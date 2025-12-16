Что подарить на Новый год: 10 идей подарков для любительниц красоты

Клео.ру собрал 10 волшебных бьюти-подарков, которые будут не просто очередной коробкой под елкой, а ключом к новогоднему настроению.

✔ универсальный увлажняющий сет для всех типов RE:MINERALIZE, в который вошли сыворотка Aqua Splash с гиалуроновой кислотой для упругости кожи и крем Aqua Recovery, усиливающий действие сыворотки и обеспечивающий мягкость и естественное сияние.

✔ себорегулирующий набор для поклонников ощущения абсолютной чистоты и свежести RE:BALANCE, содержащий сыворотку Pore Reformer с 2% салициловой кислотой и крем для комбинированной и жирной кожи Aqua Essence;

✔ омолаживающий сет для всех типов кожи SMART ANTI-AGE, включающий сыворотку от морщин Lift Up с морским коллагеном и пептидами и антивозрастной крем Time Reverse;

В Icon Skin придумали готовые боксы с согревающей душу надписью "Потому что люблю". Всего доступно три варианта набора:

Душевное решение для тех, у кого не хватает времени, свежих идей или просто уверенности, чем порадовать близких, зато есть желание, чтобы ваш подарок попал точно в сердце.

1. Подарочные сеты "Потому что люблю" от Icon Skin

2. Мультистайлер для волос uniQ Styler от GA.MA

Универсальный мультистайлер – удачный подарок для тех, кто любит экспериментировать с образами. Новинка итальянского бренда GA.MA способна заменить собой фен, щипцы и утюжок и позволяет создать салонную укладку, не выходя из дома.





Легкий и невероятно мощный прибор имеет 3 режима температуры и 3 скорости для того, чтобы бережно уложить даже самые густые и непослушные волосы, подобрав индивидуальный подход. Функция ионизации снимает статическое электричество и делает волосы блестящими, а холодный обдув позволяет закрепить результат укладки. В комплекте – 4 насадки (для сушки, овальная большая щетка, правая и левая насадки для завивки с эффектом Коанда).

Мультистайлер для волос uniQ Styler LE Aura, GA.MA

15 990 ₽

3. Подарочный набор "Прекрасное далёко" от MATSESTA

Вспомните то самое ощущение Нового года из детства: хрусткий лед, снежинки на языке и предвкушение праздника, наполненное ароматами ёлки, мандаринов и печенья. Сочинский бренд MATSESTA создал новогодний бокс-подарок, который возвращает именно эти эмоции.

Подарочный набор "Прекрасное далёко", MATSESTA

5000 ₽

Внутри – 6 уютных средств, каждое со своим характером: пенка для умывания "Ягодный компот", скраб для тела "Бабушкино варенье", мыло "Имбирный пряник", патчи "Детский взгляд", крем для тела "Теплое детство", крем для рук "Печеньки от мамы" и аромат для дома "Новогоднее настроение".

На упаковке каждого – небольшое послание, добавляющее тепла. А в дополнение – письмо от Деда Мороза и аудиооткрытка, на которую можно записать персональное поздравление.

4. Набор для безупречного цвета лица YOUR CHEEKS Kit. от Annbeauty

Приятный подарок для тех, кто любит декоративную косметику: универсальный комплект для естественного образа – освежающие розовые румяна Snow Queen дарят коже эффект, словно вы вернулись с прогулки по заснеженному лесу, а деликатный бронзер Beach – легкое сияние загара. Формулы с невесомой, шелковистой текстурой адаптируются под индивидуальные оттенки кожи, создавая гладкое, ровное покрытие без эффекта маски.

Набор YOUR CHEEKS Kit., Annbeauty

9400 ₽

5. Мини-набор: 5 видов спрей-сывороток 5 Solution Gift Set от d'Alba

Этот набор – хорошая возможность попробовать сразу пять видов спрей-сывороток, а также идеальное решение для тех, кто часто бывает в дороге и нуждается в компактных форматах ухода.

