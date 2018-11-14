Благоприятные дни для стрижки в январе 2019 года

Лунный календарь стрижек на январь 2019 года расскажет, как подобрать наилучший день для стрижки, исходя из фаз Луны. Красивые волосы всегда будут привлекать внимание, а здоровый вид – говорит о хорошем состоянии человека в целом. Любое соприкосновение с ними, например, стрижка или даже элементарное подрезание кончиков, меняет биоэнергетику человека.

Общее состояние человека и его энергетика напрямую связана с волосами. Волосы с древности ценятся, как сокровище. По их внешнему виду можно сказать о состоянии здоровья. Густота и блеск волос – это показатели, которые обычно передаются из поколения – в поколение. Что мы передадим своим детям, зависит только от нас.

Фазы луны

Мы сами создаем наш мир своими руками. От того насколько ответственно мы будем подходить к жизни зависит напрямую наше будущее. Красота волос, их объем, ниспадающие локоны изменят свою структуру от хорошего к ним отношения. Все хотят хорошо выглядеть и обращать на себя внимание. Но не каждый стремится углубиться в тему того, как лучше обращаться с нашими уязвимыми волосами.

Знание в выборе нужных дней в календаре для стрижки, поможет сохранить физическую активность, нормализовать духовное спокойствие и отпугнуть накопленную организмом усталость. Тем самым, можно привести в норму все сферы жизни человека.

На рост и здоровье волос большое влияние оказывает астросфера. В зависимости от ее состояния стрижка в один день содействует естественному ускорению роста волос, а в другие периоды этот темп заметно снижается.

К сожалению, позитивная энергия часто находится в ожидании готовности. Энергия космоса преобладает в нейтральном или отрицательном состоянии. Поэтому моменты настоящей активности нужно замечать и использовать правильно. Составьте план своей жизни сами и следуйте ему себе на благо с помощью календаря стрижек. Каждая девушка, следящая за своей прекрасной шевелюрой, интересуется тем, при какой фазе Луны лучше всего стричь или окрашивать волосы.

Существует календарь на каждый месяц года с подробной характеристикой. Выводы делают на основании конкретного месяца, конкретной фазы земного спутника и нумерации дня.

Существует несколько фаз:

Новолуние. Первая четверть. Полнолуние. Последняя четверть.

Луна-источник ночного сияния и спутник нашей планеты Земля. С далеких времен она вызывает пристальный интерес человечества и имеет много загадок. А четыре фазы луны отражаются по-разному на всех сторонах жизни.

Если вы любитель частого изменения имиджа и отращиваете волосы, то растущая луна станет идеальным вариантом для этого. Если поход в салон у вас только по мере крайней необходимости, ваши дни – убывающая фаза. Тогда корни волос укрепятся, рост явно замедлится. Существует примета, что стрижка в новолуние уменьшает срок жизни.

Луна и Солнце максимально взаимодействуют в новолуние, полнолуние, а также в дни первой и последней четвертей Луны.

Чтобы определиться, когда лучше стричь волосы в январе 2019, надо ориентироваться на Лунный календарь. Он представляет собой 4 цикла, которые периодически сменяют друг друга. Лунный месяц длится 29-30 лунных суток. Чем наш спутник ближе к горизонту, тем сильнее активность. Новолуние – начало цикла. Лунный день начинается с восхода луны и заканчивается следующим восходом. Цикл длится примерно 29,5 суток и состоит из четырех фаз. Они называются четвертями.

Восход Луны мы можем увидеть, как ночью, так и днем. Эту удивительную картину каждый человек хоть однажды наблюдал на чистом и ясном небе. Солнечный день не такой длинный, как лунный.

Благоприятные дни для стрижки

Для стрижки волос в январе предусмотрены определенные числа месяца. Ниже максимально подробно представлены благоприятные и неблагоприятные дни. Рассмотрим лунный календарь стрижек на январь 2019 года. Первый месяц года для стрижек и иных действий с волосами, по Оракулу, считается весьма благоприятным.

Руководствуясь составленным списком дат, можно восстановить состояние волос. Они будут блестеть, и радовать глаз. Гармония и внутреннее состояние даст многократный прилив жизненных сил.

Если же вы обратитесь к парикмахеру в неподходящий день, то можете получить неприятности, как с волосами, так и преграда на жизненном пути. Даты, время, фазы спутника земли воздействуют либо благотворно, либо нет. Поход к парикмахеру в назначенное время может сказаться на судьбе человека и добавить ярких красок в его жизнь, привлечь финансовую прибыль, любовь, улучшить состояние здоровья.

При несоблюдении лунных фаз, можно притянуть беду, плохие новости, болезнь свою или близких людей.

Январь 2019 года считается хорошим месяцем для креатива с прической. Это прекрасная возможность для вступления в Новый год – обновленной. Как же узнать, когда можно записаться на прием к парикмахеру? Существуют два периода для стрижки волос: убывающая и растущая Луна. Чтобы определиться с выбором, нужно выяснить, что подходит для вас. На растущей Луне стрижка волос даст хороший рост.

Убывающая Луна воздействует на рост иначе. При убывающей они станут более крепкими, а само выпадение уменьшится в разы. Первая или вторая часть роста Луны поможет волосам быстро восстановиться.

