Юля Бойко: «Чувствую себя русской Фёрджи»

Как изменилась жизнь начинающей певицы после пластической операции? Сама Юля Бойко уверяет, что и до увеличения груди у нее не было абсолютно никаких комплексов по поводу маленького бюста. Она всегда была уверена в себе, однако желание быть более женственной и сексуальной все-таки взяло верх. Сегодня, когда девушка уже наслаждается своими новыми формами, она говорит о своих ощущениях совершенно иначе.

Своих первых дней после операции я вообще не помню. Сначала отходила от наркоза, потом привыкала к новым ощущениям, так как в корсете было очень непривычно. Нужно было научиться спать только на спине, ограничить свои движения, не поднимать руки. Кто-то из прошлых участников проекта писал, что после увеличения груди чувствовал, что как будто носит на себе многокилограммовую гранитную плиту. Нет, про себя такого не скажу – у меня изначально были нормальные ощущения, никакой боли, разве что немного тянуло с непривычки.

Первые семь дней были наиболее некомфортными, так как я привыкала к новому своему состоянию. А вот после – как и говорил Сергей Николаевич, - абсолютно все прошло. Через 10 дней сняли швы, через три недели я уже с нетерпением ждала, когда же мне разрешат снять корсет. Сняли корсет, и я уже могу делать все, как и прежде. Даже заниматься спортом!

Ощущения – будто выросли крылья за спиной! Позитив на 100%! Я счастлива!

Не могу сказать, что у меня до участия в проекте были проблемы с самооценкой. Нисколько. Я любила себя, и поэтому пошла на этот шаг. Я хотела быть еще красивее, и я такой стала. Только из любви к себе можно делать такие шаги, и они пойдут на пользу. Я это чувствую, понимаю и знаю, что все сделала правильно.

Когда меня пригласили на финальную фотосессию, то я в очередной раз, окончательно убедилась, что приняла правильное решение. Кстати, мое отношение к пластике в принципе стало другим. Если еще пять лет назад я выступала за естественную красоту, была на стороне природы, то сейчас я понимаю: «А почему бы и не улучшить себя, не сделать еще красивее? Почему нет? Да!»

Моя грудь стала красивее, я по-новому взглянула на свое тело. В настоящий момент ощущаю себя русской Фёрджи! Мне кажется, окружающие это улавливают, не зря же для финальной фотосессии мне предложили такие откровенные образы в нижнем белье. Кстати, белье очень красивое. Весь образ, макияж, прическа, подобраны идеально!

До участия в проекте «Красота на Миллион» я была девочкой-подростком, которая привыкла кутаться в объемные вещи, носить всякие толстовки, просторные свитера, джинсы… Сейчас мне уже хочется выглядеть более женственно, носить облегающие платья, выбирать красивое нижнее белье. Быть такой кошечкой секси… Я так вдохновилась этим, этой красотой, что с подругой мы решили открыть свой бизнес и продавать через интернет красивое женское белье.

Новая грудь, к тому же, может сыграть и свою роль в моем продвижении по карьере. Знаете, я очень хочу развиваться как актриса. Думаю, что благодаря красивой груди мой диапазон ролей будет намного расширен. К примеру, теперь я могу играть не только девочек-подростков, но и более взрослых девушек, в красивых платьях, участвовать в романтичных сценах… Вообще перспективы открываются огромные, и это здорово!

Проект заканчивается, но мне не грустно, так как я понимаю, что у меня впереди еще очень много всего интересного. Я благодарна организаторам, что дали мне такой шанс, я благодарна Сергею Николаевичу Блохину и его команде из «Фрау Клиник», что они сделали мне такой шикарный подарок! Я благодарна всем, кто меня поддерживал.

От себя хочу добавить очень важный момент: я желаю всем тем, кто хочет сделать пластическую операцию, не обращать внимания на то, что скажут другие, окружающие вас люди. Делайте то, что говорит вам сердце. Я выступаю за то, чтобы это было красиво, чтобы это вам подходило. Если это так, то вперед – идите за мечтой! И все-все у вас получится!

Комментарий доктора

Блохин Сергей Николаевич, пластический хирург, д.м.н., профессор:

Пластические операции – это операции, которые выполняются, конечно же, хирургическим путем. Но решают психологические проблемы. То есть восприятие человека после удачной проведенной пластической операции меняется. К примеру, многие задаются вопросом: «Зачем Юля делает грудь?» Она делает грудь, чтобы себя воспринимать более гармоничной. Сейчас мы ее видим, она счастлива. Уверенности у нее в себе появилось больше. А когда человек теряет определенный психологический комплекс, конечно, он здорово выигрывает в общении, в своей профессиональной деятельности. Тем более у Юли сценическая специальность, и она будет себя чувствовать более уверенной на сцене.

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