Ольфакторная художница Лили Нейман: "Открою секрет: каждый парфюмер любит... ничего"

В день рождения творческой экосистемы САБСТАНЦИЯ, основанной известным куратором проектов в области уличного искусства Сабиной Чагиной в 2023 году, гостей ждал сюрприз: презентация нового проекта – парфюма и коллекционного арт-объекта "в одном флаконе": THE GREEN SPIRIT. Результат совместной работы Сабины и парфюмера, выпускницы французского института Grasse Institute of Perfumery, ольфакторной художницы Лили Нейман наполнен лесной древесной свежестью, нагретым на солнце песком с "приправой" пряной ноты розового перца.

– Прежде всего, что в основе композиции "Зеленого духа", что послужило вдохновением?

– В основе – выдержанный вручную балтийский янтарь и благородный лавр из Индии. Гальбанум добавляет свежую, природную глубину, лабданум – смолистую теплоту, розовый перец – пикантную пряность. В целом получился натуральный, природный, ненавязчивый аромат, с которым комфортно в любой момент. Причем эфирные масла, связав все эти элементы в единую симфонию, создали изменчивую формулу, которая раскрывается постепенно, и на каждом отдельном человеке – интригующее индивидуально.





– Лили, а как вы пришли в парфюмерию? Семейный бизнес?

– Отнюдь. Моя семья далека от парфюмерного бизнеса. А я сама по профессии стилист-парикмахер. Знаете, все приходит как-то сверху. У меня хорошее обоняние с рождения, но то, что я свяжу свой профессиональный путь в этой области, даже не загадывала. Я родилась в Калининграде и, кстати, не знала, что, например, из янтаря можно делать духи, что это смола, и ее можно жечь, как ладан, настаивать.

Мой путь в парфюмерию, скорее, был способом взаимодействия с моим творческим окружением. Сделать, создать то, что никто до меня не делал, пройти свежей тропой. Я всегда была в мире искусства, меня всегда окружали художники, музыканты. В какой-то момент мне захотелось не просто тусоваться с друзьями, а стать полноценным участником процесса, сделать что-то общее, передать свои ощущения от их произведений через запах, создать новое мультиформатное произведение. В 2017 году я поступила в школу парфюмеров в Москве, потом продолжила обучение во Франции, в Grasse Institute of Perfumery. Институт находится в старинном городке Грасс, а экзамен по шипровым ароматам у меня принимал сам создатель аромата Prada Макс Гаварри. Долгое время я была в поиске ароматов, экспериментировала, а однажды открыла для себя мир ароматической бумаги Papier d'Armenie. Как выяснилось, тлеющие палочки – не единственный вариант ароматов для атмосферы.

Поиск вдохновения – это тоже часть процесса, и моим вдохновением стали перформансы, выставки, музыкальные альбомы, которые я стала "озвучивать" ароматами.

Первый эксперимент был для инсталляции Маши Сомик и Германа Строганова "Прозрачный воздух меня обнимает" на фестивале "Граунд зин фест. Расширение". Второй происходил в клубе Mutabor для серии вечеринок ментальной музыки и перформанса "Ткани". Специально для представления And Those Unwelcomed я создала особенный аромат "Клетка". Кстати, один из моих любимых до сих пор. Вскоре, набравшись смелости, я запустила мой собственный проект Neumann Paper. Бумага стала главной возможностью для исследований ароматов, а также самой подходящей основой для будущих коллабораций в мире искусства по всему миру.

– Можете чуть прокомментировать: что значит "озвучить ароматом"?

– Я исследую запахи, погружаясь в музыку, тексты, картины, путешествия. Ищу совпадения тонов искусства и ароматов – такой довольно сложный, но крайне интересный процесс подбора определенных ингредиентов. Желательно на 100% попасть в атмосферу, в тему.

К примеру, к Новому году мне предложили создать такие трансформационные подарки с ароматами к концерту Теодора Курентзиса. Изначально мне дали послушать три основных программных произведения: Малера, Чайковского и Моцарта. (Надо добавить, все вещи довольно трагические.) И в итоге я создала аромат с нотками мирра, ладана, черного перца для томности, немного пачули – с тонким шлейфом дегтя. Команда осталась крайне довольна, гости тоже, а потом мне рассказали, что Теодор, оказывается, обожает ладан и порой перед выступлением окуривает ладаном помещение. Я об этом не знала. Мы совпали на 100%.

– Процесс создания таких ароматных композиций насколько трудоемкий?

– Это – да, глубокий, трудоемкий ремесленный процесс. Как правило, занимает больше трех месяцев: основа выдерживается полтора месяца, затем добавляются эфирные масла. Здесь потребуется выдержка и спокойствие, это своего рода медитация. А вот само использование благовоний простое: полоску отрывают, складывают гармошкой, поджигают и сразу тушат. Тлеющая бумага наполняет пространство ароматом, а дым обладает антибактериальными свойствами.





– Над чем сейчас работаете?

– Вот буквально на днях проходила презентация моего аромата во Франции. У моей знакомой – музыканта Марии Теряевой – и Ромы Бантик выходит альбом SAYAN-SAVOIE, и они предложили не только озвучить ароматом пространство на презентации, но и передать запах покупателям винила. Мы пришли к идее сделать благовония с ароматом альбома на бумаге. Мария родилась в Красноярске, а сегодня живет в Альпах, и я решила сыграть на нотках ностальгии. Добавила в композицию ноты малины и кедра. Как оказалось, оба этих ингредиента успешно растут и в Красноярске, и в Альпах. Такое вот природное "ольфакторное единение". В самом ближайшем будущем хочу попробовать поработать с ИИ. Привнести новые технологии в ремесло.

– Кстати, а у себя дома вы используете свои благовония? Есть любимые ароматы?

– Открою секрет: каждый парфюмер любит... ничего. Потому как с разными запахами постоянно сложно находиться. Нужно время отдохнуть от ароматов.

Я не коллекционер, мало знаю о брендах. Мне не хочется повторяться. Пока есть свои идеи, то не хочу их перебивать. Наш мозг устроен так, что запоминает все, даже если мы не хотим. Так что оставляю рецепторы дома отдыхать.

А вообще, очень люблю запах смол и ладан. И первую свою бумагу сделала с ними, взяв за основу рецепт, которому больше 120 лет. Нравятся природные ароматы, с которыми сливаешься, как с воздухом.