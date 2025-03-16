Весенний маникюр в пастельных оттенках: актуальные тренды сезона

Самые трендовые пастельные оттенки весны 2025 – сливочно-желтый, молочно-голубой, выбеленные лиловый, мятный и нежно-лаймовый. Можно смело носить их в моно-маникюре (но не красить ногти поочередно разными оттенками пастели – такой вариант сейчас не актуален) или использовать в дизайнах ногтей.

Лимонный пломбир

Это один из актуальнейших цветов весны, с которым можно придумать множество дизайнов на любую тему.

Пастельный желтый красиво смотрится в нежном весеннем френче. Добавить к нему жемчужную втирку – и получается блестящий маникюр, который подойдет и в офис, и в отпуск, и на вечеринку.

Дизайн, который быстро набирает популярность, – фруктовый маникюр. Пастельные оттенки очень ему идут: смотрите, как интересно сочетаются молочные оттенки голубого и лимонного.

Пастельно-желтый маникюр с элементами френча и со змеиным принтом – модная комбинация, которая хорошо подходит к casual-образам.

Надоел обычный френч в цветном исполнении? Попробуйте его "волнистую" интерпретацию и выделите хромированным лаком границу цветного края.

Черника со сливками

Абстрактный дизайн с аура-маникюром в пастельных фиолетово-розовых оттенках – отличный вариант для тех, кто ждет не дождется лета.

Цветы – простая в исполнении и очень актуальная тема для весеннего маникюра, которую любят и мастера, и клиенты. Кстати, это один из самых удобных рисунков для самостоятельного исполнения.

Зеленое яблоко

Сочный аура-маникюр в пастельно-салатовой гамме – стильный и яркий дизайн для тех, кто любит привлекать внимание.





Более деликатный дизайн с пастельными оттенками зеленого и лавандового – нежный френч, в котором чередуются два гармоничных цвета.

Радужное настроение

Не можете выбрать какой-то один пастельный оттенок? Задействуйте все цвета радуги! Например, можно сделать радужные волны на одном или двух ногтях, а остальные оставить однотонными.

Цветы разных пастельных оттенков, нарисованные на бежево-нюдовой базе, – романтичный маникюр с весенним вайбом, который повышает настроение.

Анималистические принты, которые едва угадываются в пастельно-радужной расцветке, – еще одна свежая идея сделать пастельный маникюр более оригинальным.

Мятный коктейль

Весенняя классика – мятные оттенки – в этом сезоне сочетают с цветочным принтом и с горохом различного диаметра.

Попробуйте комбинировать нежно-мятный с пастельно-сиреневым горохом: рисуется такой дизайн доттером, с этим легко справиться даже самостоятельно.

Не забудьте сохранить понравившиеся идеи пастельного маникюра для похода к нейл-мастеру: реализовать задумку будет проще, если за основу взят удачный пример!