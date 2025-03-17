Пенки для умывания: как выбрать лучшую?

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От правильности выбора средства для умывания во многом зависит состояние вашей кожи. Рассказываем, чем отличаются пенки и как найти идеальный очищающий мусс.

Есть ли разница

Для начала давайте разберемся, есть ли разница между гелем и пенкой для умывания, кроме текстуры. Безусловно, все зависит от формулы средства: встречаются очень деликатные гели для чувствительной кожи и глубоко очищающие пенки для проблемного эпидермиса, но, чаще всего, муссовые умывалки – более щадящие по отношению к гидролипидному барьеру и более универсальные, чем гели.

Фото: freepik.com

Для чувствительной кожи

Именно для чувствительной кожи пенка – средство первого выбора для базового очищения лица. Если ваша кожа склонна к аллергическим реакциям и внезапным покраснениям, выбирайте муссы с мягкими ПАВами – например, кокобетаином, кокоглюкозидом, децилглюкозидом. Избегайте SLS (лаурилсульфат натрия) и SLES (лауретсульфат натрия) в составе, так как они могут пересушивать кожу. В пенках для чувствительной кожи часто можно встретить успокаивающие компоненты: алоэ вера, ромашку, пантенол. 

Фото: архивы пресс-служб. Очищающий мусс для лица, Eisenberg; Мицеллярная очищающая пенка Toleriane, La Roche-Posay; Смягчающая пенка для умывания с пробиотиками Pro-balance, Dr. Ceuracle; Пенка для чувствительной кожи лица, BioLogica

Если ваша чувствительная кожа не склонна к повышенной выработке себума, то достаточно однократного ежевечернего умывания с пенкой перед тонизированием и нанесением увлажняющих средств. Утром вполне хватит мицеллярной воды (не забываем умываться после нее!) и успокаивающего тоника.

Для обезвоженной кожи

Умывание сухой и обезвоженной кожи может вызывать дискомфорт, поэтому важно внимательно выбирать умывалку с насыщенным составом. Ищите густые плотные пенки с увлажняющими компонентами: гиалуроновой кислотой, глицерином, питательными маслами. Они не нарушают водный баланс эпидермиса и не вызывают чувство стянутости кожи, которое сигнализирует о том, что средство слишком агрессивно.

Как и чувствительную кожу, обезвоженную и сухую достаточно умывать с пенкой один раз в день.

Фото: freepik.com

Для проблемной кожи

Несмотря на то, что классические умывалки для проблемной и жирной кожи выпускаются в форме гелей, очищающие пенки дают не менее хороший результат. Выбирайте муссы с некомедогенными формулами, включающими себорегулирующие, антибактериальные и отшелушивающие компоненты: кислоты, пектины, витамин С, цинк, пробиотики. Они способствуют обновлению клеток эпидермиса, глубоко очищают поры, препятствуют появлению новых воспалительных элементов и способствуют восстановлению микробиома кожи.

Косметологи рекомендуют очищать жирную и проблемную кожу дважды в день, утром и вечером, тщательно массируя пенкой Т-зону. После такого умывания нужно использовать тоник – не обязательно поросуживающий. Подойдет и успокаивающий, и увлажняющий, и лосьон для сияния кожи.

Фото: архивы пресс-служб. Очищающая пенка для проблемной кожи Antibac, Dr. Oracle; Гель-пенка с витамином С, Garnier; Пенка для умывания Anti Acne, Nano Organic; Пенка для умывания для проблемной кожи Anti-Blemish Solutions, Clinique


Универсальные

Для тех, кому сложно определиться с выбором, или у кого нормальная кожа без выраженных проблем, выпускают универсальные пенки для умывания. Не стоит считать их малоэффективными: на самом деле, они решают все проблемы понемногу, содержат и компоненты для сияния кожи, и увлажняющие ингредиенты, а также имеют гипоаллергенные формулы и могут применяться для любого типа кожи, включая чувствительную.
В качестве базового варианта для умывания можно смело брать универсальную пенку: в этом случае, для устранения проблем кожи надо пользоваться другими средствами – тоником, сывороткой, кремом (но мы и так обычно не полагаемся на одну лишь пенку, верно?). 


Фото: архивы пресс-служб. Пенка для лица очищение и комфорт, rECOvery; Пенка увлажняющая для всех типов кожи Moist, Filosofie; Пенка для умывания Гиалуроновая, Librederm; Очищающая пенка для лица 7 трав, Erborian

Мария Орешкина

Редактор раздела «Бьюти»

 

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