Визажист и основатель бренда PNFL Яна Панфиловская: "Я стремилась показать женщинам, что не нужно бояться румян"

История Яны Панфиловской началась с жизненных испытаний: в 11 лет она, круглая сирота, оказалась с бабушкой в незнакомом Челябинске, выживая на детское пособие. Но именно этот город стал для нее трамплином, именно в нем зародилась ее особая сила. Сила, которая заставила школьницу, красящую губы яркой помадой к неудовольствию директора, искать свой путь к красоте вопреки обстоятельствам. Сила, которая помогла 19-летней продавщице из косметического отдела в торговом центре пройти сложный кастинг и стать визажистом в отделе люксовой косметики. И та самая интуиция, которая все время подсказывала ей, как развиваться и расти в профессии.





Сегодня Яна Панфиловская – не только высокооплачиваемый визажист, тренер по макияжу и блогер, но и бьюти-предприниматель: недавно вышел первый декоративный продукт ее бренда PNFL – запеченные румяна. В интервью для Клео.ру Яна Панфиловская откровенно рассказала о том, что сформировало ее уникальный взгляд на красоту и как она относится к трендам.

– Челябинск – неочевидная столица бьюти-брендов, но именно отсюда вышло много сильных проектов. Как вы думаете, есть ли у людей, выросших на Урале, свой особенный взгляд на красоту?

– Да, действительно, на Урале много талантливых визажистов, стилистов, как и в целом по всей России. Я считаю, что тут дело не в регионе, а в том, что в нашей стране очень много людей с хорошим вкусом, с развитым чувством прекрасного.





– Случалось ли у вас как визажиста видеть в человеке красоту, которую он сам в себе не замечает? Как вы помогали ему ее проявить?

– Да, и очень часто. Когда я делаю макияжи, клиенты говорят: "Я похожа на какую-то звезду!". И это не значит, что мы копируем кого-то из знаменитостей. Это про другое. Звезды ассоциируются с лоском, с ухоженностью, с эффектом, будто человека пропустили через фильтр – настолько все идеально, что даже сложно в это поверить. Поэтому клиенты сами начали замечать, что образ получился звездный, как будто для красной ковровой дорожки. Это комплимент для любого мастера, потому что ты понимаешь: работа выполнена идеально.





– Почему первым декоративным продуктом вашего бренда стали именно румяна, а не тушь или помада?

– Румяна мы разрабатывали долго, почти 3 года, еще до всего мейнстрима, связанного с ними. Я не так давно проводила мастер-классы в Америке, и там, допустим, просто бум на румяна, все их используют. Не буду скромной, у меня есть чуйка на определенные тренды. К примеру, когда 8 лет назад все в основном использовали холодные серые скульпторы, то я вдохновлялась работами Скотта Барнса – это визажист Дженнифер Лопес, и использовала очень много бронзера, потому что мне не нравился этот серый эффект на лице. Помню даже, как меня хейтили в интернете за слишком желтые или перезагорелые лица. Сейчас уже, мне кажется, большинство в принципе не использует скульпторы, а бронзер стал абсолютно нормальным базовым продуктом. У нас вообще женщины очень боялись теплых рыжих оттенков на лице, считая, что они негармонично смотрятся в общем макияже.





Румяна – это такой яркий продукт, эмоциональный, когда ты наносишь и за секунду преображаешься. Можно сделать тон, зачесать брови, нанести румяна, блеск для губ – и ты уже королева!

У многих до сих пор есть страх и немного стереотипное мышление, что румяна – это что-то такое ненужное. С румянами многие боятся переборщить, и самое главное, боятся подобрать неправильный оттенок, чтобы он не смотрелся как-то смешно и нелепо. Выбор румян в качестве первого запуска был абсолютно обоснован: я стремилась показать женщинам, что не нужно их бояться. В своей коллекции я создала 4 цвета, которые подходят под разные типажи с разными оттенками кожи, что немаловажно, потому что у нас многонациональная страна, есть девушки со смуглой кожей и с очень светлой кожей.





– Чем обусловлен выбор запеченной текстуры? Ведь сейчас все сходят с ума по кремовым румянам... Так почему вы решили выпустить именно сухой продукт?

– Мы выбрали именно запеченную текстуру, потому что кремовые румяна не могут быть такими сияющими. Хотелось сделать богатый гибридный продукт, который был бы между румянами и хайлайтером. Это возможно именно в такой сложной запеченной текстуре. И финиш Healthy Glow с румянцем, который мы получаем от этих оттенков, возможен только в такой рецептуре. Наши румяна сухие, но при этом они дают ощущение именно здоровой, напитанной и сияющей кожи. Конечно, есть в мире румян похожие средства, но именно такого решения нет. И это круто смотрится и в жизни, и на фотографии.

