Всемирный день парфюмерии: какой аромат выбрать на весну?

В этом сезоне в моду вернулись весенние цветы, неожиданные фруктовые ноты и гурманские аккорды, которые звучат не тяжело, а игриво. Мы выбрали ароматы, которые идеально ложатся на весеннее настроение – от нежных тюльпанов и фиалки до смелых сочетаний банана с шоколадом. Все они разные, но каждый точно заслуживает внимания.





Парфюмерная вода La Tulipe от Byredo

Тюльпаны редко ассоциируются с ароматом: их ценят за форму и цвет. Но Byredo решили напомнить, что у некоторых сортов есть аромат. И он оказался удивительно тонким.

La Tulipe открывается ревенем, цикламеном и фрезией – свежо, зелено, с легкой кислинкой, будто дуновение весеннего ветра. В сердце – сам тюльпан: невесомый, с едва уловимой медовой ноткой, которая появляется, если принюхаться. База из белого дерева и ветивера держит композицию мягко, не утяжеляя ее. Если вы искали легкий парфюм для прохладных весенних дней, то вам определенно стоит послушать La Tulipe.

Парфюмерная вода La Tulipe, Byredo

19 807 ₽

Парфюмерная вода Signorina Romantica от FERRAGAMO

Идея нового аромата Salvatore Ferragamo прекрасна: этот парфюм воспевает любовь к себе. Создатели Signorina Romantica уверены, что романтика начинается с заботы о собственных интересах, с умения получать удовольствие от того, что любишь, будь то дружба, искусство или просто воскресное утро без планов.

В этом парфюме нет томной женственности, нет попытки понравиться любой ценой, зато есть итальянский шарм в его современном прочтении: когда ты нравишься себе, а окружающие просто чувствуют это.

В начале композиции здесь – черная смородина и лимон. Вместо привычного цветочного сердца тут появляются нероли и печенье – традиционное итальянское анджинетти, ванильное, с лимонной глазурью. Не сладкое до приторности, а уютное, как воспоминание из детства. В базе – ваниль, сандал, мускус и амбра, которые придают аромату глубину и стойкость.

Парфюмерная вода Signorina Romantica, FERRAGAMO

8899 ₽

Туалетная вода L'Eau D'issey Solar Violet от Issey Miyake

Этот аромат словно создан для времени, когда зима отступила, и солнце стало греть по-настоящему. Issey Miyake взяли фиалку, которую обычно делают сладкой или пудровой, и обыграли ее иначе. В этой композиции она звучит через лист, а не через цветок, поэтому ощущается свежей, бодрящей. Груша в начале добавляет сочности, а ирис в базе делает аромат стойким и многогранным.

Получается композиция, которая идеально ложится на прохладную весеннюю погоду. В ней нет тяжести, есть только свежесть, которой хочется в марте и апреле, когда солнце уже светит, но воздух еще бодрит и охлаждает.









Интенсивная туалетная вода L'Eau D'issey Solar Violet, Issey Miyake

5 999 ₽



Парфюмерная вода Back to Paris от EISENBERG

Вдохновленный весенним Парижем, этот аромат кажется свободным, немного дерзким и романтичным одновременно. Его композиция построена на контрастах, которые не спорят друг с другом. Терпкие и солнечные бергамот и мандарин приглушает розовый перец и лаванда. Жасмин, фрезия и гелиотроп в сердце пирамиды, а также база из сандала, пачули, мускуса и ванили делают аромат мягким, обволакивающим, будто теплый плед, в который закутываешься в конце дня.

Этот аромат не для того, чтобы нравиться всем. Он для того, чтобы однажды кто-то, оказавшись рядом, задержал взгляд чуть дольше обычного.









Парфюмерная вода Back to Paris Eau de Parfum, EISENBERG

10 299 ₽



Парфюмерная вода Petaloso от VRANJES FIRENZE

Этот аромат – как прогулка по Флоренции в апреле, когда все вокруг цветет, но ты не в саду, а в городе, где цветы стали частью архитектуры. В центре композиции уникальная роза, звучание которой соткано из мягких пряных и легких фруктовых нот. Пачули и османтус держат конструкцию, не давая ей рассыпаться, но и не перетягивая одеяло на себя.

В Petaloso нет ничего лишнего: только лепестки, ветер и весенняя Флоренция, которую вы чувствуете кожей, даже если сейчас сидите дома за чашкой чая.





Парфюмерная вода PETALOSO, VRANJES FIRENZE

18 500 ₽

Парфюмерная вода Daisy Wild Eau So Extra от Marc Jacobs

Новинка из знаменитой цветочной серии Daisy доказывает, что сладкое может звучать свежо. В новом флаконе банан соседствует с шоколадом, нектар – с грушей и бергамотом, и все это перемешано с цветами так, что не поймешь, где заканчивается фруктовый сад и начинается парфюмерная лаборатория.

Аромат достаточно универсален: подходит и для утра, когда хочется бодрости, и для прогулки, когда настроение просит чего-то необычного, и для вечера, если вы не ищете тяжелых восточных композиций.





Парфюмерная вода DAISY WILD EAU SO EXTRA, Marc Jacobs

7820 ₽

Парфюмерная вода Dolce magnolia от Dolce & Gabbana

Магнолия в парфюмерии – нота коварная, часто звучащая как тяжелый, душноватый аккорд. Но в весенней новинке Dolce & Gabbana все иначе. Здесь магнолия звучит мягко, будто ее только что сорвали в саду, когда утреннее солнце еще не набрало силу. Груша в начале добавляет свежести, которую можно почувствовать, когда откусываешь от спелого плода. А дальше происходит неожиданное: вместо привычной цветочной базы появляется джелато. Сливочное, прохладное, чуть сладкое. Оно не делает аромат десертным, а просто напоминает, как хорошо в летний день ничего не делать, а просто есть мороженое и смотреть по сторонам.

Аромат получился камерным, без попытки перекричать всех вокруг. Для утра выходного дня, когда за окном уже тепло, а в планах только кофе и неспешная прогулка.





Парфюмерная вода Dolce magnolia, Dolce & Gabbana

13 476 ₽