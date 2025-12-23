Основатель PNFL Яна Панфиловская рассказала, почему визажисты делают лучшие бьюти-бренды

Карьера Яны Панфиловской стартовала не с бизнес-плана, а с желания выжить и создать что-то свое. После потери родителей и переезда в незнакомый Челябинск ее путь в индустрии красоты начался с должности продавца в "Покровском пассаже". Упорство и талант помогли пройти кастинг на визажиста в отдел люксовой косметики, где она за три года сформировала первую базу лояльных клиентов, многие из которых с ней до сих пор.

Сегодня Яна Панфиловская – не только высокооплачиваемый визажист, тренер по макияжу и блогер, но и бьюти-предприниматель: недавно вышел первый декоративный продукт ее бренда PNFL – запеченные румяна. Она разрабатывала их почти три года – еще до того, как на них случился всеобщий бум.

"Я очень люблю, когда косметику создают визажисты – это профессионалы в своем деле, они понимают, какой должна быть текстура, как она должна работать. И это, конечно, очень большой плюс в производстве", – рассказала Яна в эксклюзивном интервью Клео.ру.

Говоря о подходе к созданию собственных продуктов, Панфиловская отдельно акцентировала внимание на практических характеристиках, которые для нее принципиальны как для мастера: "Для меня как для визажиста в создании продукта очень важна стойкость, долговечность макияжа и легкость использования".

По словам Яны Панфиловской, пользователи продукции PNFL сравнивают бренд с Rare Beauty, основанный Селеной Гомес. Визажист воспринимает это как высокую оценку не только своей работе, но и всей российской косметике.