Любой кремовый продукт обязательно требует закрепления, будь то скульптор, румяна или кремовые тени, потому что кожа в течение дня немножко его впитывает, он немного растворяется. Да, первые 2 часа это может хорошо смотреться, но если вы хотите не подправлять макияж до самого вечера, то я всегда рекомендую использовать сухие текстуры.

Для меня как для визажиста в создании продукта очень важна стойкость, долговечность макияжа и легкость использования. Еще запеченная текстура хороша тем, что она очень экономичная – таких румян хватит надолго.

– Какой следующий продукт вы планируете создать?

– Начало года в бренде планируется насыщенное! Ближайший запуск – это 2 линейки консилеров, в каждой три оттенка, которые должны поступить в продажу в январе. Линейка Soft – более легкая, более светоотражающая. Вторая линейка High Coverage – более плотный, пигментированный продукт. Они похожих оттенков, но для разных задач. При этом не ощущаются на коже – она остается живой, без эффекта маски.





– Что вы делаете, чтобы соответствовать международному уровню?

– Наш бренд мы не относим к люкс-сегменту, мы все-таки ближе к мидл, но наши клиенты ассоциируют нас по качеству с люксом и даже сравнивают наши продукты с очень известными брендами – например, с Rare beauty, что безумно приятно. Я считаю, что у нас в России косметика на высоком уровне. И это доказывает не только мой бренд, но и многие другие российские бренды.

Я очень люблю, когда косметику создают визажисты – это профессионалы в своем деле, они понимают, какой должна быть текстура, как она должна работать. И это, конечно, очень большой плюс в производстве.

– Как вы строите отношения с конкурентами – визажистами, создавшими успешные бренды? Дружите ли с ними, обсуждаете ли рабочие планы или сохраняете дистанцию?

– Я всегда за то, чтобы общаться с коллегами, с конкурентами. Когда ты делишься опытом или просто бываешь в кругу единомышленников, ты растешь, вдохновляешься, появляются инсайты. Особенно с коллегами, которые выпустили бренды давно, – они могут дать какие-то ценные советы. Но я перфекционист и иногда могу ощущать себя, когда общаюсь с ними, немножко неловко. В чем-то это даже плюс для развития: хорошо учиться у тех, кто преуспел в своем деле.





– Следуете ли вы бьюти-трендам или всегда предпочитаете опираться на свое видение красоты?

– Следую, но все-таки я остаюсь верной себе и отталкиваюсь от того, что нравится моим подписчикам, клиентам. Я тестирую очень много косметики, так как мы работаем с разными заводами, мне привозят огромное количество образцов, и мы это пробуем, вносим правки. Получается баланс собственного видения и трендов.

Следовать только трендам неправильно, потому что тренд сегодня есть, а завтра его нет, а твое видение остается с тобой навсегда.

– Вы не только предприниматель, но еще и мама. Как вам удается совмещать работу и материнство?

– Да, я мама троих детей. Действительно, это непросто, когда ты работающая мама – и мастер, и предприниматель, и преподаватель в одном лице. Поэтому я делегирую. У меня очень много времени уходит на обсуждение каких-то вопросов, на созвоны с командой, на управление процессами. Но, несмотря на это, я стараюсь всегда в выходные посвящать время семье. Вместе путешествовать, потому что это не только сближает, но еще и очень развивает детей.





Я стараюсь много разговаривать с детьми, проводить совместное время качественно, помогать им развиваться в направлениях, которые им действительно нравятся. Когда-то я пришла в профессию, которая мне безумно нравилась, и она еще не была так популярна в нашей стране. И вот она меня всю жизнь держит в тонусе, и я ее безумно люблю. Поэтому прививаю своим детям то, чтобы они чувствовали, что им больше нравится, и шли в этом направлении.

– Расскажите про свою мечту на ближайшее время? Что бы вы загадали на Новый год под бой курантов?

– Моя мечта – это создать всемирно известный бренд, который будет в косметичке у каждой второй женщины у нас в России. И еще одна мечта – создать комьюнити для мастеров, для команды, поддерживать бьюти-сообщество. Это два таких направления, которые мне безумно нравятся, вдохновляют. Но под бой курантов я хочу загадать, чтобы все были здоровы и счастливы, и чтобы все наши мечты, наши цели сбывались.