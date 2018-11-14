Благоприятные дни для стрижки в феврале 2019 года

Ни для кого не секрет, что в волосах накапливается наша жизненная сила и энергия, а если это так, то малейшее воздействие на волосы, безусловно, влияет на наше здоровье и жизнь в целом. Поэтому так важно, записываясь к парикмахеру обращать внимание на то, в какой фазе находится Луна в этот день и под чьим покровительством.

Данную статью мы посвящаем обзору лунного календаря стрижек на февраль 2019 г, а именно благоприятным дням.

Зачем нужно знать, когда лучше стричь волосы

Лунные календари с древних времен используются в различных культурах всего мира для выявления дней, когда можно без вреда для волос подстригаться и делать различные процедуры с ними. Сюда относится: окрашивание, завивка, наращивание волос и т.п.

Безусловно, их жизнеспособность полностью во власти здорового питания и особого регулярного ухода. Но оздоровительные процедуры и витамины никогда не могут заменить потребность в стрижке.

Поэтому, так важно знать, когда именно в феврале 2019 года можно стричь волосы по Оракулу. Придерживаясь несложных правил, обычный поход к парикмахеру может стать для вас новой отправной точкой и кардинально изменить вашу жизнь.

Подстригаясь в благоприятный лунный день, вы умножаете свои старания по уходу за здоровьем и красотой волос.

Главным образом Луна в феврале покровительствует росту волосяного покрова. Так, будучи под влиянием астросферы, новая стрижка в один день содействует естественному ускорению роста волос, а в другой наоборот — ее максимальному замедлению. Есть и вовсе опасные для процедур с волосами дни, в которые от стрижки необходимо отказаться для сохранности здоровья волос: в этот период склонность волос к выпадению, появлению перхоти и другим заболеваниям особенно высока.

Это относится и к стрижке волос, и к другим подобным манипуляциям с волосами. Это касается, например, таких действий, как завивка, выпрямление, окрашивание и наращивание.

Обращаясь к лунному календарю стрижек в феврале 2019 года, вы без труда можете подобрать нужный, максимально благотворный день для посещения парикмахера, исходя из своих пожеланий. Так, например, если вам нравится постоянно изменять свою прическу, то, скорее всего, вам немаловажно чтобы волосы отрастали быстро.

В таком случае вам следует остановиться на датах, когда растущая Луна принадлежит к первой или ко второй четверти. При соблюдении всех рекомендаций, волосы начинают свой активный рост.

Если же наоборот, вам предпочтительнее максимально редко обращаться в парикмахерский салон, то оперируйте располагающими для этого датами, в особенности обращайте внимание, когда Луна находится в состоянии убывающей фазы. Стрижка в феврале на убывающей Луне наполняет жизненными силами луковицы волос и останавливает их выпадение, но отрастать они будут заметно медленнее.

В периоды новолуния более разумно отложить поход к парикмахеру, так как в эти дни, по экспертному мнению астрологов, стрижка «укорачивает» не только волосы, но и жизнь человека.

Влияние фаз Луны

Ниже мы предлагаем ознакомиться с таблицей влияния фаз луны на стрижку и окраску волос. С ней легко разобраться — просто выберите дату и обратите внимание отрицательный или положительный стоит знак в интересующем вас столбце, – будь то окрашивание или стрижка. Стоит отметить, что по лунному календарю делать любые манипуляции с волосами стоит строго в первой половине дня и прибывая в хорошем расположении духа.

Также важно, чтобы и у вашего мастера было настроение на благотворную работу — чужая энергетика запросто может разрушить ваши даже самые просчитанные планы.

Дата/лунный день Фаза луны Влияние на стрижку Влияние на окрашивание Покровитель луны 01.02.19/27 Убывающая + + козерог 02.02.19/28 убывающая + + козерог 03.02.19/29 убывающая - - козерог 04.02.19/30 убывающая + - водолей 05.02.19/2 новолуние - + водолей 06.02.19/3 растущая - + рыбы 07.02.19/4 растущая - - рыбы 08.02.19/5 растущая - + рыбы 09.02.19/6 растущая - + овен 10.02.19/7 растущая - + овен 11.02.19/8 растущая + - телец 12.02.19/9 растущая + + телец 13.02.19/10 Первая четверть + - телец 14.02.19/11 растущая + + близнецы 15.02.19/11 растущая + + близнецы 16.02.19/12 растущая - + рак 17.02.19/13 растущая - + рак 18.02.19/14 растущая + + лев 19.02.19/15 полная + + лев 20.02.19/16 убывающая + - дева 21.02.19/17 убывающая + - дева 22.02.19/18 убывающая + + дева 23.02.19/19 убывающая + - весы 24.02.19/12 убывающая - + скорпион 25.02.19/21 убывающая - + скорпион 26.02.19/22 Третья четверть - + стрелец 27.02.19/23 Убывающая + + козерог 28.02.19/24 убывающая + + козерог

Проанализировав таблицу возникает вопрос – в лунном календаре стрижек за февраль 2019г так много благоприятных дней, но какой же именно день выбрать? Какой из них является максимально полезным?

Да, действительно, выбрать лучший день задача не из простых. Ведь каждый благоприятный период полезен для определенного рода действий. При этом он может быть бесполезен, или даже вреден, для другого. Чтобы расставить все по местам, ниже мы предлагаем ознакомиться с самыми удачными и благотворными днями, когда можно стричь и окрашивать волосы в феврале 2019 года.

