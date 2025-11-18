Сияние в холода: как использовать бронзер зимой

Теплый сезон давно закончился, но это не повод прощаться с бронзером, который радовал вас в летние дни. Вместо того чтобы отправлять его в ссылку до весны, визажисты предлагают открыть новые возможности этого продукта. Зимний макияж только выиграет от легкого теплого акцента – главное, знать несколько секретов.

Анна Карташова, визажист, основатель бренда Annbeauty:

"Бронзер – это не только летнее средство для создания эффекта загара, но и настоящее спасение для тех, кто хочет придать лицу здоровый, отдохнувший вид в холодное время года. В осенне-зимний период, когда кожа часто выглядит бледно-серой из-за отсутствия солнца, правильно подобранный бронзер поможет создать свежий образ. Рекомендую использовать оттенок на тон светлее, чем летом, чтобы избежать неестественного эффекта.

Бронзирующая пудра YOUR CHEEKS Beach, Annbeauty 4 700 ₽



В нашей линии Annbeauty это бронзер в оттенке Beach – он имеет светлый естественный оттенок загара. Наносить бронзер лучше по классической схеме "3": от висков через скулы к подбородку. Эта техника остается актуальной в любое время года. Также бронзер прекрасно подходит в качестве альтернативы румянам или теням для век для создания свежего естественного образа".

Теплое сияние вместо загара

Главная ошибка – наносить бронзер зимой так же, как и летом: на лоб, скулы и нос. На фоне бледной кожи это будет выглядеть неестественно и бросаться в глаза.

Бьютихак: используйте бронзер как пудру для придания освежающего оттенка коже. Возьмите пушистую кисть с длинным ворсом, стряхните излишки продукта и легкими, воздушными движениями пройдитесь по тем местам, куда обычно падает естественный свет: по верхней линии лба (избегая зоны у роста волос по бокам), по самым высоким точкам скул, на подбородок.

Скульптурируем и придаем рельеф

Зимой, когда лицо может выглядеть менее выразительным из-за отсутствия солнца и многослойной одежды, бронзер становится палочкой-выручалочкой для придания овалу красивого рельефа.

Бьютихак: нанесите бронзер под скулы (втяните щеки и мягко растушуйте продукт в образовавшейся впадинке), по бокам носа, чтобы визуально его сузить, по линии нижней челюсти, чтобы добавить четкости овалу лица. Для этой цели идеально подойдет кремовый бронзер или жидкие бронзирующие румяна. Результат получится более мягким, естественным и солнечным, без резких теней.

Бронзер-румяна HOT STUFF, Sergey Naumov 4390 ₽



Создаем эффект отдохнувшей кожи

В холодное время года многие из нас сталкиваются с тусклостью кожи. Бронзер способен преобразить лицо и добавить недостающего сияния!

Бьютихак: если у вас бронзер с шиммером или светоотражающими частицами, он идеально подойдет для придания свежести. Нанесите его поверх тонального средства на самые высокие точки лица: над скулами, на спинку носа, на центр лба и подбородка. Растушуйте спонжем или кистью. Так вы добавите лицу объем и здоровое сияние, будто только что вернулись с отдыха.





Жидкий бронзер для лица Drop of sunshine, Essence 439 ₽

Так что смело доставайте свой летний бронзер из заточения. Пусть зимний сезон станет для вас временем не косметических ограничений, а творческих экспериментов с текстурами и техниками нанесения, которые не просто продлят жизнь любимому продукту, но и помогут создать освежающий образ – назло серым будням.

Бронзирующая пудра Powder Bronzer Duo Cool & Warm, Arive Makeup 1050 ₽