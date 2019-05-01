Юля Бойко: «Мне не надо большую грудь, но хочется красивее»

Миниатюрная звездочка шестого сезона проекта «Красота на Миллион» Юлия Бойко долго не могла поверить, что ее маленькая мечта о красивой груди вот-вот исполнится. Это можно назвать сказкой, ведь участие Юли зависело только от одного человека – пластического хирурга Сергея Николаевича Блохина. Девушка ждала встречи именно с ним, и вот их знакомство, наконец, состоялось!

Привет-привет! Свой второй дневник я хочу посвятить очень важной для меня встрече. Я, наконец, побывала на приеме у Сергея Николаевича Блохина в «Фрау Клиник». Какие впечатления? КОСМИЧЕСКИЕ! Я знала, что это мой человек, и теперь это подтвердилось. Очень позитивный, с юмором.

Представьте, зашла к нему в кабинет, назвала свое имя, род деятельности, все как обычно, достаточно официально. И тут слышу от него: «Ну раз ты певица, то давай пой и раздевайся».

На самом деле Сергей Николаевич большой профессионал, серьезно относится к своему делу. Как только он на меня взглянул, то сразу сделал акцент, что слишком большую грудь при моем невысоком росте делать не стоит – нарушится гармония всего тела, не будет нормальных пропорций. Впрочем для меня это даже лучше, так как у меня и сейчас грудь неплохая, ей бы добавить чуточку еще объема и красоты…

Так вот, доктор сразу же прочитал мои мысли и сказал, что ставить импланты объемом больше 180-200 мл смысла не имеет. Вообще вся операция, по его словам, займет около 25-40 минут, не больше. Также на консультации Сергей Николаевич четко сказал, что ставить импланты будут через разрез под мышкой, установят часть под мышцу, а часть под железу – чтобы было естественно.

Сама консультация прошла как-то очень быстро, но при этом мне было абсолютно все понятно. Несмотря на то, что у меня пластическая операция первая, мне было как-то спокойно общаться. Кстати, еще один интересный момент – это 3D-моделирование будущей груди. Классная штука, пусть и немного смешно было за всем наблюдать.

В общем, суть состоит в том, что по твоим параметрам тела в специальной программе на компьютере делают модель до операции и после увеличения груди. Рассмотреть новую грудь можно во всех профилях, даже есть такая опция, как имитация движения молочных желез, например во время занятий спортом. Очень смешно импланты дергаются!

Мои импланты – это вообще отдельная история. Я даже побывала в представительстве компании, которая поставляет их в Россию. Так вот, у меня будут самые современные на сегодня импланты – Motiva Ergonomix. Уникальные они потому, что наполнены каким-то супер-инновационным гелем. Он более плотный, чем обычно, но при этом пластичный – способен перетекать и тем самым принимает форму натуральной груди в любых положениях. Наслышана, что в Европе запрещают многие импланты, но только не Motiva. Они имеют особенную текстуру, с которой осложнений не бывает.

Вот когда у девочек стоят обычные круглые импланты, то создается эффект таких «шариков». Сразу видно, что грудь не натуральная. Особенно это заметно в положении лежа – контуры достаточно видно. У имплантов Motiva Ergonomix такого вообще нет! Они принимают естественное положение независимо от того, в какой позе ты находишься. И плотность геля такая, что даже от прикосновения никогда не догадаешься, что грудь искусственная. Если честно, то я осталась под впечатлением!

Между консультацией и операций у меня прошло буквально несколько дней. Сдала все анализы, результаты нормальные, противопоказаний к хирургическому вмешательству не было. В день операции, безусловно, я сильно волновалась – все-таки не каждый день ложишься под нож, тут еще наркоз, которого никогда у тебя не было, да и много других мыслей в голове…

Есть перед операцией было нельзя, пить тоже, из-за этого было немного тяжко – во рту все пересохло настолько, что я уже быстрее хотела попасть на операционный стол! Да, и такое бывает!

Перед операцией меня еще раз навестил Сергей Николаевич Блохин. Он повторил, что и как будет делать. Меня еще волновал вопрос – сколько по времени и как сильно у меня будет болеть потом грудь. И тут я не ожидала… Доктор обещал, что никаких сильных болей не будет, просто буду чувствовать, как в области груди что-то тянет. И то через несколько дней я начну привыкать к новым ощущениям, а через месяц и вовсе не вспомню, что у меня была операция.

Сергею Николаевичу я верю, потому в операционную пошла без страха – скорей бы уже увидеть свои новые «малышки»!

Естественно, саму операцию ни капли не помню. Только момент введения наркоза – как в песне «Земля в иллюминаторе». Моментально все начало в глазах вертеться, ощущение – будто за одну секунду я опьянела… и все. Дальше я уже проснулась в палате. Даже сначала не поверила, что операция уже закончена. Я то и дело отключалась, потом снова «включалась». Боли и правда не было, только неприятные ощущения в области груди – было как-то тяжело… и непривычно!

На следующий день я уже полностью пришла в себя. Все-таки хороший сон делает свое дело! Короткая консультация с Сергеем Николаевичем, список рекомендаций, и меня спокойно отпускают домой. Вот так – больше волновалась!

Теперь главное отдыхать и следовать советам врача, а также ходить на перевязки. Первые 5-7 дней они ежедневные, а через 7-10 дней уже и швы снимут, если все будет нормально. Ну, с таким хирургом, я думаю, ждать форс-мажоров не стоит. Тем более я обещаю быть прилежной пациенткой – все-таки не каждый день сам Блохин соглашается провести тебе операцию. Такое внимание ценить нужно!

Комментарий доктора

Блохин Сергей Николаевич, пластический хирург, д.м.н., профессор:

Юленька обратилась ко мне, потому что комплексует по поводу маленькой груди. Хочет ее немножко больше. Это частая проблема у девушек ее возраста. Если хочет, значит, сделаем больше. Поскольку рост девочки невысокий, то в ее случае ставить большие импланты нельзя, ведь нам нужно все-таки сохранить натуральные пропорции тела, чтобы нигде не выпирало и все смотрелось гармонично. Имплант установили под мышцу и железу, разрез сделали под мышкой – это самый оптимальный вариант. Сама операция прошла без осложнений, теперь будем ждать результата. Напомню, что окончательный вид новая грудь Юли обретет примерно через 4-6 месяцев.

По кодовому слову «красота на миллион» Вы можете записаться на бесплатное 3D-моделирование груди с имплантатами Motiva на аппарате Divina. Если вам отказали в бесплатной консультации, напишите на почту [email protected] и укажите в теме письма «Отказали в консультации».



Импланты Фотограф Alyssa FrammИмпланты Motiva