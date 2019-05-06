Модные стрижки 2019 года тем, кому за 50 лет

Кто сказал, что после 50 женщина не может выглядеть стильно и молодо? Леди начинают больше внимания уделять уходу за своей кожей, подбору гардероба и, конечно, волосам. Вы узнаете все о модных женских стрижках 2019 года и что будет в тренде для тех, кому уже за 50.

На что обращать внимание при выборе модной женской стрижки

Конечно, в различных популярных модных журналах вы можете увидеть множество вариантов действительно красивых стрижек, которые удивительно идут моделям. Но это не значит, что такая укладка подойдет каждой женщине.

Когда вы выбираете, как оформить свои волосы, необходимо учитывать определенные факторы.

При выборе стильных женских стрижек 2019 года важно знать не только то, что будет в тренде для тех, кому за 50, но и учитывать некоторые особенности:

Известно, что к 50 годам волосы становятся гораздо реже, чаще выпадают, седеют и больше секутся. Из-за этого лучше отбросить вариант с длинными волосами. Это будет выглядеть несколько нелепо и скорее всего просто некрасиво. Если же вы не хотите ходить с короткой стрижкой, можете оставить среднюю длину. А если ваши волосы сохранили свою густоту, то попробуйте подстричься лесенкой. Редко можно встретить женщину, которой за 50 лет, с челкой. Но на самом деле такой стилистический ход подчеркнет утонченность, элегантность и изящность леди. Не стоит бояться рискнуть. Максимальную внимательность стоит проявить при выборе цвета. В этом возрасте волосы нельзя постоянно красить, так как это портит их структуру. Посоветуйтесь с мастером, он посоветуют вам подходящий цвет волос. Когда вы подбираете себе новую прическу, подумайте о дальнейшем уходе за ней. В салоне или в парикмахерской парикмахеры после стрижки всегда аккуратно укладывают волосы так, что клиенту его новый образ не может не понравиться. Но сможете ли вы постоянно проделывать тот же трюк дома? Если прическа требует постоянной укладки и использования множества специальных средств, то лучше сразу отбросить этот вариант. В первую очередь, вам придется постоянно тратить время на укладывание. А во-вторых, средства, которые вы будете регулярно использовать, могут повлиять на здоровье ваших волос. Да и талантом аккуратной укладки обладают далеко не все.

На эти вещи обязательно нужно обращать внимание, иначе вы рискуете остаться недовольны своим новым образом. А если прическа не радует, то сложно понравиться самой себе.

Современные тренды стрижек для женщин за 50 лет

Несомненно, при выборе модной женской прически 2019 года, нужно учитывать, что будет в тренде для тех, кому за 50.

Важно! Когда вы ищете для себя новый образ, обязательно обращайте внимание на то, что ваша прическа обязательно должна подчеркивать ваши глаза, их форму и цвет.

На самом деле, главные тенденции 2019 в сфере причесок для женщин за 50 и для молоденьких девушек не сильно различаются. Запомните, что самой главной тенденцией, которая никогда не выйдет из моды, всегда будет правильный и тщательный уход за своими волосами. Если вы следите за ними, пользуетесь необходимыми средствами и регулярно и своевременно отстригаете ненужное, то вы всегда будете выглядеть неотразимо.

Что же сейчас в моде

Натуральность и естественность

На самом деле, если вы следите за миром моды, эта тема сейчас прослеживается во всех областях: макияж, маникюр, гардероб, волосы. Дама должна выглядеть настоящей. Что касается волос, то оттенок или цвет, который вы выбираете должен быть максимально приближен к естественному цвету. В таком случае вы будете выглядеть свежей и молодой.

Нестареющая классика

Сейчас на выбор предлагается такое множество различных вариантов, что запутаться можно просто в два счета. Однако не стоит ломать голову, если вы разрываетесь и никак не можете определиться. Выбирайте что-нибудь из классики. Во-первых, вы точно не прогадаете. Во-вторых, смотреться это будет наверняка выигрышно. Вот тут-то и стоит обратиться к челке. Также хорошо будут смотреться короткие стрижки или волосы средней длины.

