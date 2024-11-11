Снимаем стресс: чем полезна лаванда для кожи и волос?

Спокойствие, только спокойствие!

Лаванду можно любить или ненавидеть: ее резкий аромат с явной горчинкой каждому знаком с раннего детства. Кому-то он нравится, кому-то не очень. Но все же у растения больше поклонников, чем противников, ведь каждый в течение жизни попробовал средства с лавандой и оценил их мощный эффект.





Растение издавна считают природным антидепрессантом и антисептиком. Вдыхание аромата лаванды успокаивает, снимает стресс. Поэтому эфирное масло, полученное из этого кустарника, часто добавляют в расслабляющие средства для тела – соли и бомбочки для ванн, гели для душа, скрабы и кремы.

Кроме того, лаванда способна ускорять заживление микротрещинок (по этой причине она часто встречается в составе кремов для рук и ног), увлажнять эпидермис, не нарушая его гидролипидный баланс.

Лавандовые формулы

Не ароматом единым сильна лаванда. Ее эфирное масло придает блеск тусклым волосам, делает их более эластичными, помогает справиться с проблемой выпадения волос и устраняет шелушение кожи головы.

В чистом концентрированном виде натуральное эфирное масло использовать нельзя. Некоторые добавляют несколько капель в привычный шампунь, маску или кондиционер, но точно не известно, как это повлияет на формулу средства, поэтому желательно покупать готовые продукты с выверенными пропорциями ингредиентов, в числе которых есть лаванда.

А вот в маски для волос, сделанные по домашним рецептам из нескольких ингредиентов, вполне можно добавить пару капель лавандового масла. Это усилит действие процедуры.

Лицом к лицу

Мало кто знает, что лаванда очень полезна для проблемной кожи. Ее экстракты помогают нормализовать работу сальных желез, ускоряют заживление следов постакне, препятствуют развитию новых воспалений.

Очень полезен натуральный гидролат лаванды, который получают путем выпаривания веществ растения. Он содержит водорастворимые полезные компоненты и эфирные составляющие лаванды, в числе которых танины и флавоноиды, оказывает противовоспалительное и успокаивающее действие. Гидролат можно наносить на очищенную кожу вместо тоника перед нанесением увлажняющих средств.

В кремах для лица и в очищающих средствах лаванда отвечает за ускорение регенерации эпидермиса, делает кожу менее реактивной и увлажняет ее. Особенно рекомендуем лавандовую косметику тем, у кого жирная кожа, склонная к появлению воспалений: вас наверняка приятно удивит ее эффект.



