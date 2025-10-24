Нанес — и сразу одеваться: как отличить быстро впитывающиеся средства для тела

Одни текстуры остаются на коже часами, другие впитываются за секунды. Рассказываем, как выбрать эффективные средства, которые не украдут ваше время.

Вы только что приняли душ, нанесли любимый крем и – о ужас! – на новой блузке остались жирные разводы? К счастью, косметические химики давно разработали текстуры, которые впитываются быстрее, чем вы успеваете одеться. Но как отличить их во всем многообразии баночек?

Новые технологии

В то время как традиционные кремы создают на коже защитную пленку, современные средства работают иначе – они проникают в глубокие слои эпидермиса, не оставляя следов на поверхности. Это стало возможным благодаря инновационным технологиям – например, липосомальной, которая позволяет средству беспрепятственно проникать в клетки, доставляя витамины, пептиды и антиоксиданты точно по назначению. 

Фото: freepik.com

Как отличить такие средства в магазине? Обратите внимание на пометки "мгновенное впитывание" или "невесомая текстура". Но главный тест лучше проводить прямо у витрины: капните немного средства на тыльную сторону ладони и разотрите. Если через 30 секунд кожа остается бархатистой без малейшего намека на пленку – это ваш вариант.

Другой верный признак быстро впитывающихся средств, работающих на глубине, – состав с пребиотиками и церамидами в начале списка ингредиентов: это говорит о направленности на восстановление кожного барьера, а не просто на поверхностное увлажнение.

Текстуры-чемпионы

Спреи-сыворотки и мисты для тела – безусловные чемпионы по скорости впитывания. И вот почему: их формулы построены на основе мельчайших капель, которые образуют невесомое покрытие. Несомненное преимущество спреев – их способность равномерно распределяться даже на труднодоступных участках, таких как спина или зона между лопатками. А за счет отсутствия необходимости интенсивного втирания они идеальны для чувствительной кожи, склонной к раздражению. 

Фото: архивы пресс-служб. Спрей-сыворотка для тела White Truffle Aromatic Body Mist Serum, d'Alba; Тонизирующий мист для лица и тела с пантенолом B5 Mist, Second Shower; Спрей-молочко для тела Vanilla Milk Probiotic, Geltek; Увлажняющий спрей для тела Rhea 2Hydra

Спреи для тела могут стать находкой для увлажнения нормальной и жирной кожи, однако для сухой могут потребоваться более насыщенные текстуры.

Лосьоны для тела практически мгновенно впитываются, не оставляя ни малейшего следа, липкости или пленки. В основе большинства лосьонов – вода и глицерин, вслед за ними идут питательные компоненты, витамины и экстракты. Отлично, если в лосьоне есть алоэ вера, ниацинамид, сквалан, пантенол. Эти компоненты увлажняют кожу, но не препятствуют быстрому впитыванию.

Фото: архивы пресс-служб. Лосьон для тела DARK CHERRY & ALMOND, SOKOLOV BEAUTY; Крем-лосьон для рук и тела &#34;ПИТАНИЕ И УВЛАЖНЕНИЕ&#34;, Русская Косметика; Лосьон для тела с экстрактом груши, Jeju Prickly Pear; Питательный лосьон для тела с мочевиной и ниацинамидом Body-Nutri The Replenishing Lotion, Lierac


Молочко для тела – "золотая середина" между лосьоном и кремом. У него питательная и легкая текстура, которая, с одной стороны, быстро впитывается, а с другой – глубоко увлажняет даже обезвоженную и сухую кожу. Для максимального эффекта наносите молочко на слегка влажную кожу после душа – так активные вещества проникают глубже. В составе молочка ищите глицерин (это не просто увлажнитель, но и проводник активных компонентов), гиалуроновую кислоту, сквалан, масло жожоба, церамиды (работают эффективно, но не утяжеляют текстуру). 

Фото: архивы пресс-служб. Молочко для тела с нежным ароматом LIPIKAR LAIT, La Roche-Posay; Молочко увлажняющее для тела Hidraderm trx, Sesderma; Увлажняющий крем-гель Манго и витамин В, Are U Ok; Молочко для тела Cerafavit ceramides and prebiotic, Librederm

Если в составе есть плотные масла (например, масло ши), воск, силиконы, то с высокой вероятностью можно предположить, что средства будут оставлять ощущение пленки и работать более поверхностно.

А как же кремы и баттеры?

Кремы, баттеры, масла для тела (за исключением так называемых "сухих масел") имеют густую, плотную текстуру, поэтому не подходят для экспресс-увлажнения перед выходом из дома. Нужно время, чтобы они подействовали, поэтому оптимально использовать их в те дни, когда вы никуда не спешите, – например, вечером после расслабляющей ванны. А в остальное время, когда нужно быстрое увлажнение, наносить лосьон, молочко или спрей – в зависимости от типа и потребностей кожи.

Фото: freepik.com

Мария Орешкина

Редактор раздела «Бьюти»

 

