Как накрасить ногти в декабре: магнитный маникюр с новогодним вайбом

Уютные принты

Уютный клетчатый узор с использованием магнитного лака в качестве основы – нестандартный дизайнерский ход, который, с одной стороны, привлекает внимание своей необычностью, а с другой – настраивает на расслабленную зимнюю волну, когда хочется закутаться в велюровый клетчатый плед с чашкой чая и новогодним фильмом.

Крупная полоска, модная в маникюре прошедшего лета, перекочевала в зимние тренды. В сочетании с базой из лака "кошачий глаз" получается эффектно и ярко.





Вдохновляясь елью

Классика новогодней палитры – изумрудный, хвойный и другие оттенки зеленого. До чего же нарядно они смотрятся в "бархатной" текстуре, которой позволяет добиться магнитный лак!

Выбрать маникюр с узорами или без – зависит от ваших предпочтений. Магнитный лак смотрится самодостаточно и в сольном исполнении.





Ягодный бархат

Кто сказал, что ягодные оттенки хороши только для лета? Нейл-специалисты уверены, что зимой они смотрятся очень эстетично, особенно в вельветовом маникюре.

Клубничный, брусничный, клюквенный, ежевичный – эти оттенки подчеркивают аристократическую белизну кожи и подходят для любителей коротких ногтей.

Если хотите добиться модного леденцового эффекта, который сейчас популярен в странах Азии, покройте магнитный лак плотным слоем глянцевого топа.





Теплый свет

В этом сезоне в моду вошли необычные для зимы теплые оттенки – янтарный, горчичный. Они идеально сочетаются с теплым трикотажем и casual-образами, но не подведут и на вечерних мероприятиях.

Янтарный маникюр смотрится волшебно, его золотистые переливы согревают даже в самый морозный день.

Оттенки горчицы непривычно видеть в магнитной текстуре. Тем интереснее смотрится велюровый маникюр в такой гамме.





Бархатный нюд

Если вы любите натуральные оттенки маникюра, в преддверии Нового года самое время попробовать магнитный лак с велюровым эффектом в песочной, бежевой или кремовой гамме.

Нежно-розовый бархат – романтичный дизайн для тех, кто предпочитает женственные оттенки. Украсьте его контрастными тонкими бантами – получится изящно и празднично.

Магнитная аура

Дизайн для искушенных – аура-маникюр с использованием покрытий "кошачий глаз". Делается сложно, нужна рука профессионала, но результат получается необыкновенный.

Словно небо, освещенное вспышками салюта в новогоднюю ночь, такой маникюр переливается в зависимости от освещения и угла обзора.

Из жидкого металла

Серебристый "кошачий глаз" подходит абсолютно ко всему. И к серому свитеру, и к вечернему платью. Интересная идея, которая добавит изюминку стальному маникюру, – добавить золотые или медные элементы: полосы, звезды, зигзаги, горошек.

Не забудьте сохранить понравившиеся идеи новогоднего маникюра "кошачий глаз" для похода к нейл-мастеру: реализовать задумку будет проще, если за основу взят удачный пример!