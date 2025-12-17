Мандарины, хвоя и лесные костры: 5 запоминающихся ароматов для новогодней ночи

Какой аромат идеально подойдет для новогоднего образа и создаст праздничное настроение? Клео.ру собрал самые интересные варианты.

Аромат Menthe & Mandarine от 100BON L’atelier

Парфюмер французского бренда 100BON Алис Ле Бэр решила бросить вызов классике и переосмыслить суть формата одеколона, сделав его более современным.





Парфюмерная вода 100BON Menthe & Mandarine

6900 ₽



Его композиция начинается с яркого коктейля лимона, бергамота и черной смородины – бодрящего, словно первый глоток морозного воздуха. Чтобы свежесть не казалась слишком простой и прямолинейной, ее разбавили прохладной мятой и пряным бучу.

Сердце аромата – это уже обещание праздника и уюта. Здесь звучат сочный желтый мандарин, сладкий апельсин и кудрявая мята. А чтобы образ был завершенным и современным, база строится на благородных кедре, пачули и амбре. Именно они дарят тот самый легкий, но чувственный шлейф, который отличает простой аромат от настоящей истории.

Парфюмерная вода Velorus De Nuit от EISENBERG

Этот аромат – идеальный спутник для новогодней ночи. В нем есть и яркое начало для встречи праздника, и глубокая чувственность для его продолжения.

Парфюмерная вода Velorus De Nuit, EISENBERG

21 750 ₽



История открывается энергичными нотами кожи с пикантной искринкой розового перца, которые изящно оттеняются букетом роз. По мере развития композиция раскрывает свое сердце, где переплетаются ваниль и пачули. Завершает все шлейф, который делает образ запоминающимся: капля амбры, усиленная мускусом, оставляет загадочное впечатление на память о самой волшебной ночи в году.

Парфюмерная вода F006 от EQUIVALENT

Яркая, как праздничный салют, композиция с прелюдией из черной смородины и цитрусов мгновенно поднимает настроение.





Парфюмерная вода для женщин F006, EQUIVALENT

2149Р

Главная магия этого аромата – в сердце. Оно раскрывается постепенно: пьянящий и нежный букет розы, жасмина и лилии на теплом, обволакивающем фоне древесины и амбры. Это звучание – чувственное, манящее и слегка сладкое – идеальный парфюмерный аккомпанемент для романтичных намеков, тихих признаний и желаний, которые мы загадываем, провожая старый год.

Парфюмерная вода Aqua Allegoria Forte Mandarine Basilic от Guerlain

Представьте: за окном идет снег, а в комнате – атмосфера предвкушения праздника. Именно так звучит этот аромат. Звезда его композиции – итальянский мандарин, яркий и освежающий.





Парфюмерная вода Aqua Allegoria Forte Mandarine Basilic, Guerlain

13 500 ₽

Этот аромат идеален для тех, кто не любит тяжелые композиции: он звучит легко и игриво, не оставляя долгого послевкусия. Однако и простым его не назовешь: мандарин дополнен пряным базиликом и уравновешен ванилью и сандалом. Вместе они создают не просто запах, а сияющий аромат – свежий, уютный и бесконечно праздничный.

Парфюмерная вода Gypsy Water от Byredo

Этот парфюм – не просто аромат, а обещание. Обещание того, что в Новом году можно начать все с чистого листа и стать свободнее.

Парфюмерная вода Gypsy Water, Byredo

26 614 ₽

Он начинается с порыва свежести: бергамот, лимон и можжевельник, словно первый глоток морозного воздуха за городом, бодрят и зовут навстречу приключениям. В его сердце разворачивается главная магия – дымный ладан, ирис и хвоя создают образ ночного костра, у которого так хорошо мечтать под искрящимся небом уходящего года. А теплый шлейф амбры, сандала и ванили мягко заземляет, оставляя чувство внутренней гармонии и уверенности, что все дороги в наступающем году открыты. Это аромат для тех, кто загадывает под бой курантов самое смелое желание – быть собой.