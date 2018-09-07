Модные женские стрижки: тренд 2019

Среди женских стрижек, которые будут модными в 2019 году многие девушки найдут хорошо знакомые модели. Так что же будет действительно в тренде? Попытаемся ответить на этот и другие «девичьи вопросы» о волосах.

Модные стрижки на короткие волосы: каре

Креатив и классика – то, что сочетается в стрижке каре. Следует отметить, что каре могут примерить как девушки с короткими волосами, так и обладательницы средней длины. В любом случае эта стрижка смотрится весьма эффектно.

Пожалуй, ее единственный минус – это то, что волосы придется укладывать практически ежедневно. Более того, мытье головы также придется научиться воспринимать как должное. В противном случае каре не будет выглядеть так эффектно, как, например, на голливудских звездах.

Что будет в тренде в 2019 году? У каре есть несколько разновидностей, среди которых найдется несколько действительно модных женских стрижек на короткие волосы:

классика;

асимметрия;

боб-каре;

каре с рваной или прямой челкой.

Также есть вариант каре на ножке, но в последнее время эта стрижка постепенно уходит с позиции лидера в топе самых модных.

Асимметрия на коротких волосах

Асимметрия – выбор тех, кто устал от дресс-кода, строгого делового стиля, правил и рамок. Тяга к креативу и модным экспериментам – вот чем руководствуются девушки при выборе этой стрижки.

Есть несколько вариантов асимметрии. Это плавный переход и рваный эффект. В таких вариациях могут быть выполнены следующие стрижки:

паж;

гарсон;

сессон;

пикси.

Традиционно при выборе асимметрии стилисты рекомендуют девушкам сразу решаться и креативное окрашивание, отличающееся от натурального оттенка либо от того, в какой цвет сейчас окрашены волосы.

Что касается рекомендаций, то асимметрия подойдет для тех, кто понимает и чувствует спортивный стиль в одежде. Кроме того, такие стрижки хорошо сочетаются и с молодежным стилем.

Также следует позаботиться об эффектном макияже, который бы преобразил лицо и подчеркнул все достоинства.

Стрижки на средние волосы

Среди модных женских стрижек в 2019 году на средние волосы особого внимания заслуживают следующие:

каскад;

удлиненный боб;

градуированное каре.

Каскад – то, что будет в тренде всегда. Он подходит девушкам с волосами средней длины. На первый взгляд кажется, что стрижка очень простая, но это не так. Каскад привносит в образ легкость и некую небрежность, которая является основой для романтического лука.

Кроме того, специалист в два счета способен видоизменить каскад. Лицо освежит челка, асимметрия или укороченный затылок.

А вот рваный каскад приглянется смелым девушкам, не боящимся повышенного внимания к своей персоне.

Следует отметить, что на жестких и кудрявых волосах эту стрижку выполнить довольно проблематично. Кроме того, будет сложно поддерживать ее первозданный вид. В таком случае логичнее отказаться от каскада в пользу чего-нибудь другого.

Несколько сезонов подряд удлиненный боб занимает лидирующее место в топе самых востребованных стрижек. В сочетании с ним хорошо смотрится выбритый затылок. Чтобы стрижка выглядела аккуратно, придется взять себе за правило периодически прорабатывать эту часть головы.

Тем, кого выбритым затылком удивить сложно, стоит присмотреться к рисункам. Их выбривают не только на затылке. Эксперты в области парикмахерского искусства также рекомендуют обратить внимание на выбритые виски.

Градуированное каре подойдет тем девушкам, которые так и не смогли выбрать между каскадом и каре. Кстати, каре оценят обладательницы тонких волос. Эта стрижка визуально придает объем. Достаточно научиться правильно укладывать волосы, чтобы каре создавало эффект максимального объема.

Челка добавит в образ романтичность и кокетливость.

Как правильно уложить каре

Есть несколько разновидностей укладки каре. Среди них:

укладка ровными прядями;

волны;

аккуратно растрепанные волосы с волнами.

Сделать волосы идеально ровными легко, воспользовавшись утюжком. Главное не забыть специальное средство, которое препятствует пересушиванию волос. В противном случае спустя несколько таких укладок волосы будут напоминать прошлогоднюю солому.

Чтобы придать им форму волн, понадобится утюжок. То же самое касается и аккуратно растрепанной укладки.

Какие стрижки примерить на длинные волосы

Выбирая модную женскую стрижку, в 2019 году следует примерить на себя следующие:

каскад;

стрижки с челкой.

Каскад при этом может быть классическим, рваным или асимметричным. В особой укладке он не нуждается. Чтобы создать праздничный образ, достаточно придать волосам объем. Например, это могут быть голливудские локоны.

В домашних условиях сделать такую прическу весьма просто. Кстати, для этого необязательно использовать бигуди. Подойдет плойка либо же утюжок.

Челка привнесет в образ свежесть и нежность. Кстати, это то, что будет в тренде на протяжении всего года. Решая, как будет выглядеть челка, следует учитывать форму лица.

Для круглого лица подходит прямая рваная челка. Обладательницам овального лица следует присмотреться к густой челке с закругленными краями. Густая челка с рваными краями хорошо выглядит в тандеме с квадратным или прямоугольным лицом.

Интересно смотрятся пряди, окрашенные в те цвета, которые отличаются от доминирующего оттенка волос.

Идя на такой шаг, следует помнить о дресс-коде на работе или в учебном заведении. В местах, где внешний вид оценивается очень строго, челка кричащих оттенков или необычной формы будет неуместна.

Стрижка шэг

Многие с этой стрижкой пока что еще незнакомы. Стилисты уверены, что в 2019 году она буквально «взорвет» модные подиумы.

Шэг – это градуированная стрижка с хаотично выделенными прядями. Благодаря ей тонкие и безжизненные волосы приобретают полноценный объем.

Кроме того, она вытягивает лицо, придавая ему правильную форму. Девушки с круглым лицо оценят эту новинку.

На первый взгляд, шэг очень напоминает лонг боб или удлиненный боб.

Выбирая одну из выше перечисленных стрижек, следует помнить, что волосы будут выглядеть тускло, если за ними не ухаживать. Для этого следует раз в месяц — полтора посещать салон, чтобы придать им желаемую форму.

Кроме того, важно использовать правильный уход. Желательно, чтобы его подобрал специалист. Соблюдая эти и другие правила, легко выглядеть стильно и привлекательно с любой стрижкой.