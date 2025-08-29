5 главных бьюти-трендов осени 2025, которые захочется повторить

Лаковые губы

Этой осенью визажистов особенно вдохновляют плотные, густые лаковые текстуры жидких помад и блесков, которые ловят каждый луч света на вашем лице и добавляют губам сочный объем. Цвета выбираем классические для сезона – от глубоких ягодных и винных до шоколадно-коричневых.

Несмотря на то, что четкий контур губ стал синонимом модного макияжа, некоторые визажисты предлагают размыть границы. Легкая гранжевая небрежность прекрасно сочетается с расслабленными осенними образами.





Кофе и шоколад – уютные и трендовые цвета, которые волшебно смотрятся на губах, если поддержать их в макияже. Например, добавить шоколадные тени на веки, а ресницы накрасить коричневой тушью. И не забываем: яркие лаковые оттенки помад неизбежно притягивают внимание к лицу, поэтому не стоит ими пользоваться, если есть несовершенства тона.





Депрессивные укладки

Нашумевший тренд, который взорвал наше представление о прекрасном. Эта укладка красноречиво намекает, что вы были заняты куда более важными делами, чем плойка.

Суть тренда: легкая сальность у корней (привет, сухой шампунь!), невесомые волны и торчащие в художественном беспорядке пряди. Отдельный шик – заправить волосы под шарф, пальто или свитер.





Серебряные тени

Ностальгия по нулевым захлестнула подиумы и вдохновила создателей осенних коллекций на то, чтобы внести серебряные оттенки в сезонные палетки. Серый металлик вышел у Chanel, Rabanne и других брендов.

Визажисты советуют наносить серебряные тени мокрым спонжем или пальцем на всё подвижное веко для яркого влажного эффекта, напоминающего фольгу.

Не готовы к плотному серебру на веках? Попробуйте макияж с серебряными бликами. Легкая полупрозрачная дымка красиво сочетается с синими стрелками: получается образ с нотками футуристичности, который без проблем можно вписать в обычную реальность.





Сияющая кожа

Один из всеми любимых трендов – "glow skin", который украшает всех и каждого, по-прежнему в числе самых актуальных. Сияющая, словно влажная кожа – ровная, естественная, красивая!

В помощь вам увлажняющие сыворотки, кремовые хайлайтеры и светоотражающие тональные средства с легкими текстурами. Наносите хайлайтер на самые высокие точки лица: скулы, переносицу, надбровные дуги, на кончик носа. Цель – создать эффект внутренней подсветки.

Много хайлайтера не бывает. Смело закрепляйте кремовый хайлайтер сухой сияющей пудрой: главное – чтобы текстура была мелкодисперсной, без крупных блесток.





Растушеванные стрелки

Черные классические стрелки в этом сезоне уступят место необычным аналогам. Для осенних показов фэшн-стилисты рисовали моделям двойные стрелки, напоминающие хвост ласточки, и гранжевую ассиметричную подводку век...

...К счастью, в тренд попали и стрелки, которые легко впишутся в обычную жизнь, далекую от подиумов и красных дорожек, – растушеванные.

Растушеванную стрелку можно нарисовать несколькими способами. Самый простой – с помощью теней (но нужно использовать базу, иначе стрелки долго не продержатся). Вариант посложнее – при помощи кайала для глаз. Действовать нужно быстро, пока он не высох и не сцепился с поверхностью кожи. Но результат того стоит: растушеванный кайал держится, пока не смоешь его вечером!



