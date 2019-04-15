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Юля Бойко: «Моя мечта – собрать Олимпийский»

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В шестом сезоне проекта «Красота на Миллион» мы обещали, что состав участников будет впечатляющим. И это действительно так, поскольку мы подобрали людей с разными историями и судьбами, с разными характерами и мечтами. Если для одних пластическая операция – это шанс обрести уверенность в себе, то для Юли Бойко – это физическая потребность. Что же произошло с этой девушкой? Слово – Юле!

Юля Бойко: «Моя мечта – собрать Олимпийский»

Всем привет! Меня зовут Юлия Бойко, мне 26 лет, и я хочу увеличить грудь.

Я приняла участие уже в нескольких рейтинговых проектах на телевидении. Началось все с проекта «Фактор А» Аллы Пугачевой. Правда, там я не сильно себя проявила. Из-за молодости, волнения, неумения держаться на сцене я даже не вышла в основной этап конкурса. Но я не сдалась. Следующим шагом для меня было участие в проекте «Битва хоров». И вот здесь я уже показала, на что способна.

Наконец, своим «звездным часом» я считаю участие в проектах «Главная сцена» на Россия 1 и «Успех» на СТС. Особенно тепло вспоминаю последний, так как в интернете быстро разлетелось видео с плачущим Гнойным. Это была его реакция именно на мое выступление. До сих пор у меня перехватывает дыхание, когда вспоминаю те моменты: невероятно душевные похвалы Гнойного, который с искренним сожалением провожал меня с проекта, Веры Брежневой, она тоже очень тепло обо мне отозвалась, и, конечно, Филиппа Киркорова – как он выразился, он «всосался» в мое творчество.

Вообще меня всегда спрашивают: «Когда же я поняла, что буду певицей?» Если честно, то я с самого детства знала, что буду петь. Для меня это было уже решенным вопросом. Я даже ни капли не раздумывала. А еще меня привлекает актерская карьера. Почему-то есть уверенность, что именно в этих сферах я найду себя. И я этого очень хочу.

Юля Бойко: «Моя мечта – собрать Олимпийский»

Кстати, когда ты занимаешься творчеством, поешь, то рано или поздно у тебя появляется потребность поделиться своими знаниями, передать свои умения кому-то еще, помочь какому-то человеку раскрыться, стать таким же, как и ты. Поэтому со временем я пришла к мысли, что мне стоит заниматься вокалом в качестве педагога. И эта работа приносит мне не меньший кайф!

Вы не представляете, насколько это необычно и приятно, когда к тебе приходит ученик и говорит, что ему нравится, что ты делаешь и он хочет научиться петь так же, как и ты. Быть примером для других, учить их тому, что умеешь сама – это нереально круто, я считаю!

Юля Бойко: «Моя мечта – собрать Олимпийский»

Но еще большее удовольствие я получаю, когда выступаю на сцене. Знаете, когда мне посчастливилось попасть на концерт Тимберлейка в Олимпийском, я поняла, что тоже хочу собрать такую же толпу народа. В тот вечер выступление Джастина задержалось на 6 или 7 часов, но ни один из зрителей не покинул зала – вся эта сумасшедшая толпа, в которой была и я, стояла на своих местах и ждала своего кумира. Сотни тысяч горящих глаз, безумное количество народа… Когда я проходила сквозь эту бесконечную массу людей, я поняла, что хочу собрать такой же зал – чтобы весь Олимпийский или Лужники заполнились людьми, пришедшими на МОЙ сольный концерт!

Думаю, если мной займется Макс Фадеев, то эта мечта осуществится.

А пока же я думаю о другом. Об этом, наверное, думала каждая девочка в подростковом возрасте. По мере взросления проблема решалась сама собой, но только не в моем случае. Годы идут, но моя грудь так и не выросла. В шутку иногда говорю, что она остановилась в развитии…

Юля Бойко: «Моя мечта – собрать Олимпийский»

Моя внешность, как говорят многие мои знакомые из творческой среды, нестандартная. Невысокий рост, детское личико, да и фигура в 26 лет как у подростка. Вот это детско-подростковое клише за мной просто намертво закрепилось, а так хочется ощутить себя уже взрослой женщиной.