Объем в прикорневой зоне

Эту тенденция в основном как раз направлена на женщин, кому за 50. Такой стилистический ход подчеркнет вашу живость и молодость. Тем более, такая прическа прекрасно смотрится практически с любимым нарядом, который вы пожелаете надеть. Однако следите за тем, чтобы ваши волосы не выглядели тяжелыми. Объем делается для того, чтобы придать вам легкости и непосредственности.

Какую бы прическу вы ни выбрали, учитывайте эти маленькие тонкости. Ваша укладка может очень много о вас рассказать, поэтому относитесь к этому с особым вниманием.

Стрижки 2019 года для женщин с круглым лицом

Конечно, очень важно при выборе прически учитывать форму лица.

Модные женские стрижки 2019 года для тех, кому за 50 лет, есть и для женщин с круглым лицом.

Если же вы до сих пор не определились с тем, какую форму напоминает ваше лицо и вы склоняетесь к тому, что оно круглое, то это очень легко определить.

Признаки круглого лица:

Лоб, щеки и челюсть практически одинаковой ширины. Подбородок кажется закругленным. Мягкие черты.

Теперь, если вы уверены наверняка, необходимо познакомиться с стрижками, которые подойдут женщинам с этой формой лица. Рассмотрим, что же является модным в 2019 году для женщин с круглым лицом.

Пряди должны быть разной длины, чтобы иметь возможность прикрывать щеки. В целом стрижка должна быть асимметричной.

Если вы любите завиваться, то не забывайте, что локоны стоит делать крупными и круглыми. Такой вариант считается наиболее подходящим, так как мелкие кудряшки будут создавать прическу шарообразной форму и визуально увеличивать лицо.

Челка подойдет отлично. Однако это должна быть прямая челка, полностью закрывающая лоб. Лучше всего делать косой пробор.

Уши открывать не стоит.

При окрашивании старайтесь выбирать не один цвет, а несколько оттенков.

Не думайте, что с круглой формой лица невозможно придумать ничего интересного. Это заблуждение. Существует множество прекрасных причесок, которые идеально подходят девушкам с круглой формой лица. Более того, стоит учитывать, что после 30 все черты лица заостряются.

Модные коротки стрижки 2019 года для дам

Короткие стрижки – это наиболее распространенный вариант для женщин за 50.

Обратите внимание! Большинство модных стрижек и трендов для тех, кому за 50, направлены именно на короткие волосы.

Этот вариант считается наиболее приемлемым, так как короткие стрижки всегда освежают и молодят женщину. Их легко можно подобрать под любую форму лица. Такие прически нетрудно укладывать, волосы не нужно мыть так же часто, как длинные. Более того, когда волосы короткие, они не мешаются, не лезут в глаза и не выбиваются из хвоста или култышки при занятиях спортом, чтении книги или любой другой работе.

Короткие стрижки в моде

Пикси. Совершенно уникальная и абсолютно универсальная прическа. Эта стрижка будет сочетаться с любым образом, с любым нарядом и с любым вашим настроением! Такой решение в области волос набирает популярность не только среди женщин за 50, но и среди молодых девушек.

Более того, если вы выбираете пикси, вы можете поиграть с цветом, потому с этой прической почти все цвета и оттенки смотрятся шикарно.

Боб. Боб – это удлиненный вариант пикси. Он подойдет тем, кто некомфортно чувствует себя со слишком коротко подстриженными волосами. Такой вариант омолаживает леди абсолютно разного возраста.

Аврора. Аврора – это вариант, который можно назвать нестареющей классикой. Когда женщины в полной растерянности и совершенно не могут выбрать, как им подстричься, они делают именно эту прическу. Возможно, большинство милых дам даже не подозревает, что их любимая прическа называется именно так.

Короткие стрижки – это всегда отличное решение для женщин, которым за 50.

Таким образом, вы заметили, что быть модной можно и в 50 лет. Главное – это правильный уход и желание быть красивой! Модная стрижка 2019 года – это лишь приятное дополнение, которое подчеркнет вашу женственность, утонченность и изящность.