Как выбрать ночной крем? Разговор с врачом-косметологом Екатериной Анчиковой

Пока мы спим, в нашей коже происходит множество процессов. На некоторые из них мы можем воздействовать при помощи правильно подобранного ночного ухода. Но как выбрать подходящие средства, которые не подведут? Рассказывает Екатерина Анчикова, врач-косметолог, дерматовенеролог для d’Alba.





– Екатерина, на что обратить внимание при выборе ночного крема?

– Во-первых, на свой тип кожи. Для сухой кожи подойдут кремы с плотными текстурами, маслами (ши, жожоба), гиалуроновой кислотой и керамидами в составе. Обладателям жирной кожи надо искать легкие, некомедогенные текстуры (гели, эмульсии, сыворотки) с себорегулирующими компонентами (цинк, ниацинамид). Комбинированная кожа требует баланса: увлажнение, но без масел (например, кремы с экстрактом алоэ или скваланом).





Во-вторых, обращайте внимание на активные ингредиенты. Гиалуроновая кислота увлажняет и удерживает влагу в коже и будет уместна в ночном средстве для любого типа кожи. Ретинол очень часто включают в состав ночных средств, так как он стимулирует обновление клеток, и считается одним из лучших антивозрастных ингредиентов. И он также эффективен против акне и постакне. Это один из самых мощных ингредиентов, который только может быть в составе ночного крема: дневные средства с ним лучше не использовать, так как он повышает чувствительность к солнцу. Пептиды в составе антивозрастных ночных кремов укрепляют кожу, повышают ее упругость. Антиоксиданты (витамин С, E) защищают от свободных радикалов.

– Можно ли использовать дневной крем вместо ночного?

– Дневные кремы выполняют защитную функцию: часто содержат SPF, UV-фильтры, и у них, как правило, более легкие текстуры. Ночные кремы направлены на восстановление: они плотнее, насыщены активными компонентами (ретинол, кислоты). Это не значит, что дневной крем не может быть универсальным и подходящим к любому времени суток. Но его точно нельзя использовать вечером, если в составе есть SPF: такие компоненты не нужны ночью и могут забивать поры. К тому же не стоит "перегружать" кожу лишними химическими компонентами, задача которых – защита от УФ-лучей. Также нельзя использовать дневной крем вместо ночного для зрелой или проблемной кожи, требующей направленного действия. Потому что главная задача дневного средства– это защита от негативных факторов (УФ, пыль, токсины…). В ночном же содержатся активные компоненты.





– Нужен ли питательный крем для жирной кожи?

– Жирная кожа тоже нуждается в питании, а следовательно, и в ночном креме, но при выборе средства важно избегать тяжелых текстур. Ищите пометку "некомедогенный" или "oil-free" и легкие формулы с гиалуроновой кислотой, экстрактом зеленого чая, цинком. Избегайте минеральных масел и силиконов (например, dimethicone) в составе. Вместо этого ищите в составе ниацинамид, который сужает поры и регулируют жирность. Или салициловую кислоту, так как она мягко отшелушивает и предотвращает воспаления.

– С какого возраста нужно использовать антивозрастной ночной крем?

– Профилактику старения можно начинать с 25-30 лет, даже если морщин пока нет. Но во всем должен быть баланс и разумный подход. Например, если девушка 28 лет много работает перед компьютером, то, возможно, у нее уже после 33-35 лет появятся выраженные морщины под глазами, синева и дряблость кожи. Поэтому ночной крем надо подбирать соответственный.





В 25-30 лет можно обратить внимание на кремы с антиоксидантами (витамин С, ресвератрол), пептидами. В 30+ – добавить ретинол, гиалуроновую кислоту, коллаген. А после 40 могут понадобиться интенсивные формулы с AHA-кислотами и факторами роста. Не перегружайте молодую кожу агрессивными компонентами (например, ретинолом высокой концентрации).

– Получается, что для профилактики есть смысл использовать антивозрастной ночной крем?

– Да! Профилактика помогает замедлить появление морщин и сохранить тонус кожи. Ищите в составе антиоксиданты (витамин Е, коэнзим Q10), которые нейтрализуют повреждения от стресса и экологии. Пептиды стимулируют выработку коллагена. Легкие увлажняющие компоненты (глицерин, гиалуроновая кислота, сквалан) нужны всегда.





– Нужно ли использовать сыворотку перед ночным кремом?

– Сыворотка усиливает эффективность крема благодаря высокой концентрации активных веществ. После очищения и тонизирования нужно нанести сыворотку, подождать, пока она впитается 2-3 минуты, затем уже использовать ночной крем. Хорошо работают в паре сыворотка с гиалуроновой кислотой + увлажняющий крем. Или сыворотка с ретинолом + питательный крем (для снижения раздражения). Не смешивайте несовместимые компоненты (например, ретинол и витамин С).





– Зависит ли эффект от плотности нанесения средств?

– Лучше не наносить слишком толстый слой: это мешает коже "дышать". И всегда учитывайте сезонность: зимой — более питательные текстуры, летом – легкие.