На фоне раздумий о пластике груди я поняла, что для меня недостаточно сделать просто новый бюст, вставить силикон и прочее. Я хочу, чтобы это сделал определенный человек – пластический хирург Сергей Николаевич Блохин. Кстати, в своей анкете я это прямо указала. Если бы меня взяли в проект, но сказали, что операцию будет делать кто-то другой, я бы, наверное, отказалась.

Юля Бойко: «Моя мечта – собрать Олимпийский»

Это, знаете, как было у меня с Гнойным на проекте «Успех». Мне все говорили, какой он суровый, что всех срезает, столько людей вылетело из-за него. Я его на тот момент не знала, не была знакома с его творчеством. Но чисто на уровне энергетики, по его взгляду я поняла, что это «мой человек», что он меня поймет. С Сергеем Николаевичем ровно такая же история – не знаю, как так происходит, но я с самого начала была уверена, что он обратит на меня внимание. Так и произошло!

Ну, что же, я в проекте. Первый этап пройден, совсем скоро я по-новому буду смотреть на свое тело, а вы – на меня.

Справка редакции:

Юлия Бойко – талантливая певица, которая в 26 лет сумела покорить сердца таких известных исполнителей, как Филипп Киркоров, Вера Брежнева, рэпер Гнойный (Слава КПСС) и других. Дорогу на эстраду девочка из небольшого городка Шарья Костромской области начала прокладывать сама, без какой-либо серьезной помощи и протекции. История для российского шоу-бизнеса нестандартная, так как за большинством популярных исполнителей стоят связи, именитые продюсеры, состоятельные родители или, так скажем, благодарные поклонники…

У Юли ничего этого не было. У нее была только мама, которая верила в свою дочь и не мешала ей идти по выбранному пути, и необузданная жажда стать знаменитой. С самооценкой и уверенностью в себе у Юли все в порядке, поэтому она даже не сомневалась, что у нее все получится.

Юля Бойко: «Моя мечта – собрать Олимпийский»

Правда, в формате 50-тысячного городка думать о всеобщей известности не приходилось, поэтому уже в 19 лет девушка в одиночку приехала в Москву и решила здесь остаться. 30 000 рублей, полученные ею в качестве гонорара за выступление в «Битве хоров», стали ее стартовым капиталом. На эти деньги Юля сняла квартиру и начала устраивать свою новую жизнь.

Со своим отцом Юля отношений не поддерживает, хотя знает, что у него есть другие дети, что он живет где-то в Якутии. В разрыве родителей она не хочет назначать виновного, так как на тот момент ей было всего три года – возраст, недостаточный для составления собственной оценки и анализа причин расставания. Что было, то уже прошло.

Юля Бойко: «Моя мечта – собрать Олимпийский»

Сейчас Юля занимается творчеством. Ей, наконец, удалось снять свой первый клип. А в будущем она видит себя, ни много ни мало, покорительницей Олимпийского. Да, именно такая у нее мечта – собрать полный зал на своем сольном концерте.

Но это все у нее, надеемся, в будущем, а пока она стартовала в проекте «Красота на Миллион», в рамках которого ей сделают новую грудь, как она и хотела.

По кодовому слову «красота на миллион» Вы можете записаться на бесплатное 3D-моделирование груди с имплантатами Motiva на аппарате Divina. Если вам отказали в бесплатной консультации, напишите на почту [email protected] и укажите в теме письма «Отказали в консультации».

Фотограф Alyssa Framm
Импланты Motiva
 

Оставить заявку для участия в проекте
можно по ссылке

Результаты преображений предыдущих участниц вы можете посмотреть здесь

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15.04.2019
Теги: Юлия Бойко Красота на миллион 6 сезон преображение пластические операции

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