Водная часть: 7 неочевидных способов использования термальной воды, о которых вы не знали

Термальная вода – натуральное универсальное средство, возможности которого не ограничиваются поверхностным увлажняющим эффектом. Рассказываем, как раскрыть ее потенциал по максимуму.

Способ 1: бустер для сывороток и кремов

Распылите термальную воду на лицо после умывания. Не давая ей полностью высохнуть, сразу наносите сыворотку или крем. Вода помогает активным компонентам вашего ухода глубже проникать в кожу и работать эффективнее.





Способ 2: фиксатор для макияжа

Вас не устраивает стойкость макияжа, но не хотите тратиться на специальный фиксирующий спрей? Тогда есть повод попробовать этот способ. Закончив наносить декоративную косметику, распылите термальную воду на лицо на расстоянии 20-30 см. Дайте ей высохнуть естественным путем. Вода слегка закрепляет рассыпчатые текстуры, связывая их с кожей и не давая макияжу поплыть в течение дня.





Способ 3: SOS-средство после депиляции

После эпиляции беспокоит раздражение, а дискомфортные ощущения мешают сосредоточиться на делах? Термальная вода работает как экспресс-средство, успокаивая кожу. Сразу после бритья или эпиляции обильно побрызгайте кожу термальной водой. Цинк, селен и другие минералы в составе воды обладают мощным противовоспалительным и успокаивающим действием, моментально снимая красноту и жжение.





Способ 4: антистатик для волос

Сбрызните расческу или руки термальной водой и аккуратно проведите по волосам, не затрагивая корни. Вода уберет статическое электричество, увлажнит кончики и не утяжелит волосы, в отличие от спреев и масел. Для вьющихся волос и "кудрявого метода" термальную воду можно использовать для рефреша прически.

Способ 5: база под маску

Перед нанесением любой тканевой или кремовой маски распылите на лицо термальную воду. Как и в случае с сывороткой, вы подготовите кожу к максимально полному и глубокому усвоению полезных веществ из средства. Если ваша маска содержит глину (каолин), обязательно распыляйте термальную воду также и поверх средства, не давая ему пересохнуть.

Способ 6: изменение текстур декоративки

Превратить сухие тени в кремовые для большей стойкости и яркости на веках? Термальная вода как нельзя лучше подходит для влажного способа нанесения сухих текстур. Просто распылите ее на кисть и наносите тени как обычно. Такой способ также идеально подходит для рисования стрелок: линию, нарисованную влажными тенями, легко подкорректировать, поэтому справится даже новичок.

Способ 7: фиксатор для духов

Ваш любимый парфюм перестал чувствоваться к обеду? Не спешите винить производителя! Перед нанесением духов слегка увлажните кожу запястий и шеи термальной водой. Дайте ей немного впитаться и лишь затем распыляйте парфюм. Влажная кожа дольше удерживает парфюмерные молекулы, не давая им испаряться слишком быстро. Аромат раскроется мягче и будет более стойко держаться на протяжении дня.



