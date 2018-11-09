Прически на Новый 2019 год: средние волосы

Можно найти в любом модном журнале или в интернете варианты причесок на Новый год 2019 на средние волосы (с фото) и создать трендовый образ своими руками. Мы решили выяснить, какие укладки являются самыми актуальными в этом году, и подобрали вам несколько интересных вариантов укладок в зависимости от формы лица, типа волос и предпочтений.

Именно они придадут вам уверенности в себе, хорошего настроения и заставят стать самой яркой звездочкой праздника.

Рекомендации модных журналов и стилистов

Новый год — один из самых важных праздников в жизни каждого. В эту волшебную ночь любая девушка ждет не только исполнения желаний, но и восхищенных взглядов. Для этого необходимо заранее изучить модные тенденции и продумать свой наряд до мелочей.

Прическа является одной из самых важных частей образа, но так часто мы оставляем ее выбор на последний момент.

Мы забываем о том, что именно прическа выгодно подчеркивает черты лица и скрепляет воедино все детали внешнего вида.

Средняя длина волос — самый удобный вариант для создания любых укладок. Но совсем необязательно обращаться в салон красоты, чтобы сделать неотразимую прическу. Каждый год меняются модные тенденции, и 2019 – не исключение.

Год Свиньи несет каждому благополучие, здоровье и молодость. Стилисты советуют в этом году прислушиваться к сердцу и создавать только те образы, которые вам близки. 2019 год предполагает легкость, воздушность и простоту.

Поэтому не стоит стремиться удивить окружающих сложнейшими техниками, достаточно будет романтичных локонов, тугого низкого хвоста или красивого плетения.

Модные прически для средних волос

Если вы считаете, что для создания красивой прически нужно быть профессионалом и обладать сложными навыками, то вы ошибаетесь. С помощью нашей инструкции мы пошагово разберем создание укладок разной сложности, которые подойдут каждой женщине.

Будьте уверены, результат получится не хуже, чем в лучших салонах!

Собранные волосы

Если ваши пряди достигают плеч или опускаются ниже не более чем на 3 пальца, значит вы обладательница средней длины волос. Любая прическа для волос такой длины будет удобна к выполнению и аккуратна на вид.

Собранные прически отлично подчеркнут красоту изгибов шеи и точеные скулы.

«Ажурн​ый пучок»

Для создания этой простой и элегантной прически, которая выгодно подчеркнет наряд, требуется:

Собрать гладкие и прямые волосы в низкий хвост. Подкрутить пряди в хвосте на крупную плойку. Подколоть прядь за прядью шпильками, формируя разного размера завитки. Вытащить небольшой локон у лица и завить.

Закрутить его спиралью и обернуть вокруг полученного “цветка”.





«Высокий пучок с плетением»

Очень интересная собранная прическа, которая подойдет смелым, не боящимся экспериментов девушкам.

Надо выполнить ряд действий:

Сделайте гладкий высокий хвост, проденьте в него поролоновый “бублик”. Замаскируйте его прядями. Оставшиеся свободными локоны заплетите французской косой по диаметру пучка. Закрепите незаметно кончик косы с задней стороны пучка. Зафиксируйте лаком.

«Простая ракушка»

Это облегченный, но не менее красивый вариант прически “Ракушка”. Он поможет создать нежный, как морская пена, и романтичный, как закат на песчаном пляже, образ.

Выполните следующие шаги:

Соберите волосы в низкий хвост. Проделайте отверстие и проверните прядь. Из полученного жгута скрутите аккуратный пучок внизу. Надежно закрепите его невидимками. Дополните прическу красивой заколкой.

Полураспущенные прически

Это замечательный вариант для обладательницы красивых локонов, которая хочет подчеркнуть черты лица. Полураспущенная укладка всегда будет смотреться воздушно, нежно и женственно.

Локоны и рыбий хвост

Если вы хотите показать навыки красивого плетения, совсем не обязательно собирать волосы. Уложите в косу только верхние пряди, и вы получите удивительно яркий результат.

Для этого выполните следующие действия:

Подкрутите кончики волос и взбейте их.

Отделите две пряди у лица.

Скрутите их в жгуты и соедините в хвост на затылке

Заплетите из свободных прядей рыбий хвост.

Придайте ему объем, слегка растянув.

Прическа «Мисс Идеал»

Чтобы выглядеть идеально в эту сказочную ночь, воспользуйтесь советом по созданию этой прически. Вы сможете исполнить ее всего за 5 минут, но выглядеть она при этом будет просто замечательно.

Выполните следующие действия:

Накрутите волосы на мелкую плойку от самых корней. Сделайте легкий начес на макушке. Закрепите начесанную прядь невидимкой. Отделите все передние пряди и также заколите их на затылке. Украсьте прическу бантом или яркой заколкой.

«Цветущая роза»

Девичья романтичная прическа, которая подойдет и для юных леди: подростков и детей. Она отлично сочетается с летящими или пышными платьями принцессы.