В состав сета, помимо классических White Truffle First Spray Serum и White Truffle Vital Spray Serum, входят освежающая спрей-сыворотка White Truffle Refresh Aqua Serum, а также новинки – спрей-сыворотка для упругости и ухода за порами Marine Energy Serum и антивозрастная сыворотка Vita-toning Anti-aging 8% Serum.

Мини-набор: 5 видов спрей-сывороток 5 Solution Gift Set, d'Alba

4241 ₽

6. Новогодний набор для волос Silk Oil от AlterEgo Italy

Этот набор создан, чтобы превратить даже самые непослушные и пушащиеся волосы в гладкие и блестящие. Внутри – три средства для полноценного ухода: шелковый шампунь, который питает волосы и защищает их от окислительного стресса, шелковый кондиционер, придающий глянцевый блеск и облегчающий расчесывание, и кремообразный мусс для интенсивного увлажнения длины и кончиков.

Идеальное готовое решение, чтобы волосы выглядели ухоженными и сияющими в праздничные дни и после них.

Набор для волос Silk Oil, AlterEgo Italy

6660 ₽

7. Бьюти-бокс "Новогодние желания" от Empire Zon

Этот подарочный набор создан по мотивам металлической коробки с печеньем – узнаваемого символа из детства. Вызывает ностальгию по теплым детским воспоминаниям и ощущению новогоднего чуда.





В наборе собраны средства для ритуала ухода за собой: эксклюзивно представленный парфюм "Фортуна", блеск для губ, крем для тела, спрей для волос, шелковый платок, свеча в форме коня и гребень для волос.

Бьюти-бокс "Новогодние желания 2026", Empire Zon

5006 ₽

8. Набор Daily balance set от ULU

Идеальный выбор для тех, кто предпочитает минималистичный, но продуманный уход. Набор из трех средств закрывает все потребности кожи в ежедневном уходе: мягкое очищение, восстановление баланса и интенсивное питание.

Формулы поддерживают микробиом, укрепляют защитный барьер и обеспечивают длительное увлажнение, а главное – подходят для любого типа кожи.





Набор Daily balance set, ULU

6100₽

9. Набор Remodelift Routine от Eisenberg

Этот комплекс средств создан для целенаправленной работы над контуром лица и тонусом кожи. Каждое средство в наборе решает свою задачу, образуя завершенную систему ухода.

В набор входят:

✔ Укрепляющий крем для лица, формула которого направлена на борьбу с признаками старения: повышает упругость и эластичность кожи.

✔ Моделирующая маска, обеспечивающая выраженный лифтинг-эффект, тонизирующая и подтягивающая кожу. Идеальна перед особым событием или как часть регулярного ухода.

✔ Крем для зоны шеи и декольте с легкой текстурой, интенсивно питающей кожу. Средство борется с дряблостью и способствует выравниванию тона в этих деликатных областях.

Набор Remodelift Routine, Eisenberg

19 349 ₽

10. Мерцающий набор кремов для рук "Трио героев" от Grown Alchemist

Набор объединяет три полноразмерных крема для разных задач: ежедневного увлажнения, глубокого питания и интенсивного восстановления. Каждый крем создан на основе биоактивных ингредиентов, которые укрепляют естественный защитный барьер кожи.

В набор входит:

✔ восстанавливающий крем "Ваниль, апельсин и мандарин", который интенсивно увлажняет даже очень сухую кожу, страдающую от частого мытья. Теплый цитрусово-ванильный аромат помогает расслабиться.

✔ насыщенный крем "Персидская роза и аргана", который смягчает и разглаживает кожу, поддерживая ее гидролипидный баланс. Аромат розы оставляет легкий шлейф.

✔ успокаивающий крем "Цветок кактуса, опунция и алоэ" с заживляющими компонентами, который быстро впитывается, глубоко увлажняет и восстанавливает кожу рук и кутикулу.

В комплект также входит металлический ключ, который помогает использовать каждый тюбик до последней капли.

Мерцающий набор кремов для рук "Трио героев", Grown Alchemist

7490 ₽

И не забудьте про важный момент – детали и упаковку. Добавьте к подарку рукописную открытку с объяснением, почему вы выбрали именно этот презент, и заверните все в крафт-бумагу с веточкой ели – это сделает сюрприз по-настоящему волшебным.