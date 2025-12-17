Мандарины, хвоя и лесные костры: 5 запоминающихся ароматов для новогодней ночи

Этой зимой в тренде парфюмы с характером — те, что подчеркивают и завершают образ.
Какой аромат идеально подойдет для новогоднего образа и создаст праздничное настроение? Клео.ру собрал самые интересные варианты.
Аромат Menthe & Mandarine от 100BON L’atelier
Парфюмер французского бренда 100BON Алис Ле Бэр решила бросить вызов классике и переосмыслить суть формата одеколона, сделав его более современным.
Парфюмерная вода 100BON Menthe & Mandarine
6900 ₽
Его композиция начинается с яркого коктейля лимона, бергамота и черной смородины – бодрящего, словно первый глоток морозного воздуха. Чтобы свежесть не казалась слишком простой и прямолинейной, ее разбавили прохладной мятой и пряным бучу.
Сердце аромата – это уже обещание праздника и уюта. Здесь звучат сочный желтый мандарин, сладкий апельсин и кудрявая мята. А чтобы образ был завершенным и современным, база строится на благородных кедре, пачули и амбре. Именно они дарят тот самый легкий, но чувственный шлейф, который отличает простой аромат от настоящей истории.
Парфюмерная вода Velorus De Nuit от EISENBERG
Этот аромат – идеальный спутник для новогодней ночи. В нем есть и яркое начало для встречи праздника, и глубокая чувственность для его продолжения.
Парфюмерная вода Velorus De Nuit, EISENBERG
21 750 ₽
История открывается энергичными нотами кожи с пикантной искринкой розового перца, которые изящно оттеняются букетом роз. По мере развития композиция раскрывает свое сердце, где переплетаются ваниль и пачули. Завершает все шлейф, который делает образ запоминающимся: капля амбры, усиленная мускусом, оставляет загадочное впечатление на память о самой волшебной ночи в году.
Парфюмерная вода F006 от EQUIVALENT
Яркая, как праздничный салют, композиция с прелюдией из черной смородины и цитрусов мгновенно поднимает настроение.
Парфюмерная вода для женщин F006, EQUIVALENT
2149Р
Главная магия этого аромата – в сердце. Оно раскрывается постепенно: пьянящий и нежный букет розы, жасмина и лилии на теплом, обволакивающем фоне древесины и амбры. Это звучание – чувственное, манящее и слегка сладкое – идеальный парфюмерный аккомпанемент для романтичных намеков, тихих признаний и желаний, которые мы загадываем, провожая старый год.
Парфюмерная вода Aqua Allegoria Forte Mandarine Basilic от Guerlain
Представьте: за окном идет снег, а в комнате – атмосфера предвкушения праздника. Именно так звучит этот аромат. Звезда его композиции – итальянский мандарин, яркий и освежающий.
Парфюмерная вода Aqua Allegoria Forte Mandarine Basilic, Guerlain
13 500 ₽
Этот аромат идеален для тех, кто не любит тяжелые композиции: он звучит легко и игриво, не оставляя долгого послевкусия. Однако и простым его не назовешь: мандарин дополнен пряным базиликом и уравновешен ванилью и сандалом. Вместе они создают не просто запах, а сияющий аромат – свежий, уютный и бесконечно праздничный.
Парфюмерная вода Gypsy Water от Byredo
Этот парфюм – не просто аромат, а обещание. Обещание того, что в Новом году можно начать все с чистого листа и стать свободнее.
Парфюмерная вода Gypsy Water, Byredo
26 614 ₽
Он начинается с порыва свежести: бергамот, лимон и можжевельник, словно первый глоток морозного воздуха за городом, бодрят и зовут навстречу приключениям. В его сердце разворачивается главная магия – дымный ладан, ирис и хвоя создают образ ночного костра, у которого так хорошо мечтать под искрящимся небом уходящего года. А теплый шлейф амбры, сандала и ванили мягко заземляет, оставляя чувство внутренней гармонии и уверенности, что все дороги в наступающем году открыты. Это аромат для тех, кто загадывает под бой курантов самое смелое желание – быть собой.