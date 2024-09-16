Кругом вода: для чего нужна мицеллярка и как ее использовать

Что в составе

Мицеллярная вода состоит из мелких поверхностно-активных веществ – мицелл, которые притягивают загрязнения и частицы косметики. Производители все время улучшают формулы и добавляют к мицеллярным компонентам увлажняющие ингредиенты (например, гиалуроновую кислоту) и растительные экстракты. Но не стоит ждать от мицеллярки сильных уходовых качеств: она нужна для того, чтобы растворить загрязнения, а после должна быть смыта водой или тоником. За время нахождения на коже мицеллярная вода вряд ли успеет что-то помимо основной задачи – очищения. Но нам и этого достаточно!





Работа над ошибками: мицеллярную воду можно не смывать только в исключительных случаях – например, в дороге. В домашних условиях необходимо умываться после нее, иначе остатки ПАВов могут забить поры или вызвать раздражение.





Как использовать

Мицеллярную воду наносят на ватный диск и нежно протирают кожу по массажным линиям лица, от центра к периферии. Для удаления макияжа с глаз лучше на 10-15 секунд приложить смоченный в средстве диск, тогда косметика смоется быстро и без усилий.

Работа над ошибками: не нужно тереть лицо ватным диском, применяя физические усилия. Это может повысить чувствительность эпидермиса и вызвать шелушение.

Когда нужна

Мицеллярная вода подходит для ежедневного применения. Как правило, ее используют вечером – для того, чтобы очистить кожу от макияжа и загрязнений, накопившихся за день. Можно использовать мицеллярку и утром, но в этом нет особой нужды, потому что после сна коже не требуется такое мощное очищение. Проснувшись, достаточно протереть лицо увлажняющим тоником. Или, если кожа жирная, то перед тоником умыться с пенкой.

Работа над ошибками: не путайте мицеллярную воду и тоник, у них разные задачи. Мицеллярная вода растворяет себум и макияж, но не стоит протирать ей лицо просто для профилактики перед нанесением ежедневного увлажняющего ухода. Перед сывороткой и кремом лучше воспользоваться умывалкой по вашему типу кожи и(или) тоником.





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