают от тепла пальцев. Они хорошо восстанавливают липидный слой и препятствуют испарению влаги из поверхностных слоев эпидермиса.





Растительные насыщенные масла – альтернатива для любителей натурального ухода. Они не так быстро впитываются, но создают защитную пленку, тонизируют и питают кожу. Например, масло авокадо – настоящая находка для ночного ухода. Одно из самых густых среди растительных масел, оно богато витаминами А, Е и D, а также лецитином и калием. Благодаря высокой концентрации ненасыщенных жирных кислот (олеиновой, пальмитиновой, линолевой) оно проникает глубже многих других масел и работает не только как смягчающее, но и как регенерирующее средство. Идеально для сухой, обветренной кожи, а также для использования после вечернего душа.

Также отлично работают готовые косметические масла для тела: разработанные в лаборатории, они содержат выверенные пропорции активных компонентов и лучше впитываются по сравнению с натуральными маслами без добавок.

Вечерние ритуалы, которые работают

✔ Контрастный душ для ног. Если к вечеру ноги отекают и устают, 5 минут контрастного душа творят чудеса. После – дренирующий гель и подушка под ноги на ночь.

✔ Масло для кутикулы и рук. Кожа рук стареет первой, потому что на ней почти нет сальных желез. Наносите питательный крем или масло на ночь, надевайте хлопковые перчатки – и к утру руки будут более ухоженными и мягкими.





✔ Шелковая наволочка полезна не только для лица. Если вы спите на боку, кожа декольте и плеч тоже контактирует с подушкой. Натуральный шелк уменьшает трение и предотвращает появление морщин в этих зонах. Кроме того, он полезен и для волос: доказано, что локоны на такой наволочке меньше путаются, а кончики меньше секутся.