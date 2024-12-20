Объемный маникюр: новогодние дизайны с 3D-элементами

Бант – это неизменный элемент любого праздника, особенно – Нового года, ведь именно яркой лентой традиционно перевязывают подарочные коробки.

В этом декабре в моду вошел маникюр с объемными 3D-бантами, выложенными из акрила.

Для тех, кто не умеет создавать объемные элементы из жидкого акрила, на маркетплейсах продаются готовые бантики, которые приклеиваются на полигель или маникюрный клей. Минус таких фигурок в том, что они могут оставлять затяжки на одежде.





Если вы не любите слишком объемные элементы на ногтях, интересная идея – выпуклые банты и волнистые линии, нарисованные металлическим гель-лаком. Смотрятся стильно и ни за что не цепляются.

Еще более сдержанный, но при этом нарядный маникюр, – цветной френч, украшенный объемным бантом, нарисованным гель-лаком в тон кончикам ногтей.

Популярный нейл-дизайн – цветные стразы-шарики, симметрично украшающие ногти. Выбирайте объемные стеклянные стразы-полусферы: они продаются в косметических магазинах и на маркетплейсах.





Змея – символ наступающего 2025 года, поэтому неудивительно, что ее образ сейчас часто выбирают в качестве элемента нейл-дизайна. Особенно эффектно выглядят объемные змеи, выложенные из акрила.

3D-змейка на одном из ногтей, повторяющая общий оттенок маникюра, – эстетичный компромисс для тех, кто привык к однотонному покрытию, но хочет чего-то необычного.

Всего один объемный элемент – нос гнома, созданный при помощи капли гель-лака, – милая деталь, к тому же тактильно приятная.

Симпатичное дизайнерское решение – выложить елку на одном из ногтей при помощи страз и блесток разного размера. В белом и золотом цветах получается нежный маникюр, а в красно-зеленой гамме – более яркий и праздничный.

Можно комбинировать несколько вариантов объемных узоров в одном маникюре – например, сочетать выпуклые волнистые линии, созданные при помощи прозрачного акрила, и декоративные наклейки – жемчужины, полусферы, стразы.





В тренде металлические элементы в нейл-дизайне – например, объемные узоры, нарисованные густым золотым гель-лаком.

Любителям уютных хюгге-дизайнов понравится маникюр с объемными вязанными элементами: делается он просто и вполне соответствует новогоднему настроению.

Не забудьте сохранить понравившиеся идеи объемного маникюра для похода к нейл-мастеру: реализовать их будет проще, если за основу взят удачный пример!