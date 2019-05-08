 
 
 

Клео.ру
 
 

Юля Бойко: «Чувствую себя русской Фёрджи»

0 0

Как изменилась жизнь начинающей певицы после пластической операции? Сама Юля Бойко уверяет, что и до увеличения груди у нее не было абсолютно никаких комплексов по поводу маленького бюста. Она всегда была уверена в себе, однако желание быть более женственной и сексуальной все-таки взяло верх. Сегодня, когда девушка уже наслаждается своими новыми формами, она говорит о своих ощущениях совершенно иначе.

Юля Бойко: «Чувствую себя русской Фёрджи»

Своих первых дней после операции я вообще не помню. Сначала отходила от наркоза, потом привыкала к новым ощущениям, так как в корсете было очень непривычно. Нужно было научиться спать только на спине, ограничить свои движения, не поднимать руки. Кто-то из прошлых участников проекта писал, что после увеличения груди чувствовал, что как будто носит на себе многокилограммовую гранитную плиту. Нет, про себя такого не скажу – у меня изначально были нормальные ощущения, никакой боли, разве что немного тянуло с непривычки.

Первые семь дней были наиболее некомфортными, так как я привыкала к новому своему состоянию. А вот после – как и говорил Сергей Николаевич, - абсолютно все прошло. Через 10 дней сняли швы, через три недели я уже с нетерпением ждала, когда же мне разрешат снять корсет. Сняли корсет, и я уже могу делать все, как и прежде. Даже заниматься спортом!

Ощущения – будто выросли крылья за спиной! Позитив на 100%! Я счастлива!

Юля Бойко: «Чувствую себя русской Фёрджи»

Не могу сказать, что у меня до участия в проекте были проблемы с самооценкой. Нисколько. Я любила себя, и поэтому пошла на этот шаг. Я хотела быть еще красивее, и я такой стала. Только из любви к себе можно делать такие шаги, и они пойдут на пользу. Я это чувствую, понимаю и знаю, что все сделала правильно.

Когда меня пригласили на финальную фотосессию, то я в очередной раз, окончательно убедилась, что приняла правильное решение. Кстати, мое отношение к пластике в принципе стало другим. Если еще пять лет назад я выступала за естественную красоту, была на стороне природы, то сейчас я понимаю: «А почему бы и не улучшить себя, не сделать еще красивее? Почему нет? Да!»

Юля Бойко: «Чувствую себя русской Фёрджи»

Моя грудь стала красивее, я по-новому взглянула на свое тело. В настоящий момент ощущаю себя русской Фёрджи! Мне кажется, окружающие это улавливают, не зря же для финальной фотосессии мне предложили такие откровенные образы в нижнем белье. Кстати, белье очень красивое. Весь образ, макияж, прическа, подобраны идеально!

До участия в проекте «Красота на Миллион» я была девочкой-подростком, которая привыкла кутаться в объемные вещи, носить всякие толстовки, просторные свитера, джинсы… Сейчас мне уже хочется выглядеть более женственно, носить облегающие платья, выбирать красивое нижнее белье. Быть такой кошечкой секси… Я так вдохновилась этим, этой красотой, что с подругой мы решили открыть свой бизнес и продавать через интернет красивое женское белье.

Юля Бойко: «Чувствую себя русской Фёрджи»

Новая грудь, к тому же, может сыграть и свою роль в моем продвижении по карьере. Знаете, я очень хочу развиваться как актриса. Думаю, что благодаря красивой груди мой диапазон ролей будет намного расширен. К примеру, теперь я могу играть не только девочек-подростков, но и более взрослых девушек, в красивых платьях, участвовать в романтичных сценах… Вообще перспективы открываются огромные, и это здорово!

Юля Бойко: «Чувствую себя русской Фёрджи»

Проект заканчивается, но мне не грустно, так как я понимаю, что у меня впереди еще очень много всего интересного. Я благодарна организаторам, что дали мне такой шанс, я благодарна Сергею Николаевичу Блохину и его команде из «Фрау Клиник», что они сделали мне такой шикарный подарок! Я благодарна всем, кто меня поддерживал.

От себя хочу добавить очень важный момент: я желаю всем тем, кто хочет сделать пластическую операцию, не обращать внимания на то, что скажут другие, окружающие вас люди. Делайте то, что говорит вам сердце. Я выступаю за то, чтобы это было красиво, чтобы это вам подходило. Если это так, то вперед – идите за мечтой! И все-все у вас получится!

Юля Бойко: «Чувствую себя русской Фёрджи»

Комментарий доктора

Блохин Сергей Николаевич, пластический хирург, д.м.н., профессор:

Пластические операции – это операции, которые выполняются, конечно же, хирургическим путем. Но решают психологические проблемы. То есть восприятие человека после удачной проведенной пластической операции меняется. К примеру, многие задаются вопросом: «Зачем Юля делает грудь?» Она делает грудь, чтобы себя воспринимать более гармоничной. Сейчас мы ее видим, она счастлива. Уверенности у нее в себе появилось больше. А когда человек теряет определенный психологический комплекс, конечно, он здорово выигрывает в общении, в своей профессиональной деятельности. Тем более у Юли сценическая специальность, и она будет себя чувствовать более уверенной на сцене.

По кодовому слову «красота на миллион» Вы можете записаться на бесплатное 3D-моделирование груди с имплантатами Motiva на аппарате Divina. Если вам отказали в бесплатной консультации, напишите на почту [email protected] и укажите в теме письма «Отказали в консультации».

Фотограф Alyssa Framm
Импланты Motiva

Оставить заявку для участия в проекте
можно по ссылке

Результаты преображений предыдущих участниц вы можете посмотреть здесь

Паблик проекта в Instagram

Мобильная версия проекта «Красота на Миллион»

Наш канал в Telegram

Наш канал на YouTube
 

Предыдущие публикации:

Юля Бойко: «Моя мечта – собрать Олимпийский»

Юля Бойко: «Мне не надо большую грудь, но хочется красивее»

Оцените автора материала. Статью уже оценили 1 чел.

1 Звезда 2 Звезды 3 Звезды 4 Звезды 5 Звезд 5.00 из 5. 1
08.05.2019
Теги: Юлия Бойко Красота на миллион 6 сезон преображение пластические операции

Читайте также

 

Ваше мнение 0  

Оставить комментарий
    Не хотите видеть рекламу? авторизуйтесь

    Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

    Мы сделали все возможное,
    чтобы вы получали самое интересное:

    Партнерам

    конкурсы

    Для тебя

    Kleo.ru, Проект SeoAktiv.pro

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть использованы без активной ссылки на источник «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru.

    Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 74583 от 14.12.2018

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня

     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору