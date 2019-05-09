Стоит заранее определиться с модной и красивой прической на выпускной 2019 года для средних волос.

Как правильно выбрать прическу

Конечно, чтобы быть на высоте и выглядеть лучше своих одноклассниц, стоит обратиться к профессиональному парикмахеру, который сможет подобрать то, что требуется молодой девушке.

Но если решено сделать прическу самостоятельно, стоит обратить внимание на следующие моменты:

длина волос;

наличие челки;

цвет волос, есть ли тонирование, мелирование;

наряд, который выбран на мероприятие;

тип лица.

Только правильный подход и профессиональный взгляд поможет подобрать прически на выпускной 2019 на средние волосы.

Обязательным решением создания незабываемого внешнего вида станет дополнение прически декором. Конечно не стоит украшать голову выпускницы большим количеством цветов, но шикарный декор - правильный выбор в любом направлении.

Правильный выбор позволит создать незабываемую красоту.

Какую прическу выбрать на выпускной на средние волосы (2019)

Останавливая выбор на трендах, стоит сказать, что профессиональные парикмахеры демонстрируют большое количество вариантов, независимо от длины волос. Современное парикмахерское искусство предполагает укладку в разных стилях. Сложные, объемные, сочетающие завитки, добавление декора в любом представлении.

Конечно, причёски на выпускной 2019 на средние волосы, предполагают наличие украшений. Можно использовать заколочки, ленты разного оттенка, ободки, повязки, цветы. Лучше, если выбранный аксессуар будет сочетаться с цветом платья, костюма.

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При выборе прически на выпускной на средние волосы, стоит обратить внимание на фото, где можно рассмотреть все до мелочей, а после посетить мастера и рассказать ему о своих желаниях.

Вариантов предлагается множество. Рассмотрим несколько, которые помогут остановить выбор на наиболее подходящем варианте.

Высокие прически

Распущенные волосы всегда в моде, особенно если они выглядят ухоженными, красивыми. Но вот вариант с собранными волосами наверху, прекрасное и быстрое решение на торжественное мероприятия. За основу создания можно взять пучки, хвосты, высоко собранные волосы, дополненные локонами.

Собрав локоны на макушке, можно дополнить шедевр камушками, заколками. В случае если хвост собран высоко, то прекрасно на нем будет смотреться жгутики, плетения, с добавлением цветов, вплетенных в волосы.

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Прическа с использованием хвоста

Прическа на средние волосы на выпускной 2019 года с собранным хвостом станет прекрасным дополнением к вечернему наряду. Накрученные волосы, собранные в хвост, станут лаконичным дополнением к праздничному наряду.

Особенно красиво смотрится такой вариант на длинные волосы, с добавлением дополнительных аксессуаров.

Высокий хвост, может быть гладким или мегаобъемным. В текущем сезоне , добавив в него жгутики, обвивающие прядки волос, можно получить желаемый результат быстро. Кроме того, широкое распространение получили и ленты, которые вплетаются в накрученные локоны. Такая прическа сохраниться в течение всего выпускного бала.

Прическа с использованием косы

Косы - всегда в моде. В 2019 году не стоит сбрасывать ее со счетов. Особенно хорошо данный вариант подойдет обладательнице волос средней длины. Если же волосы не насколько длинные, можно сделать несколько косичек, собранных в один пучок.

Лучше всего плести не обычную косу, а ту, которую парикмахеры называют эффектными. Добавление в пучок плетения, станет прекрасным дополнением для юной модницы на выпускной бал.

Распущенные волосы

Распущенные волосы всегда выглядят красиво. Но если речь идет о торжественном мероприятии, то не совсем правильно будет идти со стандартным вариантом распущенных волос. Поэтому, если решено идти на бал с распущенными волосами, то стоит завить локоны при использовании бегудей или плойки.

Распущенные накрученные волосы, нужно дополнить красивыми аксессуарами.

Обратите внимание: независимо от того, на какой прическе будет остановлен выбор, стоит обязательно ее зафиксировать. Для этого лучше использовать специальные средства, которые продаются в специализированных, профессиональных магазинах. Только так, можно будет сохранить прическу до конца вечера.

Греческий стиль

Греческие женщины всегда были великолепны. Прически, которые они носили, добавляли им грациозности и великолепия. Так почему не остановить свой выбор прически на выпускной 2019 года для средних волос на данном направлении. Греческий стиль отличает сдержанность.

Подобрав волосы, которые по бокам будут завиты в жгуты, дополняются ленточками, заколками. Такой вариант подойдет тем девушкам, которые выбрали для себя вариант легкого платья. Нежность наряда добавит эффективность от прически.

"Пучок"

Остановив свой выбор на данном варианте, стоит отметить, что собранный пучок может быть как высокий, так и низкий. И если у высокого вариантов решения не так много, то низкий отличает возможность добавления объема, изменение стилей.

Лучше добавить в данный вариант различного рода плетения. Небрежный пучок или аккуратный, решать обладательнице прически. Независимо от выбора, любой вариант выглядит великолепно.

Кроме того, тут можно выделить и отдельные прядки, которые при создании прически окрашиваются в контрастные цвета или украшаются специальными украшениями для волос.

"Ракушка"

Такой вариант подойдет для обладательниц любого возраста. Долгое время считалось, что данный вариант подходит женщине средних лет. На самом деле это не так. Стильная прическа предполагает добавление элегантности. Лучше создавать такой вариант если длина волос ниже плеча.

Такая "Ракушка" создается на волосах быстро, но зато сразу можно создать игривый образ, который на долгие годы запомнится вашим одноклассницам.

Стиль "Ретро"

Не каждая девушка захочет при выборе прически на выпускной 2019 года остановить свой выбор на данном стиле. Но если выбрана прическа в ретро стиле, то ее обладательнице гарантировано наличие завиточков, проста в выполнении, а также неповторимость. На средних волосах можно сделать очень стильную прическу.

Прически в стиле ретро больше подойдут тем девушкам, которые на момент выпускного выглядят молодо. Ведь создав прическу по всем требованиям парикмахерского искусства, как минимум пара лет внешности девушки пойдет плюсом.

Прекрасный вариант для тех, кто не планирует обращаться к профессионалу для создания прически.

Выбор прически под платье

Конечно, изначально покупается платье, а только после подбирается к нему прическа. Для того чтобы все было сделано правильно, следуйте рекомендациям:

роскошные локоны будут хорошо смотреться в случае если куплено платье-бюстье. Также подойдет и высокая прическа, например высокий хвост;

классический вариант черного цвета. Тут само платье предполагает наличие строгости. Поэтому тут можно остановить выбор на "Ракушке";

современные варианты в авангардном стиле. Под такой наряд подойдет креативная прическа;

платье в греческом стиле , выбирайте и прическу в таком де направлении.

К выбору прически на выпускной 2019 года для средних волос важно подойти ответственно.