Для ее создания соблюдайте следующую последовательность:

Сделайте низкий хвост из верхних прядей. Разделите хвост на 2 равные части. Закрутите их в жгуты в разном направлении, а затем перекрутите между собой. Создайте из жгута пучок в виде розы и заколите его шпильками. Придайте «цветку» объем, вытяните пряди.

Распущенные укладки

Беспроигрышным вариантом прически на Новый год 2019 на средние волосы всегда будут оставаться густые блестящие локоны. Они подчеркнут сияние волос, вытянут овал лица и обыграют даже простой наряд, сделав его праздничным. Пересматривая видео и фотографии с торжества, вы не будете жалеть о выбранной прическе.

Голливудская волна утюжком

Вы применяете утюжок только для выпрямления волос? А знаете ли вы, что с его помощью можно создать и прекрасные локоны?

Мы разберем этот процесс поэтапно:

Помойте голову и высушите естественным способом (без использования фена). Соберите волосы в пучок на макушке, оставив только нижние пряди (так накрутить каждый локон будет проще). Возьмите небольшую прядь. .Поставьте утюжок перпендикулярно пряди у ее корней. Зажмите прядь, оберните ее «от себя» и ведите утюжок до самого кончика. Проделайте ту же процедуру с каждой прядью.

По окончании процесса разделите локоны для придания естественного вида и закрепите лаком.

Естественные локоны плойкой

Классическим вариантом создания волн на волосах является использование плойки. Это просто, быстро и очень эффектно.

Естественность этой укладке можно придать благодаря тому, что:

Завивать волосы, отступая от корней несколько сантиметров. Каждую прядь крутить в разном направлении и разного размера, ведь натуральные кудряшки не выглядят одинаковыми. Расчесывать в завершении процесса волосы расческой с редкими зубцами.

Крупные ретро-локоны на бигуди

Для того чтобы привнести изменения в свой стиль и поэкспериментировать с образами как никогда подходит волшебная ночь Нового года. Ведь он бывает не так часто!

Объемную прическу на Новый год 2019 для средней длины волос можно создать с помощью бигуди-липучек.

Для создания объема выполните следующие шаги:

На чистые влажные волосы нанесите пену для укладки. Приступать к накручиванию лучше с макушки, так будет удобнее закрепить все пряди. Возьмите прядь размером не более ширины бигуди. Держите бигуди перпендикулярно пряди, закрутите ее до самых корней.

Не снимайте липучки до тех пор, пока волосы полностью не высохнут.

Прически для каждой формы лица

Каждая девушка должна точно знать, какую форму лица она имеет. Имея представление об особенностях формы лица, можно выгодно подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки.

Не пугайтесь, для этого не нужно прибегать к пластической хирургии, достаточно подобрать правильную прическу.

Для овального лица

Овальная форма считается самой правильной. Поэтому наша задача — ее подчеркнуть. Любые варианты с открытым лбом подойдут обладательнице «овала».

Для того чтобы выглядеть как на фотографии, выполните следующие действия:

Сделайте начес на макушке.

Скрепите его невидимкой. Создайте два жгута, соедините их на макушке. Соберите оставшиеся волосы в низкий хвост.

Это только один из вариантов причесок с открытым лбом. Кстати, таким приемом подчеркивания формы лица пользуются многие звезды Голливуда.

Для круглой формы лица

Обладательницам круглой формы лица необходимо создание стрижки с челкой. Существует множество причесок, которые отлично будут смотреться у дам, имеющих челку.

«Венок из кос»

Это интересная и очень простая прическа для женщин, которая подойдет как для Новогодней ночи, так и для повседневного выхода.

Порядок действий:

Накрутите мягкие волны. Отделите пряди за ухом и заплетите из них 2 тонкие косички. Перекиньте их в виде ободка на другую сторону и закрепите за ухом.

«Бабетта»

Красивейшая прическа в ретро-стиле, она выглядит празднично и невероятно элегантно.

Этапы ее выполнения:

Начешите волосы у корней. Закрепите верхние начесанные пряди на макушке. Из оставшихся волос заплетите две косы. Оберните косами основную часть волос в виде короны.

Для треугольной или квадратной формы лица

Девушкам, имеющим треугольную форму, необходимо оставлять у лица крупные пряди, чтобы скрыть массивную челюсть или крупный лоб. Поэтому лучшим вариантом станет красивая голливудская укладка.

Самой известной обладательницей квадратного лица является Анджелина Джоли. Ее редко можно встретить с какой-либо прической кроме распущенных волос. Так она подчеркивает женственные черты лица и грамотно скрывает крупные скулы.

Главным условием новогоднего вечера является ощущение сказки, волшебства. В эту незабываемую ночь необходимо чувствовать себя комфортно, быть самим собой. Выбирайте только тот образ, который придется вам по душе. Не следуйте трендам, если они не отражают ваших эмоций и ощущений.

Мы желаем вам восхитительного Нового года. Встречайте его с красивой прической, улыбкой на лице и с близкими людьми. И помните, что все новогодние желания обязательно сбудутся!