Дни, благоприятствующие стрижке

Наиболее благоприятные дни по лунному календарю стрижек в феврале 2019 года:

4 февраля — в этот день стрижка положительно влияет на силу и здоровье волос, улучшает кровообращение у основания луковиц, способствует быстрому росту. Отдайте предпочтение натуральным маскам для волос с высоким содержанием йода. 12 февраля — день обещает принести новые идеи и решения давно наболевших вопросов, стоит только сделать стрижку в этот день, как все лишнее и тяготившее вас «отрежется» вместе с локонами. Не старайтесь попасть к парикмахеру любыми способами — если поездка создает проблемы, то лучше обратить на это внимание, и отказаться от идеи подстригаться на ближайшее время. 13 февраля – подходит для тех, кто хочет наполнить здоровьем свои волосы. Стрижка способствует укреплению корней, увеличению объема и упругости, и волосы к тому же растут быстро – все это с помощью интересного слияния Луны в первой фазе и Тельца. 19 февраля — можно считать самым благоприятным днем, когда можно стричь волосы в феврале 2019 года. Волосы после стрижки становятся более послушными, гладкими и шелковистыми. Особенно удачно стричь в этот день детей. 27 февраля — удивительно счастливый день для тех, кто решился на неординарную прическу, день сулит легкую руку и хорошее расположение духа мастера. А вот тем, кто хочет сделать повседневную спокойную прическу — лучше подождать, слишком большая вероятность получить вместо желанной стрижки то, чего вы совсем не ожидаете.

Наиболее благоприятные дни для окрашивания волос по лунному календарю на февраль 2019 года:

9 февраля — способствует более легкому окрашиванию в естественные цвета. Как видно из таблицы, Луна находится в Овне, а это благоприятно влияет на послушность волос во время процедуры. В этот день отдавайте предпочтение питательным маскам для волос. 12 февраля — удачно подходит для закрашивания седины, осветления или выщипывания бровей: корни волос в этот день более податливы и менее чувствительны к боли. Старайтесь максимально увлажнять локоны в течение всего дня. 16 февраля — новый цвет волос приносит новые деловые связи, обновление прежнего цвета — наладит старые отношения. Нежелательно кардинально менять цвет, если вы поругались с кем то из близких — изменения во внешнем облике могут послужить причиной резкой отдаленности того, с кем вы в ссоре. 19 февраля — под покровительством Льва, окрашивание волос принесет безумные, креативные идеи, а ваше окружение по достоинству их оценит. Полная луна обещает принести в ваш дом достаток и процветание, если вы сделаете стрижку в первой половине дня. 28 февраля — если вам захотелось покрасить волосы в яркий, необычный цвет — тогда этот день точно для вас. Козерог защищает вас от непрофессиональных и злых мастеров, а убывающая Луна способствует глубокому и стойкому окрашиванию. Цвет обещает получиться насыщенным и полностью соответствовать вашим ожиданиям.

Зависимость от дней недели

Влияние дней недели на стрижку волос:

Понедельник – подстригаясь в первый день недели, появляется высокая вероятность обрести новые знакомства, освободиться от депрессии и неприятных мыслей. Так же понедельник, олицетворяя начало недели, отлично подходит для экспериментов в создании образа. Вторник – подстригаясь в этот день, вы будете более недоступны для мошенников, лгунов и уличных хамов. Среда – новая стрижка в этот день недели предвещает неожиданные вести, или есть большая возможность встретить старого друга. В любом случае пророчество в позитивном ключе. Четверг – поход к парикмахеру сможет поднять ваш авторитет и важность в глазах окружающих, а также откроет новые двери к самопознанию. Пятница – в этот день не рекомендуется посещать парикмахера. Как говорят астрологи, на пятый день недели процессы в организме заторможены, и после такой стрижки волосы будут медленно расти. Суббота – обновление прически помогает наладить отношения с окружающими, избавиться от одиночества и душевной тревоги. А одинокие сердца становятся более привлекательными для противоположного пола. Воскресенье — любые манипуляции с волосами строго запрещаются! В воскресенье ваша тонкая связь с ангелом-хранителем особенно тесна, поэтому любые вмешательства в источники накопления силы, такие как ногти и волосы, подстригать нельзя. Так же воскресенье считается днем перемен — подстригшись в этот день, у неудачника могут пойти дела в гору, и наоборот у тех, кто не жаловался на жизнь могут начаться серьезные проблемы.

Стрижки и укладки — это личное дело вкуса каждого. Но единственное, что нужно соблюдать всем, несмотря на результат — обращаться к лунному календарю, чтобы всегда знать, когда лучше стричь волосы, избегая опасных и неблагоприятных дней.

Нехитрые рекомендации уберегут от напрасных тревог, а использование благоприятных дней с толком всегда дарит душевную гармонию и положительный настрой духа. Благодаря лунному календарю, вы всегда можете подобрать день, подходящий индивидуально для ваших целей.

Также важно помнить, что нельзя самостоятельно подстригать себя — можно нанести себе вред как на физическом уровне, так и на сакральном. Доверьте дело мастеру, но только если он в добром расположении духа и вызывает у вас симпатию, ни в коем случае не подпускайте к своим волосам, к своим накопителям энергии, чужих и сомнительных людей.