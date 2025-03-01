Вам букет: самые модные идеи маникюра с цветами

Рисовать или наклеивать?

Для тех, у кого отлично развита мелкая моторика и чуть менее прокачаны художественные навыки, придумали замечательный выход – миниатюрные сухоцветы для дизайна ногтей. Это настоящие крошечные цветочки различных форм и оттенков, которые продаются в косметических магазинах и на маркетплейсах. С их помощью можно создать трендовый маникюр, просто выложив соцветия пинцетом на гелевую подложку и закрепив дизайн прозрачным топом.

Нежный маникюр

Цветочному маникюру очень подходит светлая пастельная гамма: сочетайте белоснежные цветы (хризантемы, астры, ландыши, ромашки) с выбеленными оттенками мятного, голубого, светло-желтого.

Большая втирка

Попробуйте совместить два тренда в одном маникюре: втирку и флористический принт. Чтобы избежать перебора, рисуйте только на одном или двух ногтях, остальные оставьте однотонными.





Нежный тюльпан с объемным бутоном на одном из ногтей, остальные накрашены разными лаками, но в одной гамме, с использованием втирки на среднем пальце.

Тест на совместимость

Оттенки, которые сперва кажутся несочетаемыми, могут очень необычно смотреться на ногтях вместе. Например, темно-зеленый и барби-розовый, ярко-синий и алый.

Анимализм

Мода на животные принты все еще не покинула списки трендов, поэтому смело внедряем ее в дизайн маникюра. Удивительно, но крупные цветы, мимикрировавшие под черепаховый окрас, смотрятся очень необычно и стильно.

Букет васильков

Лазурно-синий, напоминающий о небе в солнечный весенний день, способен украсить и короткие, и длинные ногти. Добавьте к нему ультрамариновый цветок на один из ногтей – и получится модный маникюр, повышающий настроение.

Жемчужный френч

Универсальная идея, подходящая для повседневных и праздничных образов, – френч, сделанный перламутровым лаком, нанесенным тонкой кистью круговыми движениями. Не забываем про изюминку этого дизайна – нежные цветы на нескольких ногтях.

Неоновый узор

Стильное решение, которое особенно красиво смотрится в неоновых расцветках, – накрасить ногти в один тон, а затем нарисовать поверх флористический узор с помощью более яркого оттенка в той же гамме.

Объемные детали

3D-маникюр по-прежнему актуален, поэтому не стоит бояться экспериментов с объемными деталями. Можно приобрести готовые накладные цветы для дизайна ногтей или выложить их самостоятельно гелем: главное – украшать не все десять пальцев, а лишь несколько.