Дерматолог Николаева рассказала, почему кожа раздражается весной даже если нет аллергии

Весной кожа может реагировать раздражением даже у тех, кто никогда не сталкивался с аллергией. Как объясняют дерматологи, дело чаще всего не в аллергической реакции, а в повышенной чувствительности кожи на фоне агрессивной городской среды.

По словам врача-дерматолога Марины Николаевой, в межсезонье кожа оказывается под двойным ударом: усиливается ультрафиолет, в воздухе растет концентрация пыли, выхлопных газов и мелкодисперсных частиц. При этом температурные перепады, ветер и сухой воздух из-за отопления ослабляют защитный барьер кожи.

В результате нарушается водно-липидный слой, кожа теряет влагу и становится более уязвимой к внешним факторам. Это и приводит к покраснениям, зуду и шелушению, которые часто ошибочно принимают за аллергию, отметила врач в беседе с Клео.ру.

Дополнительную нагрузку создают микрочастицы загрязнений. Они не проникают глубоко в поры, но способны воздействовать на верхние слои эпидермиса, провоцируя окислительный стресс и воспалительные реакции.

Эксперт отмечает, что в такой период особенно важен базовый уход. Увлажняющие средства помогают не только восполнить дефицит влаги, но и создать защитный барьер, который снижает воздействие агрессивной среды.

"Пользоваться мягкими очищающими средствами – без агрессивных ПАВ, чтобы не разрушать барьер. В идеале в составе очищающих средств должны быть церамиды, глицерин, омега-кислоты – для дополнительного смягчения кожи. Избегайте частых пилингов и агрессивных процедур в сложный для кожи период. Увлажняйте лицо ежедневно – даже если нет видимых признаков сухости. Это поможет поддержать целостность кожного барьера. Включите антиоксиданты в ежедневный уход: витамин С, токоферол, ресвератрол или другие на ваш выбор. Всегда пользуйтесь солнцезащитным кремом с фактором SPF 50+ за полчаса до выхода из дома: это поможет защитить клетки кожи от повреждения свободными радикалами", – дала совет Николаева в эксклюзивном интервью Клео.ру.

Медик подчеркнула, что весенние проблемы с кожей очень часто путают с аллергической реакцией из-за похожих симптомов. Отличие в том, что аллергия проходит только при медикаментозном лечении или исключении аллергена, а раздражение кожи, связанное с агрессивной средой, можно скорректировать правильно подобранным уходом.