Не нужно быть великим астрономом и знать все нюансы этой области. Достаточно просто руководствоваться предложенной информацией, почерпнуть для себя основные моменты и знать какое время для стрижки будет оптимальным. У кого-то такая информация не вызывает доверия, и в этом нет ничего удивительно.

Чтобы избавиться от лишних сомнений стоит просто применить это на практике. Вся информация, касающаяся времени стрижки, является очень важной.

Рассмотрим более подробно, когда лучше стричь волосы в январе 2019:

Самые лучшие числа месяца для этой цели – 5, 7, 9, 15, 16, 17, 21, 23, 26. Эти дни благотворно повлияют на структуру волос и их длину. Улучшится ваше общее состояние организма и вы ощутите внутренний душевный подъем. Успех придет в самый нежданный момент, одарит вас искренней улыбкой с благодарностью за новую информацию. Неблагоприятными днями считаются 4, 20, 27 января. Любые стрижки, укладки и химические завивки в эти дни, могут привлечь выпадение волос и появление перхоти.

Более подробно разберем какие дни стрижки наиболее благоприятны в зависимости от фазы Луны. Рассмотрим рекомендации в таблице ниже.

Календарь стрижки по датам в январе

Дата (2019 год) Фаза Луны Рекомендации 1 января Убывающая Считается нейтральным днем. Не принесет ни вред, ни пользу. 2 января Убывающая Считается нейтральным днем. Не принесет ни вред, ни пользу. 3 января Убывающая Считается нейтральным днем. Не принесет ни вред, ни пользу. 4 января Убывающая Неблагоприятный день: противопоказаны любые процедуры с волосами. 5 января Убывающая Благоприятный день: допускается любое преображение от легкого подравнивания до кардинальной смены стиля. 6 января Новая Луна Считается нейтральным днем. Не принесет ни вреда, ни пользы. 7 января Растущая Луна Благоприятный день: допускается любое преображение от легкого подравнивания до кардинальной смены стиля. 8 января Растущая Луна Считается нейтральным днем. Не принесет ни вред, ни пользу. 9 января Растущая Луна Благоприятный день: допускается любое преображение от легкого подравнивания до кардинальной смены стиля. 10 января Растущая Луна Считается нейтральным днем. Не принесет ни вред, ни пользу. 11 января Растущая Луна Считается нейтральным днем. Не принесет ни вред, ни пользу. 12 января Растущая Луна Считается нейтральным днем. Не принесет ни вред, ни пользу. 13 января Растущая Луна Считается нейтральным днем. Не принесет ни вред, ни пользу. 14 января Первая четверть Считается нейтральным днем. Не принесет ни вред, ни пользу. 15 января Растущая Луна Благоприятный день: допускается любое преображение от легкого подравнивания до кардинальной смены стиля. 16 января Растущая Луна Благоприятный день: допускается любое преображение от легкого подравнивания до кардинальной смены стиля. 17 января Растущая Луна Благоприятный день: допускается любое преображение от легкого подравнивания до кардинальной смены стиля. 18 января Растущая Луна Считается нейтральным днем. Не принесет ни вред, ни пользу. 19 января Растущая Луна Считается нейтральным днем. Не принесет ни вред, ни пользу. 20 января Растущая Луна Неблагоприятный день: противопоказаны любые процедуры с волосами. 21 января Полная Луна Благоприятный день: допускается любое преображение от легкого подравнивания до кардинальной смены стиля. 22 января Убывающая Луна Считается нейтральным днем. Не принесет ни вред, ни пользу. 23 января Убывающая Луна Благоприятный день: допускается любое преображение от легкого подравнивания до кардинальной смены стиля. 24 января Убывающая Луна Считается нейтральным днем. Не принесет ни вред, ни пользу. 25 января Убывающая Луна Считается нейтральным днем. Не принесет ни вред, ни пользу. 26 января Убывающая Луна Благоприятный день: допускается любое преображение от легкого подравнивания до кардинальной смены стиля. 27 января Убывающая Луна Неблагоприятный день: противопоказаны любые процедуры с волосами. 28 января Убывающая Луна Считается нейтральным днем. Не принесет ни вред, ни пользу. 29 января Убывающая Луна Считается нейтральным днем. Не принесет ни вред, ни пользу. 30 января Убывающая Луна Считается нейтральным днем. Не принесет ни вред, ни пользу. 31 января Убывающая Луна Считается нейтральным днем. Не принесет ни вред, ни пользу.

От соблюдения данных лунного календаря при любых манипуляциях с волосами, зависит как физическое, так и духовное состояние. Каждый в меру своих желаний и возможностей будет распоряжаться этим знанием.

Теперь вы знаете, когда лучше стричься. Лунный календарь стрижек на январь 2019 года позволит подобрать благоприятное время для приведения вашей прически в порядок. Мы разобрали благоприятные дни для стрижки и даты, когда не стоит этого делать. Если вы захотите, чтобы ваши волосы блистали и вызывали чувство гордости, непременно воспользуйтесь приведенными выше советами и ориентируйтесь на таблицу.