Очищение летом: гид от эксперта для жирной, сухой и чувствительной кожи

Летом мы меняем плотные кремы на легкие эмульсии, тональные основы – на тонирующие SPF, а про перемены в очищении нередко забываем. А зря. Продолжать умываться плотными бальзамами или тереть лицо до скрипа скрабами одинаково вредно: в первом случае кожа рискует покрыться высыпаниями, во втором – стать стянутой и сухой. Врач и эксперт брендов "Доктор Море" и "ГидроБионик" Мария Русинова объясняет, как подобрать очищение под свой тип кожи в жару и почему легкие текстуры летом нужны даже тем, у кого кожа от природы сухая.





Как меняется кожа летом?

В ответ на повышение температуры окружающей среды (в среднем – на каждые +10°C) секреция кожного сала увеличивается примерно на 10%. Это физиологическая реакция, направленная на поддержание гидролипидной мантии, однако на практике она приводит к усилению себорегуляции и расширению пор, особенно в Т-зоне, где активность сальных желез максимальна.

Летом также возрастает интенсивность потоотделения, и пот не растворяет жировую пленку, а эмульгируется с ней, смешиваясь с экзогенными загрязнителями. Такая среда способствует окислению липидов и создает благоприятные условия для бактериальной флоры, что повышает риск комедонов и микровоспалений.

Примечательно, что при кажущейся жирности кожа может одновременно страдать от обезвоживания: высокая трансэпидермальная потеря воды, вызванная теплом, ветром и работой кондиционеров, приводит к ощущению стянутости. Кроме того, под воздействием ультрафиолета клетки кожи начинают активнее делиться и медленнее отшелушиваться. В результате верхний слой утолщается – это защитная реакция на солнце, но она же делает кожу более плотной и шероховатой на ощупь.





Избыток себума и утолщенный роговой слой сами по себе обладают окклюзивным эффектом, а применение плотных очищающих текстур (бальзамы, молочко, кремовые пенки) усугубляет закупорку пор и нарушает терморегуляцию кожи, которая летом в большей степени зависит от испарения влаги с поверхности.

Получается, что основная задача летнего очищения – смыть излишки кожного сала, пот, продукты окисления загрязнений и то, что накопилось на коже за день под воздействием солнца, но при этом не повредить защитный барьер.

Почему летом – только легкие текстуры вне зависимости от типа кожи?

В холодный сезон плотные очищающие текстуры – бальзамы, кремовые средства для очищения, молочко – действительно предпочтительны: они бережно удаляют загрязнения и дополнительно защищают кожу от ветра и сухого воздуха помещений.

Однако летом такие средства могут приносить больше вреда, чем пользы. Во-первых, натуральные масла (кокосовое, миндальное, оливковое) при высоких температурах быстрее окисляются, что повышает риск закупорки пор даже у сухой кожи. Во-вторых, плотные бальзамы хуже смываются с разогретой и увлажненной кожи, оставляя на поверхности тонкую пленку, на которую активно оседает уличная пыль.





Летом целесообразно переходить на легкие очищающие форматы: пенки, гели, муссы и мицеллярную воду. Их преимущества – быстрое смывание, отсутствие жирного остатка и минимальное вмешательство в естественную терморегуляцию кожи.

Как выбрать подходящий формат по типу кожи?

Жирная и комбинированная

Для жирной и комбинированной кожи летом предпочтительны пенки с цинком, салициловой кислотой или глиной, а также легкие гели с экстрактами зеленого чая, алоэ. Отлично подходит мицеллярная вода.

Лучше избегать любых масел на первом этапе очищения – исключение можно сделать только для гидрофильных масел для очищения SPF. В остальных случаях двойное очищение летом жирной коже не требуется, вполне достаточно одной мицеллярной воды или пенки.

Для дополнительной свежести в течение дня можно носить с собой мицеллярные салфетки или термальную воду: они помогут удалить излишки себума и пыль, не смывая макияж полностью.

Сухая и обезвоженная

Для этого типа кожи летом лучше всего подходят крем-гели, муссы, пенки на аминокислотах, а также мягкая мицеллярная вода – текстура таких средств должна быть скользящей, без агрессивных поверхностно-активных веществ (ПАВ). Чего стоит избегать, так это щелочных пенок с высоким pH и средств с ментолом, поскольку они сильно сушат кожу. При этом легкое гидрофильное масло, например на основе масла жожоба, можно использовать раз в 2-3 дня, но обязательно смывать его мягким гелем.





После очищения даже летом сразу наносите легкую эмульсию, потому что в теплое время года кожа быстро теряет влагу. Это важно!

Чувствительная и куперозная

Для чувствительной и куперозной кожи летом лучше выбирать мицеллярную воду, пенки с pH 5,5 и гелеобразные текстуры с экстрактом центеллы или ромашки, при этом важно полностью исключить скрабы и кислоты в очищающем средстве.

Также стоит избегать горячей воды, контрастных умываний и любых средств, оставляющих на коже масляную пленку, так как они нарушают терморегуляцию и могут вызывать расширение сосудов.





Практический совет: умывайтесь только прохладной водой и промокните лицо одноразовым бумажным полотенцем, не растирая кожу.

Двойное очищение кожи летом

Полностью отказываться от двухэтапного очищения летом не стоит. Даже если вы не носите декоративную косметику, на коже ежедневно накапливаются солнцезащитный крем (особенно водостойкие формулы), избыток кожного сала, смешанный с потом, а также микрочастицы уличной пыли и продукты окисления липидов. Одноэтапное умывание пенкой или гелем часто не справляется с удалением этих стойких загрязнений, особенно если SPF содержит силиконы или физические фильтры (оксид цинка, диоксид титана).





Поэтому двойное очищение – сначала гидрофильное масло или мицеллярная вода, затем мягкая пенка – остается оптимальным вечерним ритуалом: первый этап растворяет жирорастворимые компоненты (SPF, себум, загрязнения), а второй удаляет остатки эмульсии и водорастворимые частицы, не нарушая гидролипидный барьер.